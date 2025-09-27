ยกใหม่เริ่ม! “เบียร์ เดอะวอยซ์” โพสต์ความจริง - ความยุติธรรม ไม่ต้องการความเมตตา! “ลีน่า จัง” เตือนอย่าคิดว่าเขากลัวแพ้

แฟนๆ แห่จับตา ว่าจะเกิดดรามารอบใหม่หรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ตัดสินใจถอนฟ้อง “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ก่อนศาลประทับรับฟ้อง เพราะไม่อยากเห็นอีกฝ่ายต้องเข้าไปอยู่ในห้องขัง แล้วต้องประกันตัว โดยมั่นใจว่าจะมีการประทับรับฟ้องแน่นอน แต่แยกย้ายและจบกันไปดีกว่า
ล่าสุด เฟซบุ๊ก เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ข้อความระบุว่า “ความจริงและความยุติธรรม ไม่ได้ต้องการความเมตตา ขอบคุณค่ะ” รวมทั้งเมนต์ใต้โพสต์ว่า “พูดว่ามีมูลแน่นอนได้ไง ในเมื่อถอนก่อน???” รวมทั้งไปส่งอีโมจิหัวเราะ ใต้เมนต์ที่บอกว่าหนุ่มออกแนวพ่อพระ รับจบ
ด้าน “ลีน่า จัง” ซึ่งก่อนหน้านี้โดนหนุ่ม กรรชัยฟ้องเรียกเงิน 5 ล้านด้วยเหมือนกัน ก็ได้ออกมาเตือนเบียร์ โดยเผยว่าจริงๆแล้วหนุ่มเมตตาเบียร์ เขามองว่าเป็นเด็ก เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เมตตา ไม่อยากให้เบียร์มีคดีความ เพราะคดีมันมีมูลอยู่แล้ว เวลาฟ้องขึ้นมาถ้าโชคไม่ดี ศาลตัดสินมันก็จะมีประวัติ ถึงแม้จะรอลงอาญาหรือเสียแค่ค่าปรับ
นอกจากนี้ ลีน่า จัง ได้เผยว่า หนุ่มเคยฟ้องตน แต่พอถึงวันที่ศาลนัดไต่สวน หนุ่มก็เมตตาถอนฟ้องโดยที่ยังไม่ได้ไต่สวน รวมทั้งความน่ารักของทนายตุ๋ย ทนายของหนุ่ม ที่พูดจาดี มีมารยาท ให้เกียรติกัน ทำให้ต่างคนต่างถอนฟ้อง ต่างคนต่างเงียบไม่ได้มาลงข่าวอะไรกัน
พร้อมเตือนด้วยความหวังดี ผู้ใหญ่เมตตา ก็ควรรู้จักหยุด อย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดใหกลายเป็นว่าคู่กรณีถอนฟ้องเพราะกลัวแพ้เลย พร้อมย้ำว่าหนุ่มเป็นคนมีน้ำใจและมีเมตตา ไม่ใช่คนที่กลัวแพ้คดี