“เมรี” ลูกสาว “ปู พงษ์สิทธิ์” อัดคลิปฟาดชาวเน็ต อีเวร! ฉลาดเหลือเกิน แนะให้พาลูกไปตรวจดาวน์ซินโดรม (คลิป)

“เมรี คำภีร์” ของขึ้นอัดคลิปชี้แจงหลังพี่เลี้ยงออนไลน์แนะนำให้พาลูกสาวไปตรวจเช็กหาภาวะดาวน์ซินโดรม หลังสังเกตว่าหน้าน้องคล้ายๆ เด็กดาวน์ฯ ลั่นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหากับตน แค่อาจรู้สึกจั๊กจี้อยากจะเคลียร์ จะเป็นหรือไม่เป็นก็เลี้ยงได้ ไม่ใช่ปัญหา
ทำเอา เมรี คำภีร์ ลูกสาวของ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ นักร้องเพื่อชีวิตชื่อดัง ถึงกับต้องอัดคลิปฝากข้อความถึงชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับเธอ หลังจากที่เจอชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่ชอบมาคอมเมนต์บอกว่า ลูกสาวของเธอนั้นเป็นดาวน์ซินโดรม ซึ่งทำให้เมรีต้องอัดคลิปโต้ข้อความที่บอกว่าถ้าไม่อยากให้คนถามว่าเป็นดาวน์ไหม แก้ได้ด้วยการหาทางรักษาดูแลให้ถูกวิธี
“การที่เมต้องมานั่งถ่ายคลิปพูดเรื่องนี้เป็นอะไรที่ตลกมาก ขอย้ำค่ะว่าถ้าคอมเมนต์นี้เป็นการคอมเมนต์ด้วยเจตนาที่ดี หวังดีเป็นห่วงกันเมก็ขอขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าตรงนี้เลย แต่ว่าเมรู้สึกทริกเกอร์ (เป็นคำที่ใช้ในทางจิตวิทยา หมายถึง สิ่งที่เป็นเข้ามากระตุ้น จี้ใจ ทิ่มแทง กวนประสาท หรือ 'จุดชนวน' ตัวเรา อาจกล่าวได้ว่า เมื่อเราถูกทริกเกอร์ ตัวตนของเราจะอยู่ในภาวนาที่ไม่ปกติ ไม่สบายเนื้อสบายตัวอย่างยิ่ง มันรู้สึกสั่นไหว เปราะบาง ถูกก่อกวน กระตุ้นเร้า และไม่อาจควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างที่เคย) คอมเมนต์นี้ตั้งแต่คำแรกเลย ก็คือคำว่าแก้ปัญหา
ปัญหาของใคร มันเป็นปัญหาของใคร มันไม่ใช่ปัญหาของเมเลย ปัญหาของคนที่คอมเมนต์ในกรณีนี้ทั้งหลาย คือ คุณฉลาดจัด ฉลาดมาก คุณควรไปสอบเป็นนักบินอวกาศเลย เชื่อยังไงก็ผ่านได้เป็นคนแรกของประเทศแน่นอน คนอะไรมองคลิปสั้นๆ ไม่ถึง 10 วินาที คลิปเด็กทารกที่ใส่ฟิลเตอร์บ้างไม่ใส่ฟิลเตอร์บ้างแล้วสามารถรู้เลยว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เก่งจริงๆ ไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติดีกว่า ฉลาด อัจฉริยะขนาดนี้
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหากับเมเลย มันเป็นปัญหาอยู่อย่างเดียวคือเวลาอ่านแล้วเมจั๊กกะจี้ เมเห็นแล้วอดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปตอบ แต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตทั้งตัวเมและตัวลูกเลย แล้วคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ทำนองนี้แทบจะทั้งหมด เขาไม่ได้เข้ามาแนวเป็นห่วงหรืออะไรเลย เขามาฟีลมันเป็น กูฉลาด กูดูออกว่าลูกมึงเป็น ลูกมึงเป็นแน่นอน สุดท้ายถ้าลูกเมเป็นจริงๆ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเมอยู่ดี เราก็หาทางรักษาและดูแลเขาต่อไป เขาคือลูกของฉัน
