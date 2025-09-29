xs
“นาย ณภัทร” อวดร่าง Best version ทำสาวๆ หัวใจวาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โสดแล้วผันตัวเองไปเป็นนักกีฬา วิ่งมาราธอน ล่าสุด “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ก็ถอดเสื้อโชว์ร่างทอง Best version for me ทำสาวๆ กรี๊ด พร้อมส่งอิโมจิ 🔥 ไฟลุกให้ คอมเมนต์ว่าร่างนี้ไม่ใช่น้องนายแล้วนะ เป็นพี่นาย


















