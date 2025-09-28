“กากัน มาลิค” ยืนข้างไทย ลาออกจากทูตสันถวไมตรีเขมร

หลังก่อนหน้านี้ “กากัน มาลิค” (Gagan Malik) นักแสดงชื่อดังชาวอินเดีย ผู้เคยรับบท เจ้าชายสิทธัตถะ ในภาพยนตร์เรื่อง Sri Siddhartha Gautama ได้เดินทางไปช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา ตามคำเชิญของรัฐบาล พร้อมสัมภาษณ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว บินตรงมาเที่ยวกัมพูชาได้โดยตรง เพราะปัจจุบันกัมพูชามีสนามบินแห่งใหม่ ที่สามารถรองรับเครื่องบินทุกประเภทให้ลงจอดได้แล้ว
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ (27 ก.ย.) เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก เป็นภาพตัวเองถือธงชาติไทย และเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เผยว่าตอนนี้ตนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอโทษที่สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับแฟนๆ ชาวไทย เพราะประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ซึ่งงานนี้ก็บอกเลยว่าโดนทัวร์เขมรลงหนัก จนต้องปิดคอมเมนต์กันเลยทีเดียว
“นะโม พุทธายะ ผมขอกราบขออภัยแฟนๆ ชาวไทยทุกท่านจากใจจริง หากการเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาของผมเมื่อเร็วๆ นี้ ได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่ท่าน ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม และผมมีความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อประเทศแห่งนี้
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อประเทศไทย ผมได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และขอยุติบทบาทความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้ว การตัดสินใจของผมถือเป็นที่สิ้นสุดและได้ไตร่ตรองมาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
การเดินทางครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ผมได้นำกลุ่มมาเยือนประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 3 วัน และต่อเนื่องด้วยการมาเยือนประเทศไทยอีก 5 วัน ผมไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ฝ่ายใดเลยแม้แต่น้อย
ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ผมได้ทำโครงการมากมายในประเทศไทยเพื่อช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ ผมกำลังสร้างวัดในประเทศอินเดียซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพที่ผมมีต่อประเทศไทย ประเทศไทยจะอยู่ในใจของผมเป็นพิเศษเสมอ ผมขอกราบขออภัยอีกครั้งจากใจจริงสำหรับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น และผมขอสัญญาว่าจะใช้ความรอบคอบและระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวไทยจะเข้าใจในตัวผมมากขึ้น และผมจะยังคงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศที่งดงามแห่งนี้ต่อไป ผมรู้สึกซาบซึ้งในความรักและการสนับสนุนจากทุกท่านเสมอมา
ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม: ผมไม่ใช่ ฮิมานชู โซนิ ผู้รับบทพระพุทธเจ้าในละครซีรีส์ แต่ผมคือผู้ที่รับบท พระราม, พระนารายณ์ และพระกฤษณะ ในซีรีส์เรื่อง 'รามายณะ' และ 'หนุมาน' รวมถึงรับบท เจ้าชายสิทธัตถะ ในภาพยนตร์ของศรีลังกาเรื่อง 'พระศรีสิทธัตถะโคตมะ' (Sri Siddhartha Gautama) ครับ”