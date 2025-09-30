รวมดารา-คนดังทุกรุ่น ร่วมปิดวาระสุดท้ายมหาพุทธาภิเษก “เหนือเมฆ” ใจกลางศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

ปิดวาระสุดท้ายของพิธีมหาพุทธาภิเษก “เหนือเมฆ” รวมพลังศรัทธาที่รวมดารา-ศิลปินทุกรุ่น มารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นำทีมโดยตำนานรุ่นใหญ่ของวงการ ตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี นำทัพดาราสายมู อาทิ บอล กัมมัญญ์, กุ้ง สุธิราช, อู๋ นวพล, ต๊ะ บอยสเก๊าท์, อรอนงค์ ปัญญาวงค์, วิทย์ ภูธฤทธิ์, เอ็กซ์ ธิตินันท์, ฌาร์ม ไอยวริญท์, เปรี้ยว อนุสรา, วาม จิรกิตติ์ และอีกมากมาย รวมไปถึงเซียนพระชื่อดังลงใต้ตรงดิ่งไปที่ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเหนือเมฆ (จตุคามรามเทพ) วาระสุดท้าย ของพระครูรัตนสิกขการ (พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม) วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ (วัดในเตา) โดยมี เฮียโป๋ ธีรพล นพรัมภา เป็นประธานจัดสร้างวัตถุมงคล และ มาดามเดียร์ ปฐมาภรณ์ เตมียเวส ประธานดำเนินการสร้างวัตถุมงคลเหรียญเหนือเมฆที่ขึ้นชื่อลือชาว่าใครได้ไปบูชาบุญวาสนาจะพาลอยเหนือเมฆ
โดยบรรยากาศในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเหนือเมฆและการเจริญพุทธมนต์ต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพ ในครั้งนี้ถือเป็นวาระที่ 7 (วาระสุดท้าย) ที่จัดได้ยิ่งใหญ่และสุดขลัง เพราะมีการนิมนต์พระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมปรกจิต สวดคาถาจุดเทียนชัย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ กรวดน้ำ รับพร และจุดประทัดจำนวนกว่า 200,000 นัด ณ มณฑลพิธี ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษยิ่ง เพราะเป็นที่ประดิษฐานของ "องค์พ่อจตุคามรามเทพ" สิทธาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาและอิทธิฤทธิ์อันสูงส่ง การได้เข้าร่วมพิธี ณ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นการเพิ่มพูนพลังบุญบารมีและได้รับพรจากองค์พ่อไปพร้อมกัน สมชื่อเหนือเมฆ เหนือปาฏิหาริย์ ที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าอัศจรรย์ ณ ขณะประกอบพิธีท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เปล่งประกายเจิดจรัสเฉิดฉาย เสริมความขลังปลุกเสกให้เหรียญรุ่นเหนือเมฆ ซึ่งจะมีพุทธคุณหนุนดวงให้คนที่นำไปบูชาเฮงและปัง มาเหนือใครลอยเหนือเมฆ ตามหลักจตุคามศาสตร์ ก่อนที่จะส่งวัตถุมงคลให้กับผู้ที่ได้เช่าบูชาต่อไป
โดยภายในงานยังร่วมแจกทานข้าวสาร 2,000 ถุง และวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆ พูดจริง ทำจริง แจกจริง ที่เต็มเปี่ยมด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เสริมดวงหนุนดวงให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาตามที่ท่านตั้งจิตอธิฐาน
ทั้งนี้ยังได้ร่วมบุญใหญ่ซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อนำรายได้ถวายเงินให้วัดในเตาเพื่อไปจัดสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ 50 นาที ที่จังหวัดตรัง