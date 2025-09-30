โชคชะตาส่งให้ดัง! “อี แชมิน” พุ่งแรง หลังเสียบแทน “พัคซองฮุน” ในซีรีส์ฮิต The Tyrant’s Chef

กระแสซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีใต้ The Tyrant’s Chef ที่นำแสดงโดย อิม ยุนอา และ อี แชมิน กำลังมาแรงสุด ๆ หลังตอนจบเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ทำเรตติ้งสูงถึง 17.1% และกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของอีแชมิน นักแสดงหนุ่มวัย 25 ปี ที่เพิ่งเดบิวต์เพียง 4 ปี แต่ก้าวขึ้นมารับบทนำแทนที่ พัคซองฮุน ได้อย่างไม่คาดคิด
เดิมทีบทพระเอกใน The Tyrant’s Chef ถูกวางให้พัคซองฮุนรับแสดง แต่เขากลับสร้างดราม่าเมื่อแชร์ภาพปก Squid Game ฉบับผู้ใหญ่บนอินสตาแกรมจนถูกถอดออกจากโปรเจกต์ ทำให้ทีมงานต้องหานักแสดงใหม่อย่างเร่งด่วน และโอกาสก็ตกมาอยู่ที่อีแชมิน แม้จะมีเวลาเตรียมตัวเพียงเดือนเดียว แต่เขาสามารถถ่ายทอดบท “ทรราชผู้โหดเหี้ยม” ได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งภาพลักษณ์และฝีมือการแสดงที่เข้มข้นจนผู้ชมและสื่อเกาหลีต่างชื่นชม พร้อมยกให้เป็น “เทพบุตรรุ่นใหม่” ของวงการ
อีแชมินสูงถึง 190 ซม. เริ่มเดบิวต์ในปี 2021 จากบทสมทบใน High Class และแจ้งเกิดมากขึ้นจากซีรีส์ Romantic Crash Course และ Please Give Me More Advice in This Life ก่อนจะได้เป็นพิธีกรรายการเพลง Music Bank ร่วมกับจาง วอนยอง (IVE) และ ฮง อึนแช (LE SSERAFIM) ทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น กระทั่งปี 2024 ได้รับโอกาสครั้งสำคัญกับบทนำในซีรีส์ Netflix เรื่อง Elite และต่อยอดสู่ความสำเร็จใน The Tyrant’s Chef ที่ทำให้ชื่อเสียงทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังความสำเร็จถล่มทลาย สื่อเกาหลีรายงานว่าอีแชมินได้รับข้อเสนอบทละครใหม่มากถึง 30 เรื่อง รวมถึงงานโฆษณาและถ่ายแบบนิตยสารไม่ขาดสาย ขณะเดียวกันเขาก็กำลังเตรียมโปรเจกต์ใหม่ Cash Hero ที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ แฟน ๆ ต่างจับตาว่านักแสดงหนุ่มที่เริ่มต้นจากบทสมทบและคว้าบทพระเอกได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี จะกลายเป็นดาวเด่นระดับแถวหน้าของวงการเกาหลีใต้ในอนาคตอันใกล้หรือไม่