“ทาทา” ไม่ติดมีเด็กมาจีบ แต่ย้ำ “ฉันไม่เลี้ยงเธอนะ” ลั่นหาเงินให้ตัวเองก่อนแล้วจะมีผู้ชายกี่คนก็ได้

“ทาทา ยัง” เผยกลายเป็นตัวประกอบ คิวงานลูกเยอะกว่าแม่ แถมค่าตัวเยอะกว่าตนแล้ว ลั่นเกินความคาดหมายไปมาก เป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์สำหรับตนเอง กลับมาหุ่นแซบแต่ยังโสด ใครอยากจีบ จีบได้ แต่เรื่องเยอะ อินโทรเวิร์ตมาก บอกชีวิตไม่ต้องพึ่งพาใคร หาเงินให้ตัวเองก่อนแล้วจะมีผู้ชายกี่คนก็ได้ ลั่นอยากได้คนอายุมากกว่า แต่เด็กก็ไม่ติด แค่ไม่เลี้ยง!
เรียกว่ากลับมาหุ่นปังเพราะมีตัวช่วยอีกแรง คือ Vcretra (วีเคร็ทตร้า) ที่วันนี้ได้จัดงาน Grand Opening เปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวแม่ ตัวมัม อย่าง “อมิตา ทาทา ยัง” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3 โซน Living Hal โดยทาทาเผยว่าตนเองมีส่วนร่วมพัฒนาสูตรด้วย ภูมิใจมาก เพราะสามารถกลับไปใส่เสื้อผ้าจากอัลบั้มชุดแรกได้แล้ว พร้อมยันสาเหตุลดน้ำหนักมาจากปัญหาสุขภาพรุมเร้า และอยากอยู่กับลูกไปนานๆ
“กลับมาใส่ชุดเก่าได้แล้ว เสื้อจากอัลบั้มชุดแรก ตอน 14 15 ได้เลย ตอนนี้สไตลิสต์ที่ทำเสื้อผ้าให้ตั้งแต่ไอบีลีฟ มาวัดตัวก็บอกว่าไซส์เดิมแล้วนะ เอวตอนนี้ 28 29 เป้าหมายสู้ตายค่ะ ลดได้อีกค่ะ ทาว่าทาได้อีกนะ แต่ถามว่าแฮปปี้หรือยัง จะบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะลดน้ำหนักอีก เพราะค่อนข้างอิ่มตัวแล้วอยู่ในวงการตอนนี้ ก็ร้องเพลงไป
แต่ด้วยปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างรุมเร้า ไม่ได้บอกว่าให้ทานเพื่อรักษาสุขภาพนะคะ อย่างแรกเลยคือเราต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีก่อน ดูแลเรื่องสุขภาพเราก่อน จัดการเรื่องสุขภาพ พอหมอบอกว่าดีทุกอย่าง เราก็สู้ตายต่อ ถ้าจำกันได้เมื่อตอนต้นปีที่แล้วโน้น ทาได้ลดไปแล้วรอบนึง แล้วชู้ตขึ้นมาแบบที่ทุกคนตกใจ
จริงๆ ทาไม่สบายหนักมาก แล้วบอกตัวเองว่าจะไม่กลับไปอยู่จุดนั้นอีกแล้ว มันเกือบตายค่ะ มันทรมาน จะเดินเหินจะอะไร ลูกเราก็ยังเด็ก เล็กมาก หนึ่งอยากอยู่กับลูกนานๆ ด้วย สองรู้สึกว่าเดี๋ยวจะตามนางไม่ทัน ต้องวิ่งตามนางให้ทัน ตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะ เธอจะวิ่งไปไหนฉันตามเธอทันนะยะ
