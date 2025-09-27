“เมเปิ้ล” เด็กเนิร์ดบังเอิญแซบ สู่ผู้บริหาร VELA’ Studio สั่งสมประสบการณ์จากครอบครัวส่งออกยางพารากว่า 80 ปี

“เมเปิ้ล พัชชุดาญ์” จากสาวเซ็กซี่รุ่นบุกเบิกสู่นักธุรกิจ VELA’ The Creation Studio สตูดิโอครบวงจร ตอบโจทย์คนทำคอนเทนต์ยุคใหม่ ไอเดียมาจากการเล่นขายของสมัยเด็ก รวมกับสิ่งที่ครอบครัวหล่อหลอม ลั่นเซ็กซี่ไม่ใช่ตัวตน จริงๆ แล้วเป็นเด็กเนิร์ด เจ้าระเบียบ เพอร์เฟกต์ชั่นนิสต์
หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปนานหลายปีไปซุ่มเรียนการบริหารธุรกิจ กลับมาอีกที “เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์”อดีตสาวสวยเซ็กซี่ก็ปรับลุคมาเป็นนักธุรกิจ นั่งแท่น ประธานกรรมการ บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด ผู้ผลิตภาพยนต์ เคยฝากผลงานไว้ กับเรื่อง ไชน่าทาวส์ ชะช่าและให้บริการ VELA’ The Creation Studioสตูดิโอแบบครบวงจร เมเปิ้ลเล่าว่าธุรกิจที่ทำคือตัวตนที่แท้จริงของเธอ ที่ถ่ายทอดความเป็นคนเบื้องหน้าสู่การเป็นคนเบื้องหลัง
“คนจะรู้สึกไม่ได้เจอเปิ้ลนานมาก แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เกือบ 10 ปีในวงการบันเทิง 10 ปีไม่ได้หายไปไหน ก็ยังเล่นละครอยู่ เพียงแต่ตอนนี้เรามารับบทบาทนักธุรกิจ ตอนนี้ก็มาผันตัวจากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลัง เปิ้ลทำบริษัทชื่อว่า VELA’ Entertainment เปิดมาได้ 3 ปีแล้ว ตอนนี้ก็ขยายธุรกิจมาเปิดเวลาสตูดิโอเปิดมา 2 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ก็ทำหนัง เรื่องไชน่าทาวน์ เรื่อง Bad Boyz Band และจะมีทำอย่างอื่นอีกด้วย เป็นพวกหนังแนวตั้ง ตอนนี้เรื่องหนังเราหยุดพักไว้ก่อน เพราะเปิ้ลมามุ่งเน้นกับการทำสตูดิโออยู่ ถ้าทำ 2 อย่างไปพร้อมกันก็อาจจะเหนื่อยและมันก็ยาก คิดว่าทำทีละอย่างน่าจะดีกว่า
ตัวเปิ้ลเปลี่ยนไปเยอะมาก คำพูดและทุกๆ อย่างเราก็เรียนรู้จากคนที่ใกล้ตัว จากคุณพ่อ จากเพื่อนๆ จากคนเก่งๆ เราไปคุยกับเขาเก็บเอาสิ่งดีๆ มาคิดว่าเราอยากเป็นแบบนี้จะทำยังไง”
จากคนเบื้องหน้าสู่คนเบื้องหลัง
“เปิ้ลมองว่าตัวเองเปลี่ยนถ่ายจากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลัง ด้วยประสบการณ์อาจจะไม่ใช่นักแสดงที่ตัวใหญ่ แต่เราก็อยู่ในวงการบันเทิงมานาน มองเห็นหลายๆ อย่าง ซึ่งตัวเปิ้ลเอง เคยเป็นทั้งพิธีกร แสดงละคร แสดงหนัง เป็นนางแบบ ทำยูทิวบ์ แทบจะครบหมดแล้ว เราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้น
วันนึงเราอยากมาทำธุรกิจอะไรที่เราชอบที่สุด ซึ่งพ่อถามว่า เธอต้องทำแล้วสักหนึ่งอย่าง อายุตอนนั้นประมาณ 30 กว่า มันก็ต้องมีธุรกิจอะไรที่โตแล้ว เขาก็ถามเปิ้ลว่า ทำอะไรดีที่เราชอบที่สุด เปิ้ลก็ชอบหลายอย่างเลย ความสวยความงามก็ชอบ คลินิกก็อยากทำ แต่เขาก็บอกว่าเธออยู่ในวงการบันเทิงมา 17 ปี ถึงจะไม่ได้เป็นนักแสดงที่ตัวใหญ่มาก แต่เธอเองรู้เกือบทุกอย่าง อันนี้พ่อบอกว่าน่าจะเหมาะที่สุดกับธุรกิจนี้
