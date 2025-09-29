xs
“มิวนิค” โนสนโนแคร์! แย่งประมูลตัดหน้า “อังเปา” กลายเป็นผู้ชนะ!! ในซีรีส์ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทุกคนอึ้งที่เห็นว่า “มะเมย์” (มิวนิค-นันท์นภัส)แย่งประมูลชิ้นส่วนตัวสุดท้ายตัดหน้า “แก่น” (อังเปา-โอชิริส) ไป ทำให้ “แก่น” มีชิ้นส่วนไม่ครบสามแถว กลายเป็นผู้แพ้ในเกมแล้วต้องได้รับบทลงโทษ ทำเอา “สมุทร” (เจมีไนน์-นรวิชญ์), “อ้อม” (พรีม-ชนิกานต์), เบนซ์” (ปูน มิตรภักดี),“ดอน” (พร้อม-ทีปกร), “มาร์ค” (เตโช-พรหมสาขา) และ “พาย” (มายเม่-ณิชาภา) ถึงกับช็อก!แล้วพากันลุ้นว่าบทลงโทษนั้นคืออะไรอย่างวิตกกังวล สุดท้ายพวกเขาจะสามารถหาวิธีช่วย “แก่น”กันได้หรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกัน!