ความมั่นใจมันกลับมาอยู่แล้ว เมื่อคนเรามันดีทั้งภายในและภายนอก มันรู้สึกดี กำลังใจมาเปี่ยมล้นมากจากแฟนคลับ ตอนแรกแฟนคลับไม่รู้ด้วยนะว่ามาจากอันนี้ แต่เราก็สู้ตายเหมือนกันแหละ ขอบคุณมากจากคำชม มันยิ่งทำให้ทาอยากทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ บางคนบอกเห็นพี่ทาลดน้ำหนักได้ ดีใจยิ่งกว่าหนูลดน้ำหนักได้เอง (หัวเราะ) ดีใจๆ”
คิวงานลูกเยอะกว่าแม่
“ใช่ค่ะ ได้รับเงินเยอะกว่าแม่แล้วค่ะตอนนี้ มีคนติดต่อมาให้ไปทำโน่นทำนี่เยอะแยะ แต่บางอย่างต้องดูก่อน เพราะอยากให้น้องไปด้วยความมั่นใจและพร้อม ฉะนั้นจริงๆ แล้วหลายอย่างต้องถามเขาก่อน ถ้าเขาไม่อยากทำเราก็ไม่บังคับลูก อย่างงาน 90 ล่าสุด ก่อนวันรันทูสองวัน เขาบอกว่ารอบนี้เรต้องให้ดอกไม้หม่ามี้ไหม เราก็อ้าว ปกติ เรต้องเอาดอกไม้มาให้แม่นะ เรจะให้แม่ไหมล่ะ เขาบอกว่าเรก็ให้ได้ โอเคแต่เรว่าเรขึ้นไปเต้นเพลงรบกวนมารักกันได้นะ เรดูแล้ว เรว่าเรเต้นได้นะ เราก็บอกว่าลูก นี่อิมแพคอารีน่านะ ไม่ได้เป็นเวทีเล็กๆ ถึงเป็นเวทีเล็กๆ เรก็ต้องมั่นใจและต้องซ้อมให้เต็มที่
เขาเต้นได้อยู่แล้ว เรารู้ แต่ถ้าเกิดเจอคนเยอะๆ ก็กลัวว่าเกิดเขาไม่เต้นขึ้นมา มันก็ไม่ได้ ก็เลยลองปรึกษากับทีมงานดู ความพีกกว่า ทีมงานไปดูองค์รวมแล้วมาบอกค่อนข้างเร็วมากเหมือนกัน เขายังถามทาอยู่เลยวันรันทูว่าเรจะได้ซ้อมไหม แล้วเรจะไหวไหม เขาบอกว่าเรทำได้ สบายมาก เรมั่นใจ แต่มีนะก่อนขึ้นเวที ถามว่าอุ้ย ทำไมใจมันเต้นแรง เกิดอะไรขึ้น แต่เขาก็จัดการกับความตื่นเต้นได้ดีมาก
ตอนนั้นแม่จะตาย เพลงปาไปจะชม.แล้วตอนนั้น แต่เห็นรีแอ็กคนดู มีคนทำป้ายไฟให้เรด้วยนะ ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไง แต่คิดว่าเขาน่าจะเห็นแหละ ไม่ได้ขึ้นแต่เห็นแน่ๆ ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เอ็นดูและเมตตาเร น่ารักกับเร”
บอกขำๆ ค่าตัวเยอะกว่าตนแล้ว แม่เป็นแค่ตัวประกอบ เกินความคาดหมายไปมาก เป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์สำหรับตนเอง
“ค่าตัวนางเยอะกว่าฉันอีกค่ะ (หัวเราะ) ไม่ได้เพราะอะไรเลยนะ ลูกค้าให้มาล้วนๆ เลย ลูกค้าสู้ แม่นี่ตัวประกอบ เหมือนไปยืนตรงนั้นเพราะลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะ ลูกประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็ก อันนี้เกินความคาดหมาย เพราะกว่าทาจะรู้ว่าเราอยากทำอะไร ทาก็ 15 นะ ทาก็โตมาประมาณนึง แต่ทาไม่คิดว่าเรเองอยากทำอะไรแบบนี้เร็วขนาดนี้ แต่อนาคตเขาอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร ก็ต้องรอดูกันไปอีก เพราะวันนี้เขาอยากเต้น อยากร้อง ถ้าวันนึงเขาไม่อยากทำ ทาก็จะไม่บังคับ เพราะชีวิตของเรา ทาเคยพูดว่าเป็นชีวิตของเร
