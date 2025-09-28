“เกลิน-เล้ง” นำทีมนักแสดงไหว้ขอพร “พระพิฆเนศร์” เปิดกล้องซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature”

ถือฤกษ์ดีเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 09.39 น. นักแสดงจากซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” นำทีมโดยนางเอกน้องใหม่ “เกลิน ธัญรดี ชาญชนินท์กุล” ควงคู่มากับพระเอกเคมีใหม่ “เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย” ที่พักจากงานซีรีส์วายมาสวมบทพระเอกในซีรีส์แนวตั้งแนวโรแมนติกดราม่า เข้าร่วมพิธีไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศร์ เอาฤกษ์เบิกชัยในการเปิดกล้องซีรีส์เรื่องนี้ ณ ลานพระพิฆเนศร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า กรุงเทพฯ
โดยมีเพื่อนๆ นักแสดงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้า อาทิ บิว ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล ที่ขอสวมบทร้ายอย่างครบสูตร ร่วมด้วย แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล, พรีเมียร์ ศรัญญา วงศ์สุนทร, ลาเต้ กฤษดา ธนากร, ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์, โฟล์ค รัชนนท์ ขจิตพรพันธ์, วายุ วายุมันตรา วงศ์ปัญญาเสถียร และขอแนะนำนักแสดงน้องใหม่ คีธ กรินทร์ กนกวลีวงศ์ กับบทบาทสุดท้าทายครั้งแรกในชีวิต!!!
“ปานดวงใจ Signature” ซีรีส์แนวตั้งโรแมนติก-ดราม่า เค้าโครงเรื่อง-โปรดิวเซอร์ : ดร.วโรดม ศิริสุข บทโทรทัศน์-กำกับการแสดง : วลงกรณ์ จับใจ ผลิตโดย : บริษัท 9 สตาร์กรุ๊ป จำกัด ควบคุมการผลิต : ดร.กัญฐณา สนเจริญ “ปานรูปหัวใจ” ที่กลางแผ่นหลัง คือกุญแจชะตาชีวิต ที่จะเปลี่ยนความรัก ความริษยา และความลับของครอบครัวไปตลอดกาล…พบกับ ความรัก ความลับ และโชคชะตาที่พลิกผัน นำไปสู่ความเจ็บปวด น้ำตา และการให้อภัย ซีรีส์โรแมนติก–ดราม่า ที่จะทำให้คุณเชื่อว่า…“ไม่มีใครหนีโชคชะตาได้ โดยเฉพาะเรื่องของหัวใจ”
“ปานดวงใจ Signature” Vertical Series จะได้ฤกษ์เปิดกล้องถ่ายทำเร็วๆ นี้ ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ อาทิ ตลาดเพชรพิชญา จ.นครสวรรค์, Hangover@Nakhonsawan, EMMY HAIR PROFESSIONAL, น้ำดื่ม C2, เดอะลิตเติ้ล บี คลับ แอนด์ มิวสิค, อ่องหลองมิวสิค, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 189 Café และ ผลิตภัณฑ์ในเครือ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด