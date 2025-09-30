“ป๊ายปาย โอริโอ้” เสียงสั่น เผยอาการก่อนคุณพ่อจากไป เส้นเลือดในสมองแตก หลับไปเฉยๆ เชื่อหมดห่วงแล้ว (คลิป)

“ป๊ายปาย โอริโอ้” เปิดใจเศร้า สูญเสียคุณพ่อจากเส้นเลือดในสมองแตก เผยอยู่ด้วยกันจนวาระสุดท้ายของชีวิต คุณพ่อหลับไปเฉยๆ รับรู้หมดห่วงแล้ว 5 เดือนที่ผ่านมาสู้เพื่อครอบครัว เป็นพลังให้ก้าวไปเรื่อยๆ แม้ในวันร้องเพลงเพี้ยนยังปรบมือให้ แม้ใช้ชีวิตด้วยกันน้อย แต่ทุกการเดินทางทั้งสำเร็จและผิดหวัง มีพ่อปรบมือให้อยู่ข้างหลังเสมอ “นุ๊ก ธนดล” คอยเคียงข้างให้กำลังใจ
นักแสดง-นักร้องชื่อดัง “ป๊ายปาย โอริโอ้”หรือ “ฉัตรนภา เขียวขำ” ต้องพบความสูญเสีย หลังคุณพ่อ “เชษฐชัย คูเอกชัย” วัย 77 ปี จากไปด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก โดยเมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (30 ก.ย.68 ) มีพิธีรดน้ำศพที่วัดศรีเอี่ยม ศาลา 1 เขตบางนา ซึ่งป๊ายปายได้เปิดใจกับสื่อมวลชน เล่าสาเหตุการจากไป
“จากการป่วยตั้งแต่วันแผ่นดินไหว ทุกคนน่าจะทราบข่าวอาการล้มของคุณพ่อ ก็รักษามาเรื่อยๆ แต่อาทิตย์ที่แล้ว มันเกิดเหตุการณ์เอ็กซิเดนต์ขึ้นมา เส้นเลือดในสมองคุณพ่อแตก คราวนี้เลยไปกระทบที่แกนสมอง มันเป็นช่วงที่ต้องรีบทำการรักษา ส่งตัวเข้ามาที่รพ. ไม่ทันท่วงที เลือดไปคั่งในสมองก่อน
คุณหมอทำการรักษาสุดความสามารถ ไม่ว่าจะเช็กสมอง เนื่องด้วยบ้านปายอยู่บางนา ส่งตัวมารพ.จุฬาฯ มันใช้เวลานาน กว่าจะหาเตียงได้ ใช้เวลาเกือบวันนึง มันเลยทำการรักษาไม่ทัน เข้ามาแอดมิตรพ.จุฬาฯ 3 วัน”
หมอช่วยสุดความสามารถในทุกแผนแล้ว ครอบครัวยอมรับความจริง ที่ผ่านมาสู้เพื่อลูกๆ มาตลอด
“ในแง่ความหวังคุณหมอก็ทำเต็มที่สุดความสามารถที่จะรักษาได้ในทุกแผนแล้ว แต่เนื่องด้วยมันต้องยอมรับความจริง ด้วยอายุคุณพ่อเยอะแล้ว การรักษาเลยเป็นไปได้ยากครอบครัวก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดในทุกช่วงเวลาที่เราทำได้ ด้วยอายุคุณพ่อ ก็มีโรคประจำตัวเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือความดัน ที่ผ่านมาตั้งแต่วันแผ่นดินไหว ก็เข้ารับการรักษา ก็พบโรคแทรกซ้อนเข้ามา มันก็เลยทำให้การรักษาหลายขั้นตอน
เราทำหน้าที่ลูกเต็มที่ เรายังเห็นรอยยิ้มของป๊าอยู่เลย เหมือนให้สัมภาษณ์ไป เขาก็ภูมิใจที่มีเราในความเป็นลูก เราก็ทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่ ระหว่างการดูแลหรือป๊ามีชีวิตอยู่ เราทำหน้าที่ของเราสุดความสามารถมากๆ ยิ่งช่วงป๊าเข้ารพ. ตอนนั้นเป็นวันที่แผ่นดินไหว เรายังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ดี เราไม่พร้อมกับการไม่มีเขาแล้ว แต่เขาก็ลุกขึ้นสู้มาเพื่อเรา แต่ใช้ระยะเวลา 4-5 เดือนได้ เขาก็สู้ในกำลังเขาเต็มที่มากๆเราก็เห็นและสัมผัสได้ แต่หลังๆ มาอาการทรุดลง กลายเป็นเขาเจ็บปวด ทรมาน เวลารับการรักษาหรือฉายแสงอะไรสักอย่าง
ถ้าอะไรไม่เจ็บไม่ปวดป๊าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราเลย ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง ขอแค่ป๊าไม่เจ็บก็พอแล้ว ป๊าสู้เพื่อพวกเรา สู้ทุกทางเลย เข้ารับการรักษาที่รพ.จุฬาฯ อาทิตย์ละครั้ง สองอาทิตย์ครั้ง เข้ารับการรักษาทุกครั้ง ปายมีเครียด แต่เราก็ทำสุดความสามารถแล้ว อะไรช่วยเหลือได้ เราก็ทำทุกๆ อย่างแล้ว”
ขอบคุณพ่อเป็นพลังให้ก้าวต่อไป
“วาระสุดท้ายก่อนป๊าจากไป ตั้งแต่เปิดบริษัทใหม่ ป๊าก็แสดงความยินดีด้วย แต่การเดินทางค่อนข้างไกล ป๊าร่างกายไม่พร้อม มาไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ปายประสบความสำเร็จไปอีกขั้นแล้วนะขอแค่ยินดีและขอบคุณที่เป็นพลังให้ปายได้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆ ก็บอกป๊าว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว ต่อให้เป็นห่วงพี่ๆ ห่วงปาย เชื่อว่าทุกคนเก่งมาก ป๊าก็เก่งมากๆ แล้ว ขอให้ป๊าเดินทางปลอดภัย ขอให้พบแต่ความสุข”
อยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้าย ลั่นพ่อหลับไปเฉยๆ รับรู้ได้ว่าหมดห่วงแล้ว
“คุณพ่อไปด้วยความที่ท่านสบาย เมื่อวานปายก็อยู่จนวินาทีสุดท้ายเหมือนกัน ท่านไปด้วยร่างกายที่หลับไปแบบเฉยๆ รับรู้ได้ว่าพ่อหมดห่วงแล้ว ตั้งแต่เราเป็นเด็กเราอยู่กับพ่อน้อยมาก ใช้ชีวิตร่วมกับป๊าค่อนข้างน้อย แต่สิ่งที่สัมผัสได้ ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ความผิดพลาด จะมีป๊าอยู่ด้วยเสมอ ในทุกๆ การเดินทางของปาย ตั้งแต่เป็นพนักงานจนถึงวันนี้ วันที่ปายร้องเพลงเพี้ยนป๊ายังยืนปรบมือให้เราอยู่เลย เราก็รักเขา เคยบอกกับป๊าว่าไม่ต้องการเงินทองของป๊าเลย ขอแค่ป๊าใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอ
ส่วนคำสอนของพ่อ เขาชอบบอกเสมอว่าเรารักคนทั้งโลกได้นะ แต่เราต้องรักตัวเอง เพราะต่อให้ทุกคนล้มหายตายจากก็ยังต้องเหลือตัวเราอยู่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้ เป็นก้าวแรกที่ปายเดินมาได้ด้วยตัวเอง และมีพ่อคอยปรบมืออยู่ข้างหลัง”
“นุ๊ก ธนดล ศิริแวว” ให้กำลังใจและเคียงข้างเสมอ
“นุ๊กส่งกำลังใจให้ตั้งแต่ป๊าเข้ารพ.วันแรก จนถึงป๊าเข้ารพ.วันสุดท้าย นุ๊กก็ยังคอยเคียงข้างและส่งกำลังใจให้เสมอ เขาทราบข่าวตอนเครื่องบินลงพอดี เพราะเขาบินมาจากยุโรป เขาก็ส่งพวงหรีดมาแล้วปายก็ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ส่งความเป็นห่วงมา ขอให้ทุกคนมั่นใจได้ ปายสบายดี ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วง ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งให้ปายด้วย
ส่วนพิธีการหลังจากนี้ ศพคุณพ่อตั้งอยู่วัดศรีเอี่ยม บางนา สวดอภิธรรมถึงวันศุกร์ วันเสาร์ทำพิธีแบบจีน วันอาทิตย์จะเป็นวันฌาปนกิจ”
ขณะที่ “แม่เบญ” แม่ของป๊ายปายเผยว่าตนเองมาจากกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. มาทันดูใจในช่วงสุดท้ายของชีวิต แล้วก็อยู่ยาวเลย แต่ตอนที่มาถึง สามีก็ไม่ได้สติแล้ว ทำให้ไม่ได้คุยกันก่อนหน้านั้น ส่วนป๊ายปายก็ดูแลป๊ามาตลอด