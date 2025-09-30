ลือสะพัด! จดหมายที่อ้างว่าเป็นของแม่ “อวี๋ เหมิงหลง” ชี้การตายมีเงื่อนงำ ไม่ใช่อุบัติเหตุ

ช็อกวงการบันเทิงจีน! จดหมายที่อ้างว่าเป็นของแม่ “อวี๋ เหมิงหลง” ชี้ลูกชายไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุ แต่อาจถูกฆาตกรรม
การเสียชีวิตสุดสะเทือนใจของนักแสดงจีนชื่อดัง อวี๋ เหมิงหลง ที่พลัดตกจากอาคารที่พักเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ยังคงเต็มไปด้วยข้อสงสัย แม้ตำรวจจะสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจากการมึนเมา และร่างของเขาถูกเผาทันทีหลังการตรวจสอบ
แต่ล่าสุดกระแสคาดเดาได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่จดหมายที่อ้างว่าเป็นคำพูดของ มารดาผู้สูญเสียลูกชาย ซึ่งระบุว่าการตายของอวี๋ เหมิงหลง “ไม่ใช่อุบัติเหตุ”
“หัวใจฉันแตกสลายเมื่อได้เปิดเผยความจริงเบื้องหลังการจากไปอย่างน่าเศร้าของลูกชาย ฉันเพียงอยากทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกที่ตายอย่างไม่เป็นธรรม” ผู้เป็นแม่เขียนในจดหมาย
ในจดหมายดังกล่าว เธอกล่าวหาว่า “ฆาตกร” ของลูกชายได้บิดเบือนข้อเท็จจริง หลอกลวงสาธารณะให้เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ พร้อมใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
“พวกเขาสร้างเรื่องโกหก ทำให้ความจริงสับสน และใช้อำนาจเพื่อหนีโทษ แต่ลืมไปว่าความรักของแม่ไม่อาจถูกฝังด้วยคำลวงได้”
แม่ของอวี๋ เหมิงหลงยังอ้างว่ามี หลักฐานสำคัญทั้งคลิปวิดีโอและคำให้การ ที่ชี้ชัดว่าการตายของลูกชายไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่เป็นการจงใจทำร้าย นอกจากนี้ เธอยังระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่แท้จริงยังคงลอยนวล และพยายามปกปิดข้อเท็จจริงพร้อมปิดปากเธอไม่ให้เรียกร้องความยุติธรรม
“ฉันรู้ว่าตัวเองมีพลังไม่มาก แต่จะไม่มีวันยอมแพ้ ลูกชายฉันเป็นคนร่าเริงและใจดี เขาไม่ควรต้องจากไปด้วยความคับแค้นเช่นนี้ ฉันจะไม่มีวันยอมให้คนร้ายตีตราการตายของเขาว่าเป็น ‘อุบัติเหตุ’”
เธอยังวิงวอนให้ผู้ที่รู้ความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอวี๋ เหมิงหลง ช่วยส่งเสียงและเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพื่อให้เรื่องราวเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ
แม้ความถูกต้องของจดหมายฉบับนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่การเผยแพร่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมออนไลน์จีน ผู้ใช้จำนวนมากแสดงความเห็นใจต่อความสูญเสียของแม่ผู้โศกเศร้า ขณะที่บางคนเตือนให้ผู้เปิดโปงความจริงระวังอันตราย