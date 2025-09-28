“เอ ศุภชัย”รวมหนุ่มวายชุดใหญ่ ร่วมเปิดตลาด”A fair” อร่อยเกรดเอ ที่เทอร์มินอล21 พระราม3 ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ตุลาคม

เปิดตลาดกันไปเป็นครั้งที่ 5 เรียบร้อยแล้วสำหรับตลาด”A fair” อร่อยเกรดเอ ของพี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร โดยจัดกันที่ EVENT SPACE , LG FLOOR Terminal21 RAMA3 โดยครั้งนี้มีหนุ่มๆลูกๆพี่เอ อย่าง เด่นคุณ งามเนตร, เคน ภูภูมิ และ จิณ จิณณะ รวมทั้งหนุ่มๆสายวาย น่ารักน่าลุ้น มาเป็นสิบ เริ่มตั้งแต่ เอิร์ธ กันตโชติ, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรัณย์, ยุ่น ภูษณุ, กัน นภัทร, บูม ฐานัตถ์, นิว ชุณวรรณ, ก๊อต คณิศร, เกมเพลย์ กาญจน์ปพน, ปอนด์ คุณพัทธ และ ซันนี่ วรรณรัตน์มาสร้างสีสันความสดใสบนเวที และร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางๆแฟนๆที่มาช็อป มาซื้อ มาดูกิจกรรมกันมากมาย รวมทั้งแฟนคลับของหนุ่มวายของพวกเราด้วย
เอ ศุภชัย เปิดใจถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า
“ก็เป็นครั้งแรกที่มาจัดงานกันที่เทอร์มินอล พระราม 3 ก็รู้สึกดีใจมาก สถานที่สวยงาม ผู้คนมาเดินกันมากมาย พี่เอก็อยากจะบอกว่ามีกิจกรรมดีดี และดารามาร่วมงานกันเยอะมาก แล้วก็จะมีตั๊กแตน ชลดา มาร้องมินิคอนเสิร์ตให้ชมด้วยพี่เอก็จะมาพบกับทุกคนทุกๆวันเลยแล้ววันนี้ที่ดีใจมากคือมีลูกๆอย่าง เด่นคุณ, จิณณะ และ เคน ภูภูมิ มาร่วมงาน ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลย แล้วยิ่งมีน้องๆรุ่นใหม่ ซีรีส์วายมากันมากมายมาออกงานกันก็รู้สึกอบอุ่นมาก ดีใจมากค่ะ ก็อยากให้ชาวพระราม3 มาเดิน มาช็อป มาอุดหนุนกันกับร้านอร่อยที่พี่เอคัดสรรมาให้ค่ะ”
ใครที่เป็นสายกิน สายติ่งศิลปิน รับรองไม่ผิดหวัง มาซื้อของกินที่ร้านค้าอร่อยๆที่งาน” เอแฟร์ อร่อยเกรดเอ โดยพี่เอ ศุภชัย ย้ำกันอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ถึง5 ตุลาคม ที่เทอร์มินอล21 พระราม 3...