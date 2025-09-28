เบื้องลึก “ผู้กองแคท” แนบแน่น เพื่อไทย ไต่เต้าจนมีบ้าน 50 ล้าน

ผู้กองแคท เด็กใคร? เลื่อนยศไว อีเว้นท์ฉ่ำ อยู่บ้าน 50 ล้าน แนบแน่นพรรคเพื่อไทย อนาคตไกลว่าที่นักการเมือง
ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับ “ผู้กองแคท” ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก จากเด็กสาวที่ไต่เต้าในเวทีประกวด เป็นนักร้องลูกทุ่ง นักแสดง นางงาม และก้าวเข้าสู่ข้าราชการทหารบก ย้ายข้ามห้วยมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2563 ติดยศ ส.ต.ต ปี 64 ร.ต.ต. ปี 65 ร.ต.ท ปี 66 ร.ต.อ ชีวิตราชการพุ่งพรวด เลื่อนขั้นทุกปี
ด้านการศึกษาจบ ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ปัจจุบันโอนย้ายไปสังกัดการกรมปกครอง รับตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษมีผล 2 ตุลาคมนี้ ยังไม่ทันจะไปก็ถูกขอยืมตัวไปช่วยงานราชการประธานรัฐสภา แต่พอเป็นข่าวโดนจับตา ล่าสุดกรมการปกครองก็ไม่อนุญาตให้ขอยืมตัว
ต้องบอกว่า ชีวิตของผู้กองแคท พุ่งพรวดๆ ทุกด้าน เส้นทางราชการก็เจริญหน้าไม่หยุด เส้นทางนางงาม หลังจากตำแหน่ง รองอันดับ 2 นางสาวไทยปี 67 เจ้าตัวก็ได้ไปรับตำแหน่ง ผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทยปี 2568 มีผลงานละครพื้นบ้าน เดชอสูรขันแก้วนพเก้า ช่อง 7 และได้ข่าวว่าเร็วๆ นี้เตรียมจะเป็นนักร้องค่ายแกรมมี่
ล่าสุดก็ได้สร้างความฮือฮาด้วยการไปร่วมงานใหญ่ประจำปีของจ.นครพนม โดยเจ้าตัวเป็นสาวงามผู้ได้นำรำถวายพญานาค ท่ามกลางขบวนนางรำนับร้อยๆ ชีวิต ซึ่งปกติแล้วผู้ที่จะได้ขึ้นแท่นนำรำแบบนี้ จะต้องเป็นดาราระดับซูเปอร์สตาร์นางเอกคนดัง ที่ผ่านมาก็มีคนดังๆ รำ อาทิเช่น ญาญ่า อุรัสยา , แต้ว ณฐพร , แซมมี่ เคาวเวลล์ , แอนโทเนีย โพซิ้ว แต่ปี 2568 นี้ ผู้กองแคทได้ถูกคัดเลือกมารำถวายด้วย นอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวก็มีงานอีเว้นท์ต่างๆ ของราชการอย่างต่อเนื่อง
หันมาดูชีวิตส่วนตัวก็จัดว่าหรูหรามีสไตล์ ผู้กองแคทพึ่งจะขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูมูลค่าสูงถึง 50 ล้านบาท มีคนในพรรคเพื่อไทยไปร่วมแสดงความยินดีหลายท่าน ที่โดดเด่นก็คือ สส.อิ่ม ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เป็น สส.เขต เขต 18 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลแพรทองธาร ซึ่งค่อนข้างมีความสนิทสนมกับผู้กองแคทเป็นพิเศษ และใครๆ ก็รู้ว่า สส.อิ่มนั้นสนิทกับอดีตนายกแพรทองธารขนาดไหน แปลว่าผู้กองแคทสอบผ่านหากคิดจะเติบโตบ้านเพื่อไทย
ดูจากเส้นทางราชการหน้าที่การงานของผู้กองแคท ประกอบกับดีกรีปริญญาเอก ต้องบอกเลยว่า อนาคตนักการเมืองอยู่ไม่ไกล ว่าแต่ผู้กองแคทจะเป็นเด็กใคร สังกัดใคร ก็ต้องลุ้นอีกที ทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ ใครๆ ก็ต้องการตัว