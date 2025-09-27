“ซงซึงฮอน” เตรียมกลับมาพบแฟนไทยในรอบ 11 ปี! ในงาน “2025 SONG SEUNG HEON FANMEETING in BANGKOK THE NEXT CHAPTER” 26 ต.ค. นี้ หัวใจของคุณจะพองโตอีกครั้ง

ผ่านมา 25 ปี คุณจำรักแรกของคุณคนนี้ได้ไหม? “ซงซึงฮอน” นักแสดงมากความสามารถแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลี หรือที่ใครหลาย ๆ คนรู้จักในนาม “พี่ชาย” จากซีรีส์สุดทัชใจในตำนานอย่าง Autumn in My Heart (รักนี้ชั่วนิรันดร์) เซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยแฟนมีตติ้งในรอบ 11 ปีที่ไทย กับงาน 2025 SONG SEUNG HEON FANMEETING in BANGKOK THE NEXT CHAPTER ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ โดยผู้จัด YJ PARTNERS
พระเอก “ซงซึงฮอน” นักแสดงจากต้นสังกัด KINGKONG by STARSHIP เริ่มต้นอาชีพเป็น นายแบบ ในปี 1995 ให้กับยีนส์แบรนด์ “STORM” เริ่มแสดงในละครและซิทคอมในปี 1996 เรื่อง Three Guys, Three Girls จากนั้นเขาก็เดบิวต์ภาพยนตร์เรื่องแรกในปี 1999 กับ Calla และซีรีส์ Autumn in My Heart หรือ รักนี้ชั่วนิรันดร์ ที่เป็นจุดเปลี่ยนสู่ความโด่งดังระดับเอเชีย และในช่วงเวลาของการเป็นนักแสดงที่ผ่านมาเขาส่งผลงานซีรีส์ ภาพยนตร์คุณภาพหลากหลายแนวมาให้แฟน ๆ ได้ชมอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดกับผลงานซีรีส์โรแมนติกคอมมานดี้ที่ชื่อ My Troublesome Star เป็นเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์สาวชื่อดังของเกาหลีในปี 1999 เธอประสบอุบัติเหตุหลังกลับจากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ ก่อนจะฟื้นขึ้นมาอีกทีเป็น บงชองจา หญิงวัยกลางคนในปี 2025 โดยที่ความทรงจำตลอด 25 ปีหายไป และได้พบกับ ด๊กโกชอล ที่รับบทโดย ซงซึงฮอน ตำรวจที่เคยช่วยเหลือเธอในคดีฉ้อโกงเมื่อครั้งยังมีชื่อเสียง เป็นซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้อีกเรื่องแฟน ๆ ไม่ควรพลาด ซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวได้อย่างน่าติดตาม ด้วยเนื้อเรื่องความสนุก เบาสมอง รวมถึงฝีมือการแสดงและเคมีของซงซึงฮอนและนางเอก ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้โดนเส้น ทัชใจคอซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้มากมาย
งานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกลับมา แต่ยังเป็นการย้อนรอยความทรงจำและสร้างช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน ซงซึงฮอนพร้อมแล้วที่จะมาทำให้หัวใจของทุกคนพองโตอีกครั้ง ด้วยความสุขและความอบอุ่นที่จะทำให้ค่ำคืนนั้นน่าประทับใจในทุกวินาที เปิดจำหน่ายบัตรงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้พร้อมกันใน วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2568 ทาง https://www.sshfminbkk.com เกาะติดกันไว้ดี ๆ ทั้งราคาและสิทธิพิเศษจากพระเอกมากความสามารถแสนอบอุ่นคนนี้ เสิร์ฟทุกคนแน่นอน ติดตามรายละเอียดข่าวสาร เพิ่มเติมทาง FB / IG / X : @YJPARTNERS