“นิกกี้ ณฉัตร” ไม่ก้าวก่ายความรัก ”ก้อย-ท็อป“ ไม่หวงเลิกกันหลายปีแล้ว ไม่ฟ้องถูกแอนตี้แฟนกล่าวหาทำธุรกิจสีเทา

“นิกกี้ ณฉัตร” สงสารไม่ฟ้องพวกแอนตี้แฟนกล่าวหาทำธุรกิจสีเทา ปล่อยไปถ้ามีความสุขก็เอาให้เต็มที่ ไม่ก้าวก่ายความรัก “ก้อย-ท็อป” เลิกกันแล้ว ไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัว ยินดีหากก้อยจะมีรักใหม่ เลิกหวง เลิกกันมาหลายปีแล้ว
เรียกได้ว่าเป็นกระแสชั่วข้ามคืน เมื่อ “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ลงรูปอวดรถหรู Lamborghini 26 ล้าน จนเจอแอนตี้แฟนแท็กหา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของนักแสดงคนดัง นิกกี้ก็ได้ทีทำคอนเทนต์บุก ป.ป.ส. ทันที
ล่าสุด นิกกี้ ได้มาร่วมงานบวงสรวง และงานแถลงข่าว รายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) เจ้าตัวได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า…
“ผมซื้อรถมาแล้วพวกที่เกลียดผม พวกแอนตี้ผมเขาก็จะไปแท็กหน่วยงานนั้นนี้ สำนักงานต่างๆ บางคนคิดว่าผมทำเว็บบ้าง ทำเทาบ้าง เป็นดารามันจะซื้อรถขนาดนี้ได้ยังไง ไม่เห็นจะมีงานเลยคือบางคนคิดว่าผมไม่มีงานไง ผมก็เลยไปถ่ายให้เขาดูเลยว่าถ้าเราทำเทาจริงๆ เราโดนจับแล้ว เห็นแท็กจังก็ถ่ายให้ดูเลย
ถ้าจะฟ้องมันก็คงได้ คนด่ามันเยอะมากนะแต่ผมไม่เคยฟ้องเลย ผมไปถามมาแล้วถ้าจะฟ้องมันต้องจ้างทนายก่อน แล้วเขาจะคิดคดีละ 5,000 บาท ผมกลัวว่าผมต้องจ่ายค่าทนายไปเยอะแล้วผมไม่ได้เงินจากพวกมัน ก็เลยไม่เป็นไร ปล่อยมัน ถ้าเขามีความสุขกันก็โอเค ปล่อยเขาไป ผมก็เลือกจะไม่อ่านไปเลย แต่ถ้าเพื่อนส่งมาให้ก็จะมีเลื่อนไปดูโปรไฟล์ เห็นแล้วก็คิดว่าเราคงให้อภัยเขาได้ คนที่มันมาด่าเราบางคนชีวิตน่าสงสาร เช่น กล้องมือถือมึงยังไม่ชัดเลย มึงมาด่ากูกล้องมือถือมึงสียังเพี้ยนอยู่เลย ก็เลยสงสาร ไม่นอยด์แม้คนจะด่าผมเยอะมากๆ อยากรู้เหมือนกันว่ากูไปทำอะไรให้มึง ไอ้ปากเบี้ยว ไอ้ติดอ่าง ก็ปล่อยเขาไป”
แซว “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” เรื่องไปปีนเขาแค่เล่นกัน
“จริงๆ หกฉากครับจารย์มันเป็นซีรีส์ที่มีบท แล้วนักแสดงส่วนใหญ่สามารถอิมโพรไวร์ได้อยู่แล้ว เพิ่มได้อยู่แล้วหากใครดู ทุกคนจะเพิ่มหมด (แล้วบทที่เราแซวเพิ่มหรือมีอยู่แล้ว?) มันไม่มีอยู่ในบท แต่ผมจะดูสถานการณ์ ณ ตอนนั้น พี่โหน่ง ชะชะช่าเขาชอบเล่น คือใครดูดีๆ พี่โหน่งเขารักน้องก้อย เวลาเขาเจอผมจะแซวผมหวงก้าง พี่โหน่งเขาน่ารัก เราก็เลยเล่นตามไป แค่นั้นเอง เราก็แซวกันบ่อยครับ เขาก็รู้ในหกฉาก มันอยู่กันมานานอยู่กันเป็นแบบครอบครัว”
