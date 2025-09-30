กระแสตอบรับแรง! "THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026" เวทีสร้างฝันไอดอลรุ่นใหม่

เวทีประกวดสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปี THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026 เปิดตัวพร้อมรับสมัครอย่างเป็นทางการไปแล้ว สร้างกระแสความสนใจอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรก ทั้งนี้เพื่อเฟ้นหาดาวดวงใหม่จากทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเพศและสไตล์ ให้กับเยาวชนชาย หญิง และ LGBTQ ที่มีความฝันในการก้าวสู่การเป็นไอดอลมืออาชีพ โดยสองผู้บริหารหญิงเก่ง คุณส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ และ คุณทิพย์ พันธ์ทิพย์ วัฒนวารุณ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการ นำโดย คุณน็อต แม็กซิม (กฤติน จิกิตศิลปิน) และ ครูพี่ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี
รุ่นการแข่งขันและโอกาสสู่เวทีโลก
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่นหลัก ได้แก่ รุ่น CHILD (อายุ 6-11 ปี) และ รุ่น TEEN (อายุ 12-17 ปี) เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและความมั่นใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก Junior Celebrity World และสานฝันสู่วงการบันเทิงอีกด้วย!
กำหนดการและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยจะมีการประกาศผลรอบ Audition ในวันที่ 11 มกราคม 2569 ทาง Facebook Official ของกองประกวด สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ (Final) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 ณ Siam Fantasy @ Asiatique Riverfront
ผู้ครองตำแหน่งจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยมีเงินรางวัลสำหรับ The Winner ในแต่ละรุ่นที่ 30,000 บาท, รองอันดับ 1 ได้รับ 20,000 บาท และรองอันดับ 2 ได้รับ 10,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลพิเศษอีกมากมาย!
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook FANPAGE: The Idol Next Gen Thailand (https://www.facebook.com/profile.php?id=61579061318366 หรือติดต่อ คุณเมย์ โทร. 091-8715416