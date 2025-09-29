“ป้าแจ๋ว” ติดหนึบ ซีรีส์เกาหลีชื่อดัง เล่าความประหลาดใจ ละม้ายคล้ายละครตัวเองหลายจุด

เป็นคอซีรีส์จีน ซีรีส์เกาหลี ติดหนึบหลายเรื่องเลยทีเดียว สำหรับผู้กำกับชื่อดัง “ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์” ล่าสุดติดละครเรื่อง “Bon Appetit Your Majesty” หรือ “เมนูรักพิชิตใจราชา” ออนแอร์ทางช่อง Netflix สุดๆ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ก.ย.) ซีรีส์เรื่องดังกล่าวก็จบลงไปแล้ว งานนี้ป้าแจ๋วโพสต์เปรียบเทียบกับละครเรื่อง “คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์” ซึ่งเป็นละครที่เจ้าตัวกำกับเอาไว้ว่า ทั้งสองเรื่องมีความสนุก และละมายคล้ายกันในแง่แนวคิดและเนื้อหา ลั่นความคิดและความสร้างสรรค์เป็นเรื่องสากล ไม่มีใครลอกใคร
เพิ่งดู ep สุดท้ายของ ซีรีที่ฉันติดมากเรื่อง #BonAppetitYourMajesty จบ แล้วให้เกิดความประหลาดใจอย่างยิ่ง ที่ซีรีส์ฮิตเรื่องที่ฉันชอบนี้มีอะไรหลายอย่างที่พ้องเรื่อง พ้องฉาก รวมทั้งแนวคิดที่คล้ายกับ ละคร #คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์ ของฉันที่จบไปเมื่อต้นปี อย่างไม่น่าเชื่อ
- นางเอกของทั้งสองเรื่องเป็นตัวตึงยุคปัจจุบันที่ย้อนกลับไปในอดีต มีความโบ๊ะบ๊ะ พูดกับกล้อง บ้าบอแต่สวยและมั่นในตัวมากกกเหมือนกัน
- พระนางมีฉากสะดุดล้ม ขาเปลี้ย หน้าจ่อมองตากันสามวิ เหมือนกัน 5555
- นางเอกเข้ากับคนในโลกโบราณไม่ได้ในตอนแรก แต่ก็ชนะใจได้เป็นเพื่อน กันในที่สุด
- นางเอกมาโลกโบราณและกลับไปในขณะที่เกิดสุริยคราส จันทคราส
- นางเอกอยากกลับปัจจุบันตลอดเวลา แต่ก็กลับไม่ได้ พอคิดว่ารักพระเอก จะไม่กลับไปละ ก็มีเหตุให้พรากจาก
กันเสียอีก
- แถมตอนท้ายฉากจับมือแล้วหลุดเหมือนกันด้วยนะ ของฉันหลุดในน้ำ ของเกาหลีหลุดกลางอากาศ
- ทีเด็ดคือ ตอนจบ นางเอกเจอคนหน้า เหมือนเพื่อนๆในอดีตแต่มาอยู่ในปัจจุบันด้วย 555555
- ตอนเจอพระเอกตอนท้ายก็คล้ายกัน แต่ของเกาหลีเวอร์วังและซึ้งใจกว่า
ความละม้ายคล้ายกันนี้ไม่มีใครลอกใคร เพราะ คุณพี่เจ้าขา ถ่ายก่อน ออกอากาศก่อนจนจบ Bon Appetit ก็น่าจะเริ่มถ่ายตอนที่คุณพี่ออนแอร์ แล้วก็เพิ่งออนแอร์จบวันนี้ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าความคิดและการสร้างสรรค์ มันเป็นเรื่องสากลจริงๆ ใดๆ ฉันชอบ #คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์ และรัก #BonAppetitYourMajesty เท่าๆ กัน พิสูจน์ความสนุกของทั้งสองเรื่องได้ใน #Netflix ได้เลย 55555 รับประกันความสนุกทั้งสองเรื่อง”