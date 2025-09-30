“ณเดชน์” แนะก่อนโอนเงินบริจาคใช้เวลาคิด 1-2 วัน ลั่นเป็นเรื่องควรทำกับการแสดงจุดยืนหากเห็นความไม่ชอบมาพากลในการรับบริจาค

“ณเดชน์” ลั่นเป็นเรื่องที่ควรทำในการแสดงจุดยืนหากเห็นเรื่องราวไม่ชอบมาพากลในการรับบริจาค แนะในโลกยุคโอนไวก่อนบริจาคเงินช่วยเหลือเคสไหน ควรเก็บไปคิดก่อน 1-2 วันค่อยโอน ส่วนตัวในตอนนี้เลือกโอนเงินช่วยเหลือกับคนสนิท องค์กรที่คุ้นเคย และทำตามกำลังที่เราไหวและสบายใจ
ชาวเน็ตชื่นชมในน้ำใจของพระเอกหนุ่ม “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การใส่ท่อช่วยหายใจ ให้แก่สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีเรื่องของการอมเงินบริจาคมากมายในหลายวงการ
เรื่องนี้ณเดชน์เผยว่าตนได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดมาแล้วก่อนบริจาค แถมเพื่อนเป็นหมออยู่ที่นั่นเป็นคนมาบอกบุญจึงทำให้สบายใจที่จะโอนเงิน
“เพื่อนเป็นหมออยู่นั่นครับ เพื่อนก็เลยแจ้งมาในกลุ่มว่าอยากจะบอกบุญ ผมก็เลยถือโอกาสทำบุญไปกับเพื่อนเลย ก็เป็นอุปกรณ์กล้องส่องท่อหายใจก็ถือว่าทำบุญกับบ้านเกิดด้วย ไม่ใช่โอกาสพิเศษอะไรเรียกว่าประจวบเหมาะมากกว่า คือพอเพื่อนเราเป็นหมอ เราก็รู้สึกว่าเพื่อนได้ใช้จริงๆเราก็เลยรู้สึกสบายใจที่จะทำบุญ มอบเป็นทุนในการไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วย ก็คือทำกับเพื่อน โอนเรียบร้อย โอนเอา ก่อนโอนก็มีถามรายละเอียดกับเพื่อน ว่าเอาไปใช้ยังไง เราก็ศึกษาด้วย แล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนก็เลยสบายใจด้วยก็เลยทำ
ผมก็ทำบุญทั้งกับศาสนา ทำบุญทั้งกับโรงพยาบาล ทั้งกับคน ทั้งกับอะไรอย่างนี้ ผมก็เรื่อยๆ ครับ เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราพอมีพอช่วยได้เราก็ทำ เป็นโอกาสและจังหวะมากกว่า เราไม่ได้ทำตลอดเวลา ช่วงนี้ใช้เงินเยอะก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำ พอมีเงินหมุนเข้ามาก็ทำอะไรอย่างนี้ ช่วยเท่าที่ไหว”
เป็นเรื่องที่ควรทำในการแสดงจุดยืนหากเห็นเรื่องราวไม่ชอบมาพากลในการรับบริจาค
“เรื่องนี้พูดยากนะครับ เรื่องของการบริจาคหรือการทำบุญ หรือทำบุญให้กับอะไรอย่างนี้ก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่คิดไม่ดี หวังผลประโยชน์กับคนที่อยากช่วยเหลืออยู่ อันนี้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วแหละ เราก็ต้องศึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของเรา ถือว่าเขาก็ได้กำไรไป
แต่ผมว่าทุกวันนี้เวลาคนเราเดือดร้อนบ่อยๆ เข้าใจหัวอกกันก็จะช่วยเหลือกัน แจ้งตำรวจบ้างปกป้องกันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรทำ เพราะเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติ ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ผมว่าการที่เราจะกล้าออกมาแสดงจุดยืนของเรา ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำ"
แนะสมัยนี้ควรใช้เวลา1-2 วันพิจารณาก่อนโอนเงินทำบุญ ส่วนตัวเลือกทำกับคนสนิท คนรู้จัก
“มันก็มีนะ มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยในยุคสมัยนี้เพราะทุกอย่างทรานส์แซคชั่น มันเร็วมาก โอนเงินแป๊บเดียวบนโลกอินเตอร์เน็ต เห็นแล้วก็รู้สึกเวทนา น่าสงสารอยากจะช่วย เราก็ต้องพิจารณาดีๆ บางทีอาจจะรอสัก 1-2 วันก่อนก็ได้เผื่อว่าจะมีอะไรมาสะกิดใจ มีเทวดามาบอกหรือมีคนมาโพสต์อะไรอย่างนี้ก็คงประมาณนั้น แต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองก็ทำกับคนที่เรารู้จัก ทำกับคนที่เราสนิท ทำกับคนที่เราได้ไปสัมผัส ได้ไปทำความรู้จักกันแล้ว”
ไม่เกินจริงจุ๊บแฟนสาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้งต่อวัน
“เกินครับ ไม่หรอกครับ แซวเล่น ปกติผมกับญาญ่าเรื่องการแสดงความรักเป็นเรื่องปกติเลย อยู่ที่ไหนเราก็ชัดเจนความรู้สึกเราได้ อาจจะเพราะส่วนหนึ่งเราอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบทั้งไทยและเทศมั้ง เราก็เลยรู้สึกว่าสบายใจที่เราจะทำแบบนั้น แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าเกลียด หรือว่าไม่เหมาะสมจนเกินไป (ตอนนี้หลายคนแซวอยู่ไม่ได้แล้ว?)โอ้ยตายแล้ว คนโสดก็อยู่ได้ครับ คนโสดก็มีความสุข มีความรักก็มีความสุข
เหมือนที่เขาบอกต่อให้จุ๊บกันบ่อยแต่ก็รู้สึกเหมือนครั้งแรกตลอดเลย ทุกวันก็เป็นการแสดงความรักก็รู้สึกมีความสุขแล้วยิ่งใกล้แต่งงานเรารู้สึกมองเขาทีไรเรารู้สึกขอบคุณเขา เราซาบซึ้งในสิ่งที่เขามีให้เรา เราก็ยิ่งรู้สึกมีความสุข”