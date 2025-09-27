xs
“เอ ศุภชัย” ยก “อั้ม พัชราภา” ตำนานที่ยังมีลมหายใจ ครองแชมป์นางเอกมายาวนาน 28 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“เอ ศุภชัย” ยก “อั้ม พัชราภา” คือตำนานที่ยังมีลมหายใจ ครองแชมป์นางเอกมายาวนาน 28 ปี ลั่นจะหาคนดังแบบอั้มชาตินี้พันปีมีคนนึง บอกยังไม่เลิกปั้นผู้หญิง ตอนนี้กำลังโฟกัสปั้นคู่วายแล้วค่อยปั้นคู่ยูริ ส่วนคู่ชาย-หญิงพักก่อน

ได้ฉายานักปั้มมือทองมายาวนาน จนตอนนี้ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ฝีมือชักแผ่ว ยังไม่มีเด็กเกิดใหม่ในสังกัด โดยเฉพาะผู้หญิงยังไม่มีอยู่ในสังกัดเลย โดย เอ ศุภชัย บอกว่าอาจจะปั้นคู่ยูริ แต่ตอนนี้ขอโฟกัสปั้นคู่วายก่อน

“ตอนนี้ก็อาจจะต้องมีหญิง-หญิงบ้าง จะต้องเอากลับมาบ้าง ตอนนี้เราทำชาย-ชาย ซึ่งในเรื่องก็มี หญิง-หญิง แต่หญิง-ชายตอนนี้ยังไม่มี แต่จะดังให้เท่ากับพี่อั้ม หรือแบบพี่อั้ม (พัชราภา ไชยเชื้อ) คงไม่มีแล้ว ตอนนี้ก็เลยพยายามทำตัวเองให้เท่ากับอั้มอยู่ ในเมื่อปั้นผู้หญิงแล้วยังสู้อั้มไม่ได้ ก็ปั้นตัวเองเสียเลยแต่ก็ยังสู้ไม่ได้เหมือนกัน

จะหาคนดังแบบอั้มชาตินี้พันปีมีคนนึง กล้าพูดเลย พี่อั้มเขาอยู่มานานจริงๆ เด็กเดี๋ยวนี้ 3 ปีก็หายไปแล้ว พี่อั้มเข้าวงการตั้งแต่ 2540 ตอนนี้ 2568 แล้ว ใครเคยเห็นผู้หญิงที่อยู่บนโลกใบนี้ในวงการบันเทิงไทยที่สถิติความเป็นนางเอกยาวนานขนาดนี้ไหม เอก็คงจะปั้นใครมาแทนพี่อั้มไม่ได้ งั้นก็แต่งหญิงปั้นตัวเองไปสู้พี่อั้มดีกว่า ตอนนี้ก็เลยไปไหนมาไหนด้วยกัน ยังเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงกันไปได้อยู่”

“อั้ม พัชราภา” คือตำนานที่ยังมีลมหายใจ ทุกวันนี้ค่าตัวมีแต่จะเพิ่ม
“เราปั้นใครเราทำสุดพลังทุกคน สุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตอบว่าเขารักคนของเราไหม คนรักอั้มตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงรุ่นป้า ตอนนี้ก็ยังรักอยู่ เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก เขาเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆ เอาจริงๆ การปั้นผู้หญิงให้ดังโอกาสมามากกว่าเพราะทั้งหัวจรดเท้าของเขาขายพรีเซ็นเตอร์ได้หมด ได้มากกว่าผู้ชาย แต่มันก็ยาก บางทีเออาจจะดวงถูกกับผู้ชาย แต่ของผู้หญิงตัวแม่ก็ยังครองคือพี่อั้ม

(อั้มยังครองดาราหญิงที่มีค่าตัวสูง?) ดีใจค่ะเพราะเอได้เปอร์เซ็นต์ ถ้าค่าตัวพี่อั้มสูงมากเอก็ได้มาก ถ้าค่าตัวพี่อั้มถูกเอก็คงร้องไห้ ทุกวันนี้ค่าตัวพี่อั้มก็ยังเรตเดิม มีแต่จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม สินค้ายังติดต่อได้ตลอดตอนนี้บริบทของพี่อั้มก็เปลี่ยนไปด้วย ตอนนี้เป็นซีอีโอสาวของบริษัทอั้มอั้ม มีช่องทางเพิ่ม

เวลาสินค้าตัวไหนสนใจพี่อั้มก็มีช่องทางการขาย สินค้าที่พี่อั้มเป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็เอาไปออกบูทขายที่งานอั้มอั้มได้วันนึง 1-2 ล้าน ก็คุ้มกับค่าตัวที่จ้างพี่อั้มเล็กๆ น้อยๆ แล้ว แล้วก็มาขายที่งานพี่เอด้วย เรามีช่องทางหมดเลย เหลือแค่ไม่ได้เปิดสะดวกซื้อเอง ถ้าเราเปิดสะดวกซื้อเองเราก็อาจจะมีแพ็กเก็จนี้แถมในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย เราช่วยพรีเซนต์แล้วเรายังช่วยจุดจำหน่ายด้วย จ้างพี่อั้มได้ครบหมดทุกอย่าง”






