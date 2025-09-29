“วู้ดดี้” แชร์คำให้กำลังใจคนที่กำลังมีอาการแพนิค พูดแบบไหนเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

เป็นคนแรกๆ ในวงการบันเทิงที่ออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นโรคแพนิค และพยายามแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับคนเป็นโรคแพนิค และช่วยเหลือคนดังหลายๆ คนที่ประสบปัญหาโรคแพนิคเช่นกัน ล่าสุด “วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” ก็ได้แชร์ถ้อยคำการให้กำลังใจคนที่เป็นแพนิค หรือคนที่กำลังอยู่ในอาการแพนิค ให้ไว้เป็นความรู้ว่า….
“เวลาเราเห็นใครบางคนเจอกับอาการแพนิคอย่าเพิ่งรีบพูดอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองผิดที่รู้สึกแบบนั้น คำบางคำถึงจะตั้งใจดีแค่ไหนแต่มันกลับทำร้ายโดยที่เขาไม่รู้ตัว ใจเย็นๆ สิ แต่ในวินาทีนั้นเขาทำไม่ได้จริงๆ โรคแพนิคไม่ใช่แค่คิดแล้วจะหาย คุณไม่เป็นอะไรหรอก ไม่เป็นอะไรหรอก ประโยคนี้ยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวมาก
สิ่งที่คนเป็นแพนิคต้องการ ไม่ใช่คำสั่งแต่คือการอยู่ตรงนั้นให้กับเขา ลองบอกนะว่า ฉันอยู่ตรงนี้กับคุณ ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพัง หรือมาหายใจกับพร้อมกันนะ ให้เขากลับมารู้สึกถึงตัวเอง หรือแค่พูดว่ายูไม่ได้อยู่คนเดียวนะ ประโยคสั้นๆ มันจะเป็นพลังชีวิตให้กับเขามากๆ บางทีความเข้าใจเล็กๆ ของเราอาจจะเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ของเขาก็ได้ วันนึงคุณอาจจะช่วยให้ใครสักคนลุกขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งได้”