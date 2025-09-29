เกิดอะไรขึ้น? “เอส กันพตงศ์” โพสต์จดหมายถึงทุกคนที่รัก ผมจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไป การจากลาไม่แน่นอน!

ชีวิตผ่านช่วงเวลายากลำบาก ทั้งอาการเจ็บป่วย ความทรงจำหายไป แถมยังต้องหย่ากับภรรยา ล่าสุด “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” พระเอกชื่อดัง ก็ทำแฟนๆ อดเป็นห่วงไม่ได้เลยทีเดียว จากการโพสต์จดหมายถึงทุกคนที่รักในวันหัวใจโลก 29 ก.ย.68
“ถึง ทุกคนที่ผมรัก
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมโชคดีเหลือเกินที่ได้มีทุกคนอยู่เคียงข้าง ได้หัวเราะ ได้ร้องไห้และได้เติบโตไปด้วยกัน
ทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ผมจะเก็บไว้ในใจเสมอ
แต่เพราะการจากลานั้นไม่แน่นอน
เหมือนกับโรคภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (SCA), โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Arrhythmia) หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ อีกมากมาย และความทรงจำดีๆ ที่เราเคยสร้างมาด้วยกัน
ผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่ รักตัวเองและผู้อื่น ดูแลกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและไม่ยึดติด
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกความรัก ทุกบทเรียน ทุกกำลังใจ และทุกลมหายใจที่เราได้แชร์ร่วมกัน ผมจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปครับ
รักเสมอ
S กันตพงศ์”