ชมพร้อมแดนกิมจิ “MS. INCOGNITO ภารกิจลับบอดี้การ์ดสาว” รวม 4 ตัวตึงประชันฝีมือเดือด .. ชมฟรี !! 2 ตอนแรก

"MS. INCOGNITO ภารกิจลับบอดี้การ์ดสาว" นำแสดงโดย "จอนยอบิน, จองจินยอง, ซอฮยอนอู, จูฮยอนยอง" ที่จะออกอากาศพร้อมประเทศเกาหลี ในทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) เริ่มวันแรกจันทร์ 29 กันยายนนี้
“MS. INCOGNITO ภารกิจลับบอดี้การ์ดสาว” เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แฟน ๆ ต่างเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อ เพราะงานนี้ ได้นักแสดงนำมากฝีมือมาร่วมทัพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จอนยอบิน รับบทเป็น คิมยองรัน / บูเซมี บอดี้การ์ดสาวที่มีชีวิตเหมือนโชคชะตาเล่นตลก มาประชันฝีมือกับพระเอกไอดอลอย่าง จองจินยอง รับบทเป็น จอนดงมิน คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเจ้าของฟาร์มสตรอเบอร์รี่ที่ระแวงในตัวของ “บูเซมี” อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมี ซอฮยอนอู ที่มารับบทเป็น อีดน ทนายความที่ทำทุกอย่างเพื่อเงิน และ จูฮยอนยอง รับบทเป็น แบคฮเยจี หญิงสาวที่ทำงานเป็นผู้ช่วยงานด้านต่าง ๆ ให้กับ แกซองกรุป และเป็นเพื่อนร่วมห้องของ คิมยองรัน ในบ้านร้างของแมนชั่นแห่งหนึ่ง
มาสนุกไปกับเรื่องราวของบอดี้การ์ดสาวที่ใช้ชีวิตอย่างลำบากเพราะเงินไม่พอใช้ ได้มาทำงานในบริษัท แกซองกรุป แต่ชีวิตกลับพลิกผัน ด้วยความหวังจะเปลี่ยนโชคชะตาของเธอเอง จึงตัดสินใจแต่งงานตามสัญญากับมหาเศรษฐีที่ป่วยระยะสุดท้าย แต่เธอกลับต้องหลบเลี่ยงการถูกฮุบสมบัติ ใช้ชีวิตภายใต้ตัวตนใหม่เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีจ้าของฟาร์มสตรอเบอร์รี่คนหนึ่งที่คอยจับตาดูเธออยู่ทุกฝีก้าว ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะนำไปสู่เหตุการ์สุดเข้มข้นและทุกคนคาดไม่ถึง
