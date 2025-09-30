“ลีเดีย” ไม่กล้าตอบแทน “พลอย เฌอมาลย์” คืนดี “โต้ง ทูพี” แล้ว? ดีใจที่พี่สาวกลับมาสดใส

“ลีเดีย” ไม่กล้าตอบแทน “พลอย เฌอมาลย์” คืนดีกับ “โต้ง ทูพี” แล้ว? จากที่ดูในข่าวก็ดูเหมือนน่าจะใช่ แต่ก็ไม่มั่นใจ แต่ดีใจที่เห็นพี่สาวกลับมาสดใส ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองจนดูสวยขึ้นมาก
ทำหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อเห็นคู่รัก “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” และแรปเปอร์ “โต้ง ทูพี” พิทวัส พฤกษกิจ กลับมาหวานกันอีกครั้ง ทำเพื่อนสนิทถูกแซวรับประทานอาหารสุนัขกันเป็นแถว เมื่อถาม “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” ถึงเรื่องพี่สาวคนสนิท เจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถตอบแทนเจ้าตัวได้
“เราไม่ได้ไป พี่แมทธิวไป เดียติดภารกิจถ่ายงาน เขาก็ดูแฮปปี้ดีนะ ทุกๆ ปีก็จะพาพี่พลอยไปเลี้ยงข้าว แต่ปีนี้ยังเลยเพราะติดถ่ายงาน ก็จะต้องนัดกันอีกทีนึง แต่ได้อวยพรพี่พลอยไปแล้ว เขาก็สดใสมาสักพักนึงแล้ว สวยขึ้นเป็นกอง เราเจอกันอยู่แล้วเรื่อยๆ เขาดูสดใส สวยขึ้น ดูแลตัวเอง ก่อนหน้านั้นเขาก็ผอมมาก พี่พลอยเขาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลตัวเอง
(แฮปปี้เพราะหัวใจกลับมาสีชมพู?) อันนี้ไม่กล้าตอบแทนเพราะเราไม่รู้ ต้องถามพี่พลอยเอง ก็ติดตามเอาจากข่าว เราก็ไม่ได้เห็นกับตาและไม่ได้มีการพูดคุย จากที่ดูในข่าวก็ดูเหมือนน่าจะใช่ แต่ก็ไม่มั่นใจ”
ไม่ซีเรียส เพื่อนๆ ทำป้าย “แมทธิว” เป็นพรีเซ็นเตอร์อาหารสุนัข แถมสามียังบอกก็อาจจะอร่อยเหมือนกัน
“พี่แมทบอกมา เห็นภาพต่างๆ ในสื่อหลังจากนั้นเพราะว่ากลับก่อน ก็เลยไม่ได้อยู่เห็นกับตากับ โมเมนต์ เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยเลยค่ะ อันนี้ต้องไปถามพี่พลอยเองว่าอะไรยังไง (มีเพื่อนเราเอารูปเรากับพี่แมทธิวไปแปะป้ายเป็นพรีเซ็นเตอร์? ) เพดดีกรีเหรอคะ มันก็เป็นการแซวที่เพื่อนๆ ส่งกันมา แต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็ต้องไปถามพี่พลอยว่ามันเป็นอะไรยังไง แต่ในฐานะน้อง ในฐานะเพื่อน หน้าที่ของเราคือเราซัปพอร์ตพี่เรา เราอยากเห็นพี่เรามีความสุขแค่นั้นเลย จะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ตรงนี้เสมอ การตัดสินใจก็ต้องไปถามพี่พลอย เพื่อนก็ส่งๆ กันมา ไม่เป็นไรหรอก
ล่าสุดเจอก่อนงานวันเกิดพี่พลอยก็ดูแฮปปี้ดี มานอนค้างที่บ้านก็ดูแฮปปี้ไม่มีอะไร กินข้าวได้ปกติ แฮปปี้ เป็นโทนสีสว่าง แต่เรื่องดีเทลก็ต้องถามพี่พลอยเอง ไม่กล้าตอบแทน”