“จิณณ์ จิณณะ” ใข้เงินเดือนละ 15,000 บาท บันเทิงขาลงเลยไม่กระทบชีวิต

“จิณณ์ จิณณะ” งานขาลงไม่กระทบชีวิตเพราะแม่ให้เงินใช้เดือนละ 15,000 บาทมาโดยตลอด จีงทำให้ช่วงชีวิตต้องรัดเข็มขัดแบบนี้ไม่ลำบาก พอใจแค่ตรงนี้ไม่ขอทะเยอทะยานทำธุรกิจเพิ่ม
วงการไหนๆ ก็ขาลงโดยเฉพาะวงการบันเทิง ไม่ใช่ยุคเฟื่องฟู งานหายเงินหด ดารานักแสดงเดือดร้อนต้องไปหาทำอาชีพอื่นเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ “จิณณ์ จิณณะ”กลับยังยึดอาชีพนักแสดงเพียงอาชีพเดียวอยู่ พร้อมเล่าเบื้องหลังชีวิตพอเพียง แม่ให้ใช้เงินเพียงเดือนละ 15,000 บาท
“ผมโชคดีที่เข้ามาในวงการบันเทิงช่วงแรก มีคุณแม่คอยคุมเงินเรา เขาบล็อกเงินเราทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้เงินมาจากการทำงานในวงการ แม่จะเก็บหมด แล้วผมจะได้เงินเดือนจากคุณแม่เดือนละ15,000 บาท ของเงินตัวเอง ช่วงถ่ายละครก็ใช้พอเพราะกินข้าวกอง แต่ถ้าไม่มีกองก็แย่เหมือนกัน ก็ต้องบริหารไปให้ได้
แม่ดูแลบัญขีมาให้เป็น 10 ปีแล้ว ผมเลยไม่มีปัญหา เมื่อก่อนช่วงแรกมีปัญหา เรารู้สึกว่าเราทำงาน 7 วันเลย สมัยก่อนถ่ายไปออนไป มันก็เหนื่อย เราก็อยากจะได้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกยิ้ม ก็เริ่มมีวาจา แต่พอวันนี้เราหันกลับไปมองก็รู้สึกขอบคุณเขา ทำให้วิกฤตต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือผ่านมาแล้วไม่กระทบชีวิตเลย”
ไม่คิดจะทำธุรกิจแบบคนอื่น
“ข้อเสียของผมเลยคือผมเป็นคนทึ่ไม่ทะเยอทะยานเอามากๆ เราจะพอดีๆ กับตัวเอง ผมมองว่าการที่เราจะก้าวไปจับธุรกิจเราต้องศึกษาให้ดีจริงๆ ก่อน เหมือนที่รุ่นพี่เขาประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ บางทีเราเห็นหลายคนประสบความสำเร็จก็อยากจะก้าวเข้าไปในธุรกิจแต่ผมแค่มองว่าจริงๆ แล้วคนที่มองไปในเส้นทางแบบนี้ถอยออกมาเยอะก็มี เราอยู่อย่างพอดี ละเมียด ไม่ใช้เงินก้อนสุดท้ายไปทำ ผมว่าดีที่สุด พอเพียงครับ”
ทุกวันนี้หากแม่ยังให้เงิน 15,000 บาทใช้พอ
“พอใช้ครับ แล้วผมยังเก็บเงินจากใน 15,000 บาทที่มีมาเป็นเงินเก็บของตัวเองด้วย เราสามารถซื้อของอะไรที่เราอยากได้ได้ เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงเลย สำหรับผมเองไม่มีปัญหา ถ้าจะจ้างเพิ่มก็ยินดีครับ ช่วง 2 ปีหลัง ถ้าได้งานอีเวนต์เขาจะแบ่งให้ 10% จากงานอีเวนต์ ถ้ามีค่าใช้จ่ายในห้องเราก็แอบเอาไปไว้ที่เขา ให้เขาจ่าย อาจจะดูว่าทำไมยังให้พ่อแม่จ่ายเพราะจริงๆ แล้วผมโดนบริหารเงินมาแบบนี้ ทำให้เงินใน 15,000 ของผมที่แม่จัดให้มันมีเพิ่มมาเรื่อยๆ สามารถจับจ่ายเงินได้“