และอีกหนึ่งอย่างก็คือ พ่อเคยเปิดโรงหนัง ตอนสมัยเด็กๆ ครอบครัวทำโรงหนังเปิดที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีพวกเมเจอร์ ไม่มีเอสเอฟ เคยไปเห็นนักแสดงพี่ๆ ดาราที่พ่อเคยเชิญมา วันนึงเราก็อยากเป็นนักแสดง อยากเป็นดารา ทำไมพี่จันจิรา จูแจ้ง พี่หนุ่ม (สันติสุข พรหมศิริ) พี่แหม่ม (จินตหรา สุขพัฒน์) ทำไมสวยจังอยากเป็นดารา จนวันนึงมาอยู่กรุงเทพฯ ได้ไปประกวด ได้มาเป็นนักแสดง ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มา ขอความรู้จากคุณพ่อด้วยแล้วก็มาเปิดบริษัทภาพยนตร์”
ไอเดียทำ VELA’ The Creation Studio มาจากการเล่นขายของสมัยเด็กๆ รวมถีงสิ่งที่ครอบครัวปลูกฝัง
“สาเหตุที่มาเปิด VELA’ The Creation Studio เปิ้ลมองว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของการถ่ายรูป ซึ่งทุกคนต้องถ่ายรูป เพราะเราอยู่กับโทรศัพท์แทบจะ 24 ชั่วโมง รูปถ่ายเป็นด่านหน้าของทุกคน คนเราไม่ได้รู้จักกันเลย บางคนเห็นไอจีคนนี้สวย เฟซบุ๊กคนนั้นดี มันก็มาจากรูปทั้งนั้น แล้วที่นี่ก็สามารถทำรูปถ่ายรูปให้กับทุกคนได้ตามแบบที่ทุกคนต้องการ
เพราะว่าเรามีทั้งโปรดักชั่นอยู่ที่นี่ มีช่างภาพ มีเสื้อผ้าหน้าหน้าผม มีตัดต่อ คิดคอนเทนต์ แทบจะบอกเป็น one stop service เลยดีกว่า มีตัดต่อ มีทุกอย่างครบเลย หรือจะมีลูกค้าที่เป็น sme เป็นคนที่เพิ่งเริ่ม ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จะขายยังไง ไม่รู้จะถ่ายรูปยังไง มาที่นี่เรามีครบจบทุกอย่าง แม้กระทั่งคิดกระบวนการ ถ่ายรูป วางแผน ทุกสิ่งอย่างจบหมดเลย ครบวงจรทุกอย่าง
มันมาจากไอเดียที่ตอนเราเป็นเด็กเป็นคนชอบ เล่นขายของ ด้วยคุณพ่อเป็นนักธุรกิจ ต้องบอกว่าที่บ้านเปิ้ล ทำส่งออกยางพาราอยู่ที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำมาตั้งแต่ก่อนรุ่นคุณปู่ 80 กว่าปี ซึ่งตอนอยู่ในวงการเราก็ไม่เคยมานั่งทบทวนไม่ใช่นักแสดงตัวใหญ่ๆ ที่มีคนมานั่งสัมภาษณ์ที่บ้านทำอะไร ไม่เคยออกมานั่งพูด
ได้ไอเดียจากคุณพ่อด้วย ซึ่งคุณพ่อก็เป็นนักธุรกิจ อดีตเคยนายกเทศมนตรีของอำเภอเลยได้ไอเดียจากเขามาเยอะ เขาก็สอนหลายอย่างว่า ลูกต้องเป็นคนแบบนี้ต้องทำธุรกิจยังไง แล้วมันอาจจะอยู่ในสายเลือด เปิ้ลไม่มีใครสอนจริงๆ จังๆ”
เป็นเด็กเนิร์ดที่บังเอิญเซ็กซี่ได้
“บุคลิกภาพกับความจริงที่ตัวเราเองเป็นมันขัดกัน อาจจะด้วยหน้าตา หุ่นด้วย เป็นคนอย่างนั้น แต่จริงๆ แล้วกลับกันเลย ตัวเปิ้ลจริงๆ ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลย เด็กๆ เปิ้ลเป็นคนค่อนข้างเนิร์ดเลิกเรียน 4 โมงเย็น คุณพ่อพาไปเรียนพิเศษอีกที่นึง เสร็จกลับบ้านมีครูสอนพิเศษถึงบ้านเลิก 3 ทุ่ม เด็ก ม.1 - ม.3 เลิกเรียนพิเศษ 3 ทุ่ม นอน 4 ทุ่ม ตื่นตี 5
เข้าวงการมาคนมองเปิ้ลมองเป็นผู้หญิงแรง ต้องเที่ยว กินเหล้า แต่ความจริงแล้วคือเปิ้ลไม่เที่ยวกลางคืน ไม่กินเหล้าแค่ฟีลเข้าสังคม กินเพราะงานไม่ใช่คนที่ทำงานเสร็จพาน้องๆ ไปกินเหล้าจะไม่ เป็นคนที่ทำงานเสร็จกลับบ้าน ชอบดูหนัง ชอบอ่านหนังสือ ซึ่งมันขัดกับลุค จริงๆ เป็นคนอย่างนั้น
