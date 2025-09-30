“ท็อป ทศพล” เขิน! เสียงในหัวบอกว่าชอบ “ก้อย” ไม่รู้เพื่อนชงจริงหรือเล่น แต่ไม่ได้อยู่ในวัยที่จะแค่ฉาบฉวยแล้ว

“ท็อป ทศพล” เผยทริปเดินป่า ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้น จากเพื่อนในวงการ ขยับเป็นเพื่อนกันแล้ว ยอมรับเสียงในหัวบอกว่าชอบ “ก้อย อรัชพร” แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลา ไม่ได้อยู่ในวัยที่จะคบแค่ฉาบฉวยแล้ว ไม่เคยถามเพื่อนชงจริงหรือเล่น แต่ก้อยบอกว่าเป็นคนน่าแกล้ง
ทำเอากองเชียร์ฟินไม่ไหว หลังสาว “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” พร้อมเพื่อนซี้ “นัตตี้ นันทนัท ฐกัดกุล” และ “ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล”ไปร่วมแจมในทริปเดินป่าของหนุ่ม “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” และ “ท็อป ทศพล หมายสุข”โดยงานนี้ทุกคนลงความเห็นว่า “ภูสอยดาว” หวานมาก แค่ได้ดูคลิปสั้นๆ ที่ถูกปล่อยออก ก็เขินสุดๆ เพราะจะเห็นว่าหนุ่มท็อปนั้นตัวติดกับสาวก้อยตลอด แถมยังช่วยประคอง ช่วยดันหลังตอนขึ้นเขา ล่าสุดวันนี้ (30 ก.ย.) ได้เจอท็อป ในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง “เสือ” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นแล้ว จากเพื่อนในวงการ ขยับมาเป็นเพื่อนกัน
“ดีครับ ภูสอยดาวเป็นที่ที่ไม่ได้เดินง่าย ถ้าใครเคยไปเดินป่าจะรู้ ภูมิประเทศมันเดินยากอยู่ครับ จริงๆ เหมือนนัตตี้เคยเดิน ดรีมก็โอเคอยู่ แต่ก้อยไม่เคยเดินป่า แต่เขาก็เดินถึงในเวลาที่น้อยกว่าที่คาดไว้คือ 5 ชั่วโมง ทุกคนสู้มาก ทริปนี้รวมตัวได้เพราะหัวหน้าเฟย เขาอยากสร้างสีสันให้กับรายการปล่อยกูไป แล้วก็ได้จอยด้วยทางฝั่งก้อย นัตตี้ ดรีม เขาคงอยากไปด้วย เลยจัดทริป ก็จัดสรรหาที่ให้เขาเลือกด้วยนะครับ ก็เลือกเป็นที่นี่กัน ระหว่างทางที่เดินก็สนุกดีครับ อุปสรรคก็มีเยอะ แต่ถือว่าโชคดีมากแล้วที่ไม่เจอฝนหนัก ขึ้นไปข้างบนฟ้าก็เปิด (เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นใจให้เราหรือเปล่า?) ให้เราได้เดินเที่ยวสนุกๆ ใช่ไหมครับ ธรรมชาติก็สวยงามมาก
เฟยก็จัดทริปให้ได้เจอเพื่อนใหม่บ่อยขึ้นครับ อย่าเรียกว่าชงเลย เรียกว่าดูแลกัน ตอนเดินขึ้นไปก้อยแบกเองส่วนหนึ่งด้วย เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ออกมา ไปดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น คือเวลาแบกเอง ถ้าน้ำหนักกระเป๋ามันไม่ได้ลงถูกต้อง แล้วไปรั้งหลัง มันหน้ามืดนะ ก้อยเป็นช่วงครึ่งแรก บอกว่ามีช่วงหนึ่งจะถอดใจแล้ว แต่สุดท้ายพอเอาของกระจายออกไปให้คนอื่นบ้าง ก็เดินต่อได้ ก้อยใจสู้มากครับ
ปัดตามประกบดูแล “ก้อย” เป็นพิเศษอยู่คนเดียว
“จริงๆ ก็ค่อยๆ ดูแลกันไป คือเวลาที่คนถ่ายมาแล้วเห็นว่าผมเดินตามก้อย ติดตลอด มันจะเป็นจังหวะสลับครับ เดี๋ยวผมก็เดินตามดรีม ตามนัตตี้ สลับๆ กันอยู่ครับ ใช้คำว่าเขาเลือกใช้ฟุตเนอะ ก็เป็นจังหวะช่วยดันขึ้น ช่วงขึ้นก็ถามตลอดว่าไหวไหม บอกให้จิบน้ำเรื่อยๆ มีพักกินข้าว ที่เห็นคุยๆ กันคือบอกให้ก้าวสั้นๆ ก็บอกทุกคนเลยครับ”
ทริปนี้แฮปปี้ให้ 9 เต็ม 10 เป็นอีกมู้ดหนึ่งที่เกิดขึ้น
“ผมแฮปปี้มากนะครับ ทริปนี้ผมให้ 9 เลย เต็ม 10 เดี๋ยวมันจะเวอร์ไป พวกเราผู้ชายทุกคนก็เกร็ง ไม่เคยมาเดินป่าด้วยกัน เวลาไปทริปพวกนี้ถ้าไม่สนิทกันจริงๆ มันจะมีจุดที่ว่าเขาจะอยู่ได้ไหม จะลำบากเกินไปไหม พอมีผู้หญิงเข้ามา บทสนทนาห่ามๆ มันก็จะมีมากไม่ได้ เราก็กลัวว่าจะไม่สนุก แต่มันก็เป็นอีกมู้ดหนึ่งที่มันก็คุยเรื่องราวสนุกๆ กันไป มีเกมให้เล่น”
(มีจังหวะขอจีบไหม?) เพื่อนเต็มเลย แต่อันนี้คุยกับก้อยแล้ว ว่าจากเพื่อนในวงการ เราเป็นเพื่อนกันแล้วถามว่าเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้าง ก้อยเป็นคนจริงจังครับ ค่อนข้างซีเรียสกับชีวิต ถ้าเทียบก้อย นัตตี้ ดรีมนะครับ นัตตี้กับดรีมสนุกสุดๆ ไปเลย ก้อยเหมือนเจ๊เหมือนพี่ใหญ่ ดูน้องๆ สนุก แต่ไม่ได้ห้าม คือดูเป็นคนสุขุมที่สุดในแก๊ง”
ยอมรับมีความพัฒนาขึ้นครับ แต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนเดิม
“พัฒนาขึ้นครับ (จะพัฒนาไปกว่านี้ไหม?) เหมือนเดิมครับ ใช้เวลาครับ”
หลังทำความรู้จักกัน ก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน
“มันก็มีส่วนที่เราเห็นจากที่เขาสัมภาษณ์ แล้วก็มีส่วนที่เราเห็นเอง โดยที่เรายังไม่รู้ ก็มีเหมือนกันครับ มีจุดที่แบบ โห ได้เห็นกับตาเนื้อสักทีวะ เช่นการได้นั่งแฮงก์เอาต์ด้วยกัน บางอย่างเราก็ไม่ได้เห็นผ่านสื่อ คุยประโยคโน่นนี่นั่น มันก็จะมีช็อตนั่งคุยกันยิงคำถามกลับไปกลับมาผู้ชายผู้หญิง มันก็ได้ฟังกับหู ได้เห็นกับตาเนื้อ มันก็อ๋อ ก็ว้าวอยู่
ส่วนไอ้เรื่องชอบมากขึ้นไหมนี่มันเป็นเสียงในหัวอยู่แล้วครับ (ยิ้ม) (เราชอบก้อยใช่ไหม?) เสียงในหัวพี่ (ยิ้มเขิน)หมายถึงยังเป็นเสียงในหัวอยู่ครับตอนนี้ ก็พัฒนาไปเรื่อยๆ”
ดีใจที่ทำให้ชีวิตคนอื่นได้มีลุ้น หลังไปออกรายการไหนคนก็แซว
“ดีใจที่ทำให้เขาแบบ…ชีวิตได้มีลุ้นน่ะครับ ลุ้นกันไหมครับเนี่ย (หัวเราะเขิน) ขอบคุณนะครับ (ยกมือไหว้) ขอบคุณมากที่ลุ้นกัน แต่อย่างที่ผมเคยบอกไป ทุกอย่างน่าจะต้องใช้เวลาครับ ใช้คำว่าผมกับก้อย ไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่มันจะฉาบฉวยแล้วอะไรที่มันฉาบฉวย หวือหวา หรือเป็นกระแส เราอาจจะต้องมีสติกับมากขึ้น ผมว่าก้อยอยู่ในเลเวลที่ลอยตัวเหนือพวกนี้แล้ว ผมเองก็เช่นกัน ไม่ได้เด็กแล้ว”
ไม่รู้เพื่อนชงจริงหรือเล่น แต่ “ก้อย” บอกว่าเป็นคนน่าแกล้ง
“เรื่องชงเรื่องคุย เพื่อนมันแกล้งกัน ผมว่านะ พอเขาชงแล้วเขาได้รอยยิ้ม มันก็เหมือนเรื่องตลกในวง ที่ชอบแกล้งๆ แหย่ๆ ก้อยก็บอกมาว่าผมเป็นคนน่าแกล้ง แต่ถามว่าเขาชงจริงหรือเล่น โอ้โห…อันนี้ไม่ทราบได้เลยครับ อย่างไอ้เฟยผมก็ไม่เคยถาม ว่านี่มึงส่งมาจริงจังเปล่าเนี่ย ต้องตบไหมเนี่ย มันขี้แกล้งครับไอ้เฟย”