ส่วนที่แซวกับ “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” ก็เล่นเหมือนกัน ตอนนี้ตนกับก้อยเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันจริงๆ ยันตนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้
“เฟย น้องผม เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆ เฟยเจอกับผมบ่อย มีกินเหล้า ผมก็แซวปกติเพราะมันก็เป็นน้องผม ผมกับก้อยเป็นเพื่อนกันจริงๆ เลย เป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกัน บางคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้ ก็เรื่องของคุณ แต่ผมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ เราสบายใจจริงๆ ที่เป็นเพื่อนกัน ซัปพอร์ตเขาในทุกๆ เรื่อง ไม่มีอะไรครับมีแค่ทำงานถ่ายหกฉาก และก็มีน้องหมาที่สลับกันเลี้ยง แต่ไปฝากเขาเลี้ยงส่วนใหญ่ เพราะตัวเราเลี้ยงไม่ได้ดีเท่าเขา ไม่ค่อยมีเวลา ไม่มีพี่เลี้ยงแต่บ้านเขามีคุณแม่ มีพี่เลี้ยง เราก็เลยฝากให้อยู่กับเขา
ไม่ก้าวก่ายความรักก้อย กับ “ท็อป ทศพล หมายสุข” เลิกกันแล้ว เราไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขา
“ไม่ครับๆ เป็นสิทธิของเขาครับ เราก็เลิกกันแล้ว เราไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขา อันนี้ไม่รู้จริงๆ นะ ไม่ได้ขี้โม้ไม่เคยถามจริงๆ ก้อยก็ไม่เคยมาถามเรื่องส่วนตัวผม กับเฟยเราก็คุยแค่นั้น เฟยก็เป็นน้องผม ผมก็ให้เกียรติเขา ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเพื่อนฝั่งเขาเราก็จะไม่ยุ่ง เขาก็จะไม่มายุ่งในเรื่องฝั่งเรา
ข่าวมันก็เด้งมาตามฟีด (มีเป็นห่วงหรือหวงก้างไหม?) ไม่เลยครับ จริงๆ น้องก้อยเขาเป็นคนเก่ง เป็นคนฉลาดมาก ผมว่าเขาเก่งมากอยู่แล้ว เขาใช้ชีวิตได้สบาย กับก้อยไม่ได้คุยกันบ่อย คุยแค่เรื่องน้องหมาอย่างเดียวเลยอย่างที่สองคือเขาเพิ่งส่งบัตรเครดิตมาเพราะไม่รู้ว่าใครไปล็อกอินบัตรเครดิตในเมลเขา เขาก็บอกว่าช่วยไปธนาคารแล้วไปเปลี่ยนสักทีมันจะได้ไม่เด้งไปเมลเขา ไม่รู้ใครผูก ผมโง่ ผมผูกไม่เป็นหรอก”
ยินดีหาก “ก้อย อรัชพร” จะมีรักใหม่ เลิกหวงเลิกกันมาหลายปีแล้ว
“ผมไม่เคยยุ่งเลย ตั้งแต่เลิกกันไม่เคยยุ่งเลย ตามสัตย์จริงเลยไม่เคยไปถามเลยว่ามีคนคุยไหม หรือไปไหน ไปกับใคร ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผมไม่เคยยุ่งเลย ตั้งแต่เลิกกันไม่เคยยุ่งเลย ถ้าเขาจะมีผมก็ยินดี เขาเป็นคนเก่ง ก็เหมาะสม (ไม่เสียดายหรอ?) เลิกกันมาแล้ว 2-3 ปีแล้ว แต่เราก็ซัปพอร์ตเขาในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นงานเขา”