แล้วตอบมาสิว่ามันเป็นปัญหาของใคร ที่ว่าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 1 อย่างถ้าไม่อยากให้คนมาถามว่าเป็นดาวน์ซินโดรมไหมก็แค่คุณแม่กับคุณยายพาไปตรวจ จบค่ะ จะได้หาทางรักษาดูแลถูกวิธี เธอ….คนที่ตั้งครรภ์ต้องไปฝากครรภ์ มีคุณหมอดูแลจนถึงวันคลอด ในทุกๆ เดือนเขามีการตรวจอัลตร้าซาวด์อย่างละเอียด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการตรวจดาวน์ซินโดรม แล้วไม่ได้ตรวจแค่ครั้งเดียว เขาตรวจยาวยันลูกเกิด ซึ่งฉันคือคนที่พาลูกของฉันไปหาหมอไม่เคยขาดจนถึงทุกวันนี้
ถ้าวันนึงคุณหมอเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันมีอะไรผิดปกติเขาบอกอยู่แล้ว แล้วเมจะต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครดู ทำไมเมต้องไปตรวจเพื่อจะให้อีเวรพวกนั้นรู้เสียทีว่าไม่ได้เป็น ทำไม ทำไมต้องทำ หนึ่งหาหมอไม่ถูกนะ สองเขาฉลาด เขาเชื่อในสิ่งที่เขาคิด และเขาต้องการให้คนเชื่อว่าเขาฉลาด เขาเก่งเขาดูออก เขาด็อกเตอร์ เก่งจ๊ะ ยิ่งเมนต์ยิ่งดูเก่ง เมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเม
คอมเมนต์ที่จะเป็นปัญหากับเม คือคอมเมนต์ที่กัดจิกเมถามหาพ่อของลูก เมไม่ได้คิดถึงเขาในแนวนั้นแต่เมรู้สึกว่าในอนาคตถ้าลูกเมมาเห็นมาอ่าน คนพวกนี้ต้องการอะไร แต่เรื่องลูกป่วยหรือเปล่า น้องเป็นดาวน์ฯ เมอ่านแล้วแค่จั๊กกะจี้ จนอดใจที่จะตอบไม่ไหว แต่เมก็ตอบไปดีนะจนมาเจอคำว่าปัญหานี่แหละ ถ้าคุณพี่หวังดีเมเห็นคุณค่าและชื่นชมของมันมาก แต่มันก็ทริกเกอร์เมมากด้วยไอคำว่าแก้ปัญหาแล้วเสนอวิธีมาให้เม ทำให้เมรู้สึกว่าอยากจะจบเรื่องนี้ด้วยการถ่ายคลิปนี้ออกมาเพื่อให้มันจบ
หลังจากนี้ถ้ามีคลิปทำนองนี้อีก เมจะไม่สนใจและเมจะไม่ตอบ เมจะพยายามห้ามมือตัวเองให้ได้ และแม่ๆ พี่เลี้ยงออนไลน์ทั้งหลายต่อไปนี้เมจะไม่ยุ่งกับอีพวกนี้ เมจะเมิน ถือเสียว่าคนที่เมนต์เรื่องนี้ฉลาด เก่ง ให้เขาได้โชว์สกิลหน่อยเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าเขาฉลาด ปล่อยเขาไป เขามาแนวเป็นห่วง ส่วนคนที่เมนต์เพื่อจะทำร้ายจิตใจเม จะบอกว่าฉันมีความสุขมาก คอมเมนต์ที่มีปัญหากับเมอันนั้นเมไม่ปล่อย ไม่ใจดีแล้ว”
ซึ่งชาวเน็ตจำนวนหนึ่งก็ได้คอมเมนต์ว่าน้องโนราห์หน้าเหมือนพ่อ 100% ลัลลาเบล (พี่สาวต่างแม่ ลูกแอมมี่อีกคน) ตอนเด็กๆ ก็หน้าตาแบบนี้ โตมาสวยเก๋ บ้างก็บอกว่าเป็นพยาบาลเด็กเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันว่าน้องโนราห์ไม่ได้เป็นดาวน์ซินโดรมแน่นอน