แต่โดยการจับพลัดจับผลู ตอนไปประกวด ทางบ้านไม่ได้ชอบเลย ไม่ชอบงานวงการบันเทิง เราแอบไป เพื่อนบอกไปขำๆ พ่อมารู้ตอนได้ตำแหน่ง คนแถวบ้านบอกไปเอาออกจากวงศ์ตระกูลวงศาคณาญาติเลย สมัยนั้นคนมองว่าแรง แล้วสมัยนี้เป็นเปิดโลกให้ทุกคนนะ เป็นคนปูทาง เรารู้กาลเทศะ พยายามอธิบายให้ทุกคนฟังว่า อยู่บ้านหรือในห้องนอน สำหรับเปิ้ลเองไม่เคยมาใส่ชุดชั้นในแล้วถ่าย เปิ้ลก็ถ่ายงาน ถ่ายหนังสือ คือทำงานแค่นั้นเลย ชีวิตจริงไม่เซ็กซี่เลย แต่งตัวปกติ คือเราทำงานในวงการได้ตำแหน่งนั้นด้วยมันก็ต้องทำตำแหน่งนั้นให้สมบูรณ์ พูดง่ายๆ เพราะว่าการเข้ามาในวงการบันเทิง คนจำได้จากเมเปิ้ล แม็กซิม ภาพจะติดตาทุกคนไปตลอดชีวิต”
พอมาเป็นผู้บริหารต้องปรับบุคลิกให้น่าเชื่อถือซึ่งก็คือตัวตน100%
“เรียกว่าต้องปรับเพราะการทำธุรกิจ มันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ ต้องมีปรับบ้าง แต่ถ้าจะให้เปลี่ยนเลยเปิ้ลว่าไม่ใช่ คนก็จะมองว่าทำได้เหรอ คือเปิ้ลเรียนบริหารมา ความที่เราเคยเป็นคนดังช่วยต่อยอดไหม ก็มีบ้างนิดหน่อย แต่ไม่ได้เยอะมาก เราต้องเริ่มใหม่เลยเหนื่อยมาก เปิ้ลเป็นบอสที่ละเอียดมาก เป็นคนเพอร์เฟคชั่นนิสเลยดีกว่า จนอาจจะไม่เคยเห็นในมุมนี้ของเรา”
VELA’ The Creation Studio ราคาย่อมเยาว์ เข้าถึงคนทุกรูปแบบ
“ทำไมคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่ VELA’ The Creation Studio มี 3 อย่าง มีสตูฯ เปล่าให้เช่า มีงานโปรดักชั่น เรามีฉากที่ครบ 21 ฉาก เรามีเสื้อผ้า ช่างหน้าช่างผม เรามีทีมโปรดักชั่น เป็น one stop service ที่ครบในที่เดียว มาแล้วไม่ต้องกังวลเลย มีสไตลิสต์ให้ด้วย ราคาของเราไม่สูง เริ่มต้นจริงๆ คือ 2,880 สำหรับฉากขาวถ่ายโปรไฟล์ ซึ่งเอารูปไปแคสติ้งงาน สมมติเด็ก 13 15 อยากจะเข้าวงการบันเทิง แต่ไม่มีรูปดีๆ เลย เปิ้ลทำแพ็กเกจนี้มา เพราะเคยรับทำโปรเจกต์นึง ซึ่งรับน้องๆ มาแคสงาน น้องๆ ส่งรูปมาแคสติ้ง แล้วรูปที่มีไม่ได้จริงๆ
ในเมื่อเรามีสตูดิโอนี้ก็เลยอยากขายแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจถ่ายโปรไฟล์ เพื่อให้น้องๆ ไปแคสติ้งงานละครต่างๆได้ รูปมันคือด่านหน้าของสมัยนี้ เราก็มีแพ็กเกจ 3,980 ถ่ายกับฉากอะไรก็ได้ ยกเว้นฉากที่เป็นแฟนตาซี เช่น ฉากนางเงือก ฉากนางฟ้า เพราะฉากพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการแต่งตัวมากกว่าฉากอื่นๆ แล้วก็มีแพ็กเกจสำหรับผู้บริหาร แพ็กเกจครอบครัว แพ็กเกจสำหรับคนทำธุรกิจ
ก็ขอฝาก VELA’ The Creation Studio เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกคน สำหรับใครที่จะมาถ่ายรูป ถ่ายแฟชั่น หรือว่าเช่าสตูฯ ไปทำอะไร อาจจะเป็นสัมมนา ไพรเวตปาร์ตี้ มินิคอนเสิร์ต หรือถ่ายโฆษณา เอ็มวี สายแฟชั่นจะถ่ายรูปวันเกิด วันฮาโลวีน ธีมต่างๆ เรามีหมด 21 ฉากด้วยกัน อยากฝากด้วย VELA’ The Creation Studio ค่ะ”