ปังมาก! “นาฟ ฉัฐนันท์” จากผู้เข้าประกวด สู่พรีเซ็นเตอร์ วันนี้เขาซื้อเราแล้ว

เป็นข่าวดีของ “นาฟ ฉัฐนันท์” หรือ “นาฟ” น้องสาว “แพท ณปภา” เลยทีเดียว เพราะหลังจบการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 สาวนาฟก็ปังแบบรัวๆ ล่าสุด แบรนด์ MAKNE ติดต่อซื้อตัวให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ลิปสติกตัวใหม่ vitamin drip lip seram
โดยงานนี้สาวนาฟ ได้ไปถ่ายแบบมาเรียบร้อยแล้ว และได้อวดคลิปลงในโซเชียล ให้พี่ๆ น้องๆ ได้ดูบรรยากาศการถ่ายงานประหนึ่งว่าอยู่ในสตูด้วยกัน ซึ่งเธอมาในลุคสาววัยรุ่น สดใส แต่งเติมสีสันบนใบหน้าด้วยลิปสติกที่ตนเองเป็นพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตเร่งรีบกับลิปสติกแท่งเดียวเอาอยู่ ได้ทั้งความสวยพร้อมบำรุงริมฝีปากไปในตัว
เจ้าตัวเปิดใจว่า “ดีใจมากที่มีคนเห็นความพยายามของนาฟ เอาจริงๆ ไม่ได้อวย แต่ตอนประกวดนาฟใช้ตลอด อันไหนใช้ดีบอกว่าดี อันไหนไม่ดีบอกว่าไม่ดี ซึ่งลิปสติกตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยบำรุงริมฝีปาก เหมือนเราดิปวิตามินผิว ทำให้ปากเราสุขภาพดีจากข้างใน แถมมีให้เลือกหลายสีเลย นาฟก็ไม่คิดเหมือนกันว่าทางแบรนด์จะเลือกนาฟ ตอนประกวดก็ให้รางวัลพิเศษ จบจบประกวดก็ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ ขอบคุณพี่แฮ๊ก ผู้ก่อนตั้งแบรนด์ Makne Cosmetic นะคะ ที่ไม่ลืมนาฟ และฝากทุกคนซัพพอร์ตนาฟด้วย อุดหนุนลิปสติกกันเยอะๆ นะคะ”