“เคน ภูภูมิ” ยึดคติทำธุรกิจแบบไร้หนี้ มองธุรกิจยุคนี้ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ทำให้ได้กำไรก่อน

“เคน ภูภูมิ” เผยอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว ยึดคติทำธุรกิจแบบไร้หนี้ มองทำธุรกิจสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องลงทุนมาก ขอเพียงทำให้ได้กำไรก่อน ไม่กลัวภาวะเศรษฐกิจแย่ เพราะทำของดีขาย
หยิบจับทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จ จนคนเรียก “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค”ว่านายหัวไปแล้ว ซึ่งเคนได้เผยเคล็ดลับการทำธุรกิจสำหรับตนว่าให้ค่อยๆ ก้าว ทำเล็กๆ พอดีตัว ให้ได้กำไรก่อน
“มันก็ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว เราก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อย แล้วเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ไวขึ้นไปอีก ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้น เหมือนเราก็ค่อยๆ สร้างตึกแบบชั้น 1 ชั้น 2 ก็เพิ่งขึ้นชั้น 2 เอง มันต้องใช้เวลา หลายๆ อย่างมันไม่ง่าย จริงๆ ก็มีเซ็ตสแตนดาร์ด แต่ก็ไม่ได้เซ็ตไว้สูงแค่เซ็ตให้มีกำไรก็พอ แล้วเราค่อยๆ ไปดีกว่า เราก็ไม่อยากกดดันตัวเองเยอะ ไม่อยากกดดันกับน้องๆ ในทีมเยอะ ก็ไปให้มันได้ แล้วก็มีไอเดียใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ ผมว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้ว
ธุรกิจตอนนี้ก็มีสวน แล้วก็มีเคนภูปัง แล้วก็กำลังจะมีอีกแบรนด์นึงที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คร่าวๆ ก็ประมาณ 3 แล้วก็มีถ่ายซีรีส์ ก็ยังมีอีกเยอะเลยที่จะต้องถ่ายเร็วๆ นี้”
KEN PHU PANG คืนทุนแล้ว ตอนนี้เปิด 5 สาขา พร้อมขายแฟรนไชส์ทั่วประเทศไทย
“คืนทุนแล้วครับ ตอนนี้มี 5 สาขา แต่ตอนนี้เรากำลังจะกระจายเป็นแฟรนไชส์ ก็ถ้าใครสนใจแฟรนไชส์ของเคนภูปังก็ติดต่อได้ ไม่แพงครับ ตอนนี้ที่เคาะกันใหม่ๆ ก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึงล้านก็เปิดได้ แต่เปิดสแตนด์อโลนนะ ถ้าอยากเปิดในห้างก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้น เพราะว่าค่าเช่าก็จะเยอะขึ้น แต่สแตนด์อโลนก็ดีนะครับผมว่า แนะนำ จริงๆ มันสามารถไปได้ในทุกจังหวัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเปิดออกมาก็คิดว่ามันสามารถไปได้ทุกอำเภอ ก็พยายามที่จะกระจาย”
ไม่มีหนี้ทางธุรกิจเพราะเริ่มจากเล็กๆ แล้วค่อยขยาย ลั่นสำหรับตนมองทำธุรกิจสมัยนี้ไม่จำเป็นต่อลงทุนมาก ขอเพียงทำให้ได้กำไรก่อน
“ไม่มี เราไม่ได้เริ่มใหญ่ครับ คือเราเริ่มจากร้านเล็กๆ คือถ้าอันไหนมันไม่จำเป็น อันไหนตัดได้มันก็ต้องตัดให้ไว แล้วก็ไปทางช่องอื่น คืออันไหนยืมไม่ได้ก็ไม่ต้องยืม ยืมไม่ได้ก็หาทางใหม่ คือจะไม่ฝืนผมรู้สึกว่ามันไม่ควรฝืน เราไปทางอื่นดีกว่า เพราะว่าทางอื่นมันอาจจะใหม่กว่าแล้วก็ดีกว่าก็ได้ ก็ค่อยๆ หาทางไปเรื่อยๆ คือธุรกิจมันสามารถมูฟได้ ถ้ามันไม่ได้เราก็ไปทำอย่างอื่น
ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเยอะก็ได้ เพราะว่าช่องทางการขายมันมีเยอะแยะมากมาย มันมีในออนไลน์โดยที่เราทำง่ายๆ ที่บ้านก็ยังได้เลย บางทีมันอาจจะกลายเป็นไวรัล แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะตั้งแต่แรก ผมว่าด้วยโซเชียลเดี๋ยวนี้มันทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนมันก็น้อยลง แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกช่องทางแบบไหนอะไรอย่างนี้ ผมไม่อยากทำอะไรเกินตัวขนาดนั้น เพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะ
พอเราทำขนาดนี้แล้ว เรารู้สึกว่าการเป็นดารามันก็ดี คือเราได้มีช่องทางโปรโมตมากขึ้น ผมว่ามันก็สนุกดีครับกับการเป็นพ่อค้าหรือว่าการมาทำธุรกิจ ไม่ได้มองว่ามันคือผลเสียอะไร ผมรู้สึกว่าใครที่ทำผมก็ดีใจกับเขาด้วยซ้ำ เพราะว่าเขาจะได้พัฒนาแล้วเขาก็จะได้มีอะไรที่มันท้าทายตัวเองขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ (ไม่จำเป็นต้องลงไป 10 ล้าน?) ก็ถ้าเขามีเงินก็ไม่เป็นไร ก็ไปตามที่เราไหวดีกว่า ก็ถ้าใครมีเงินก็แล้วแต่ ไม่ผิด”
สวนทุเรียนอีก 4 ปีได้เก็บผลผลิต
“ตอนนี้ก็โล่งใจไปนิดนึง ก็ทุกอย่างลงต้นอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือแค่เลี้ยง ก็ดีครับจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงว่ามันยังไม่ลงตัวสักที แต่ตอนนี้ก็หายห่วงไปนิดนึง ก็ดีขึ้นครับ ก็ต้องอีก 4 ปีเลยครับแต่ 4 ปีก็ไม่นาน แป๊บเดียว
ปลูกหมอนทอง แล้วก็มีปลูกมูซานคิง ปลูกพวงมณี ปลูกโอฉี่ ตอนนี้ที่ลงไปแล้วประมาณ 70 นิดๆ (ซึ่งกำลังขยายตอนอยู่?) ก็ถ้าปีหน้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะอีกแปลงหนึ่งอีก 30 แล้วก็คิดว่าน่าจะเบรกไว้ก่อน แค่นี้ก่อน เพราะว่าเก็บเงิน มันก็จะเยอะเกินเพราะพอเราไปทำจริงๆ เราก็รู้แล้วว่าการดูแลมันควรจะแบ่งเซ็กชั่นยังไงถึงจะดูแลได้ทั่วถึง เราค่อยๆ ก้าวไป ไม่เป็นไร"
สวนทุเรียนก็เริ่มต้นแบบไม่มีหนี้ ไม่กลัวเศรษฐกิจแย่ เพราะทำของดีขาย
“ไม่เป็นหนี้ครับ เพราะว่าที่ของผมมีอยู่แล้วก็เลยลงทุนแค่การทำเลย์เอาต์การปลูกอะไรอย่างนี้ ส่วนอันนั้นก็เป็นเงินที่เล่นซีรีส์มาเราก็เลยต้องรับซีรีส์ต่อ หลายคนบ่นเศรษฐกิจแบบนี้สำหรับผมถ้าส่วนตัวไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ เพราะว่าเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเราขายเองได้ด้วย แล้วก็จะพยายามทำให้มันเป็นพรีเมียมให้ได้ อยากจะส่งออกให้ได้
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายธุรกิจในอนาคต ส่วนอีกอันนึงก็ใกล้แล้วแหละ ก็อีกสักประมาณเดือนหน้าก็น่าจะได้เปิดตัวอันใหม่ แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่ เปิดเล็กๆ แต่คิดว่าน่าจะกระจายได้เร็ว เป็นของกินเหมือนกันครับ รอชิมนะ”