สูญเสียพร้อมกันถึง 2 คน! “เสนาลิง” สุดเศร้า ขอให้น้องสาวหลับให้สบาย พ้อทำไมรีบไปจัง

เป็นภาพสะเทือนใจอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์” ต้องพบกับความสูญเสีย ทั้งน้องสาวและน้องเขย 2 คนพร้อมกัน โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพิธีการทางศาสนาของทั้งคู่ในอินสตาแกรม ข้อความสุดเศร้า “หมดทุกข์หมดโศกแล้วเนาะไก่โจ้ หลับให้สบายนะ จนกว่าจะได้พบกันใหม่เนาะ รักหนูนะ ทำไมรีบไปจัง”
ขณะที่ “เอ ไชยา มิตรชัย” ได้เผยภาพบรรยากาศภายในงาน พร้อมข้อความว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอเป็นกำลังใจให้พี่เสนาลิงและครอบครัวครับ” รวมทั้งทีมงานเวิร์คพอยท์ ฯ ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรม ท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้า