ดีเอ็นเอแม่ชัด แม่ก็ว่าชัดนะ ลูกจะเป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ไหม อันนี้ไม่เคยคิดเลย แต่เขาเป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ของทานะ ทาว่าเขาเหมือนทาเป๊ะเลย โขกกันมาเลย ไม่ต้องสืบ ลูกทาแน่นอน”
ใครอยากจีบ จีบได้ แต่เรื่องเยอะ อินโทรเวิร์ตมาก ไม่ต้องพึ่งพาใคร ลั่นหาเงินให้ตัวเองก่อนแล้วจะมีผู้ชายกี่คนก็ได้ ลั่นอยากได้คนอายุมากกว่า แต่เด็กก็ไม่ติด แค่ไม่เลี้ยง เลี้ยงลูกชายคนเดียว
“ไม่อยากจะบอกเลยว่าเฉยมาก ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลย ใครอยากจีบ จีบได้นะ ก็เปิด แต่เรื่องเยอะนิดนึงนะบอกก่อน เพราะผ่านมาเยอะแล้ว วันนี้ก็อินโทรเวิร์ตมาก มีความสุขกับตัวเองมากแล้ว ไม่ต้องพึ่งพาใคร หาเงินให้กับตัวเองก่อนดีกว่า ฉะนั้นจะมีผู้ชายสักกี่คนก็มีได้มั้ง แต่เลี้ยงลูก เลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อน แล้วค่อยว่ากัน
ไม่ปิดโอกาส แต่จะแทรกตัวเข้ามาได้หรือเปล่า เราเปิดเรเขาก็โอเค เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานานมากแล้ว เขาเคยมาถามทาเหมือนกัน เราก็เคยมีคนคุยด้วยแหละ เขาก็จะถามว่าคุยกับใคร ทำไมหม่ามี้ดูม้วนไปม้วนมาเนอะ ยูเขิน ยูไชน์ ก็บอกว่าไม่มีอะไร ก็เหมือนเวลาเรคุยกับเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียน แซวนางไปเรื่อย เขาก็พูดขึ้นมาบอกว่า เขาอายุมากไหม เป็นยังไง ถามรายละเอียด เราบอกว่าลูกว่าถ้าเด็กเรรู้สึกยังไง เขาบอกว่าอ้าว มันไม่ได้ด้วยเหรอ ส่วนมากเวลาผู้หญิงมีแฟนเด็กมากๆ เขาจะเรียกว่ากินเด็ก เขาก็อ้าว แล้วเวลาผู้ชายที่คบผู้หญิงที่เด็กกว่าล่ะ กินเด็กเหมือนกันไหม มันก็จริงเหมือนที่เขาพูด เลยไม่ได้เป็นปัญหา ตัวเขาเองตราบใดที่เห็นว่าทาแฮปปี้ มีความสุข แต่ตอนนี้ไม่ได้มีความสุขแฮปปี้กับผู้ชายคนไหน มีความสุขกับลูกชายของตัวเอง
เขาไม่เคยหวงทาเลยค่ะ เคยมีด้วยซ้ำที่คว้าโทรศัพท์ไปคุย เขาเป็นฝรั่ง ก็คุยกันไปใหญ่ เราก็โอเค ไปขอพระแม่ไหน ท่านจะไม่เบะปากใส่ ชอบคนดี อยากได้คนดี ทาดูแลตัวเองได้ คุณก็ดูแลตัวเองแล้วกัน แล้วมาเติมเต็มกัน ทาไม่อยากเรียกว่าขาด เพราะทาไม่ได้ขาดอะไร แต่มาเติมเต็มในสิ่งที่อิ่มเอมหัวใจแล้วกัน
จริงๆ อยากได้คนอายุมากกว่า แต่มาเป็นเด็กก็ไม่ติด แต่ดูแลตัวเองได้ ไม่ใช่มาให้พี่เลี้ยงนะลูก เพราะฉันไม่เลี้ยง ฉันเลี้ยงลูกฉันคนเดียว เลี้ยงหมา เลี้ยงลูก แต่ไม่เลี้ยงเธอ”