“กรรชัย” แชร์โพสต์ “หลาน” ฟาดคนมีชื่อเสียง (ทางไหนไม่รู้) กล่าวหาเรื่องภายในครอบครัว!

หลาน “หนุ่ม กรรชัย” โพสต์ฉะคนมีชื่อเสียง (ทางไหนไม่รู้) กล่าวหาเรื่องในครอบครัว ขอให้สำเหนียก เขาปรองดองกันดี ฉะต้องมีมารยาท แอบถ่ายมุมต่างๆ ของบ้าน ด้าน “ทนายตุ๋ย” ลั่นทั้งแจ้งความ ทั้งฟ้องเอง ไม่ต้องห่วง
ช่วงนี้มีเรื่องให้จัดการเพียบ สำหรับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ล่าสุดมอบอำนาจให้ “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” จัดการแจ้งความและฟ้องใครบางคน โดยทนายตุ๋ยโพสต์ภาพและข้อความว่า “ไม่ต้องห่วงนะครับ มีทั้งแจ้งความ และฟ้องเอง ต่างกรรมต่างวาระ รอหมายครับ”
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ได้แชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กของหลาน ที่โพสต์ฉะคนมีชื่อเสียง (ทางไหนไม่รู้) มาวุ่นวายเรื่องในครอบครัว ซึ่งข้อความฟาดเดือดๆ ว่า
“การที่ใครคนนึง ใช้ความเป็นคนมีชื่อเสียง ( ในทางไหนไม่รู้) มากล่าวหา กล่าวอ้างในเรื่องที่ไม่มีมูล ไม่เป็นความจริง ทำให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบมันไม่ได้โดนแค่คนเดียว แต่มันกระทบกันทั้งครอบครัว และชื่อเสียงวงศ์ตระกูล คุณไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นยังไง ‘คุณไม่รู้เลย!’ และจำไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กรุณาอย่าทำตัวรู้ดี รู้มาก วุ่นวายกับครอบครัว ตระกูลคนอื่นเขา เพราะเราไม่เคยเห็นใครดีกว่าคนในครอบครัวของเรา ได้โปรดสำเหนียก และพึงทราบว่า... ครอบครัวเขาปรองดองกันดี เขาห่วงใยถามไถ่กันเสมอนะคะ
อ้อ... การไปบ้านคนอื่นแล้วเที่ยวแอบถ่ายมุมต่างๆ ของบ้านโดยที่เจ้าของเค้าไม่อนุญาตเอาไปลงโซเชียล ก็สะกดคำว่ามารยาทนิดนึง..นะคะ
.. Family comes first ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่าในชีวิตคุณคงไม่มี....”