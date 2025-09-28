เพจดังแฉอีก “อ.อุ๋ย” อ้างชื่อ “แอฟ-ใหม่” พร้อมเปิดแชตหลักฐาน แอฟใช้ไพ่นำทางตลอด

งานเข้าชุดไหญ่ไฟกระพริบ สำหรับ “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา” ที่นอกจากจะโดน “ต๊อด ปิติ - นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” ประกาศฟ้องเป็นจำนวนเงินสูงถึงคนละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 20 ล้าน หลังอาจารย์อุ๋ยใช้ชื่อนุ่นไปแอบอ้างหลอกลวงลูกศิษย์ อ้างตอนนุ่นมาปรึกษาสามีไม่รักเลย แต่พอทำตามสิ่งที่ตนแนะนำ ได้บ้านหลังละ 120 ล้าน ได้เงินมาใช้เล่นๆ อีก 100 ล้าน เป็นการพาดพิงสถาบันครอบครัวจนได้รับความเสียหาย
แถม “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ยังลุยฟ้องอาจารย์อุ๋ย ละเมิดความเป็นส่วนตัว ถูกแอบถ่าย เอาชื่อไปแอบอ้าง ได้ซึ่งทรัพย์สินคนอื่น สร้างความเสียหายด้านชื่อเสียงและหน้าที่การงาน เรียก 10 ล้าน ชนิดไม่สนว่าเคยซี้กันมาก่อน
ล่าสุด เพจบิ๊กเกรียนแฉอีก “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” และ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ก็ไม่รอด ใครถ่ายภาพคู่ โดนนางอุ๋ย หมอดูทิพย์ ใช้เคลมหมด บิ๊กเกรียนจะค่อยๆ เปิดหลักฐานนะคะ พร้อมแนบแชตหลักฐานไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ เป็นแชตพาดพิงถึงสองสาวคนดังด้วย
เรียกว่าสะเทือนคนดังกันถ้วนหน้า ซึ่งก็ไม่รู้ว่าประเด็นนี้จะไปจบที่ตรงไหน เพราะถึงตอนนี้ทางฝ่ายของอาจารย์อุ๋ย ยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ตัวเองแต่อย่างใด แค่คดีที่โดน “ต๊อด-นุ่น-มดดำ” ฟ้องก็อ่วมแล้ว งานนี้คงต้องรอเกาะติดอย่างไม่กระพริบตาว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร