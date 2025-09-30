“โบ ชญาดา” เยี่ยมทหาร 14 นาย ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนักสู้

“โบ ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์” ได้เดินทางไปที่รพ.พระมงกุฎเกล้าพร้อมกับสามี “พันเอก กฤชพล เศวตนันทน์” เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทหาร 14 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยโบ ชญาดา ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม พร้อมขอบคุณจากหัวใจ ที่เสียสละเพื่อคนไทย
“visiting Thai soldiers injured in the clash with Cambodia 🇹🇭✌🏻❤️🫶🏻
ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารไทยทั้ง 14 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอบคุณที่ทำเพื่อชาติและเสียสละเพื่อคนไทยทุกคนนะคะ 🙏🏻 ขอบพระคุณเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และประธานชมรมแม่บ้านฯ พี่ชายและพี่สาวที่รักที่พาโบมาเยี่ยมหมวดบุ๊คและกำลังพลทุกคน ดีใจมากที่ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทหารนักสู้ทุกท่าน ขอให้สุขภาพแข็งแรงและหายไวๆ นะคะ