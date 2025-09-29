"เซเลนา โกเมซ" เข้าพิธีวิวาห์กับโปรดิวเซอร์หนุ่ม "เบนนี บลังโก" อย่างเป็นทางการ!

สื่อฮอลลีวูดรายงานข่าวใหญ่เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา (ตามเวลาสหรัฐฯ) ว่า เซเลนา โกเมซ นักร้อง–นักแสดงสาวชื่อดังวัย 33 ปี ได้เข้าพิธีแต่งงานกับโปรดิวเซอร์มือทอง เบนนี บลังโก วัย 37 ปี หลังคบหาดูใจกันมากว่า 2 ปี ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและเต็มไปด้วยคนดังระดับแถวหน้า
พิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวในวันเสาร์ โดยมีแขกคนสำคัญมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ เพื่อนสนิทอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ (Taylor Swift) นักแสดงร่วมจากซีรีส์ Only Murders in the Building อย่าง สตีฟ มาร์ติน, มาร์ติน ชอร์ต และ พอล รัดด์ รวมถึง ปารีส ฮิลตัน ที่ปรากฏตัวร่วมฉลองในงาน
ก่อนวันสำคัญหนึ่งวัน คู่รักคนดังได้จัดงานดินเนอร์ซ้อมพิธีแต่งงานในเอสเตตสุดหรู โดยแหล่งข่าววงในเผยกับ People ว่า “บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความรัก งานเลี้ยงดำเนินไปยาวจนดึกดื่น แขกทุกคนสนุกสนานและอบอุ่นมาก”
เส้นทางรักของเซเลนาและเบนนีเริ่มเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อเดือนธันวาคม 2023 หลังคบกันได้ราวครึ่งปี และในเดือนธันวาคม 2024 เธอประกาศหมั้นผ่านอินสตาแกรมด้วยข้อความสุดซึ้ง “Forever begins now” (“ตลอดไปเริ่มต้นแล้วในตอนนี้”)
ตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ทั้งคู่จัดงานปาร์ตี้ก่อนแต่งงานสุดอลังการ เซเลนาจัดปาร์ตี้สละโสดในกาบู ซาน ลูคัส บนเรือยอชต์หรูพร้อมเพื่อนสนิท ขณะที่เบนนีจัดปาร์ตี้หนุ่มโสดสุดชิคในลาสเวกัส ทั้งสปาหรู อาหารระดับพรีเมียม และแชมเปญสุดหรู
ก่อนงานแต่งเพียงไม่กี่สัปดาห์ เซเลนายังไปออกรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon และเปิดใจถึงความตื่นเต้นกับพิธีวิวาห์ว่า “มันเป็นสิ่งที่วิเศษมาก ฉันรู้สึกโชคดี และตื่นเต้นจริง ๆ”