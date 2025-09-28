“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป” คว้ารางวัล “Best Local Hotel Brand - Thailand” จาก TTG Travel Awards ครั้งที่ 34

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีธุรกิจครอบคลุมทั้งโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำศักยภาพแบรนด์ไทยบนเวทีโลกด้วยการคว้ารางวัล “Best Local Hotel Brand – Thailand” จากเวที TTG Travel Awards ครั้งที่ 34 ประจำปี 2025 รางวัลนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจจากนักเดินทางและพันธมิตรธุรกิจที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการบริการของออนิกซ์ฯ และแบรนด์ภายใต้การบริหาร ได้แก่ อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama), และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการยกระดับประสบการณ์การเข้าพักให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์สู่การเป็น The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นผลจากการโหวตของผู้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในเครือ TTG Travel Trade Publishing ได้แก่ TTG Asia, TTG China, TTG India, TTGmice, TTG-BTmice China, TTGassociations, TTG Asia Luxury โดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ในงาน TTG Travel Awards 2025 Ceremony & Gala Dinner เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ตัวแทนขึ้นรับรางวัล ได้เผยถึงความภาคภูมิใจว่า “ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Local Hotel Brand – Thailand จากเวที TTG Travel Awards 2025 รางวัลนี้ไม่เพียงบ่งบอกถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนจากแขกผู้เข้าพัก พันธมิตร และชุมชนธุรกิจท่องเที่ยว แต่ยังตอกย้ำถึงความทุ่มเทของทีมงานทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด A Tailored Approach to Hospitality จนเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ รวมถึงความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักที่น่าประทับใจสำหรับลูกค้าของเราทุกคน และเดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้านการบริการของภูมิภาคอย่างมั่นคงต่อไป”
รางวัล Best Local Hotel Brand – Thailand จาก TTG Travel Awards 2025 คือเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้แก่แขกผู้เข้าพักผ่านแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ ทั้ง อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นของอมารี บรรยากาศที่สดใสและร่วมสมัยของโอโซ่ ความหรูหราสง่างามของโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ หรือที่พักที่มอบความอบอุ่นและคุ้นเคยเสมือนบ้านหลังที่สองในแบบฉบับของชามา กล่าวได้ว่า ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเดินทางทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อน (Leisure) การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจพร้อมการพักผ่อน (Bleisure) หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business) ก็เชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเข้าพักที่ไหนในเครือ
ปัจจุบัน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยและมีสำนักงานที่ฮ่องกง เพื่อดูแลทรัพย์สินใน Greater China ซึ่งครอบคลุมโรงแรมและที่พักในประเทศจีนและฮ่องกง โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแบรนด์และการบริการระดับโลกในทุกตลาดที่ดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของนักเดินทาง พร้อมกับขยายธุรกิจเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งการเปิดตัวล่าสุดของ อมารี บางแสน (Amari Bangsaen) เป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจของออนิกซ์ฯ ในการขยายธุรกิจและเพิ่มทางเลือกในประเทศไทย ควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาคได้อย่างชัดเจน
ซึ่งด้วยแนวคิด A Tailored Approach to Hospitality ที่ยึดเป็นหลักในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริการในโรงแรมตลอดจนที่พักอาศัยทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการเป็น The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia ผลักดันให้ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง และกำลังเดินหน้าตามแผนการเติบโตที่แข็งแกร่ง พิสูจน์ได้จากการได้รับรางวัล Best Local Hotel Brand – Thailand จากเวที TTG Travel Awards 2025 ในครั้งนี้ ซึ่งตอกย้ำถึงความสำเร็จขององค์กรในการครองความเชื่อมั่นจากพันธมิตร และเป็นที่หนึ่งในใจของนักเดินทาง ได้เป็นอย่างดี
เกี่ยวกับรางวัล TTG Travel Awards
TTG Travel Awards เริ่มมอบรางวัลให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีผลงานยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นการประกาศรางวัลที่จัดโดย TTG Asia และได้รับการสนับสนุนจาก TTG China, TTG India, TTGmice, TTG-BTmice China, TTGassociations และ TTG Asia Luxury
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมทางเว็บไซต์: www.onyx-hospitality.com