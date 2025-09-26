อ่วม! “มดดำ” ฟ้อง “อ.อุ๋ย” 10 ล้าน ละเมิดความเป็นส่วนตัว ปรี๊ดแตกแอบถ่ายภาพคล้ายอาแปะ!

ทำเอาฮือฮา หลังจากที่มีการรายงานว่า “ต๊อด ปิติ - นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” เตรียมฟ้อง “อาจารย์อุ๋ย” เป็นจำนวนเงินที่สูงถึงคนละ 10 ล้าน รวมแล้วเป็น 20 ล้าน หลังโดนอาจารย์อุ๋ยใช้ชื่อนุ่นไปแอบอ้างหลอกลวงลูกศิษย์ พาดพิงสถาบันครอบครัว โดยรายการข่าวใส่ไข่ ได้เผยว่าต๊อดโกรธมาก เรียกค่าเสียหายตามชื่อเสียงของนุ่น เป็นดาราได้รับรางวัลมาเยอะ ส่วนครอบครัวต๊อดทำธุรกิจ ก็อาจกระทบไปด้วย
ด้าน “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” เผยให้ “ทนายไมค์” เป็นคนทำหมดแล้ว ต่อไปนี้ไม่ได้คุยกับยายอุ๋ยแล้ว พร้อมเผยว่าพูดตรงๆ ว่าตนได้ปรึกษาหนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) หนุ่มโทร.มา เขาบอกว่าทางที่ดีที่สุด มดดำจะโดนอยู่อย่างนี้ไม่จบ สิ่งนึงที่ต้องทำคือไปแจ้งความซะ ก็บอกว่างั้นไม่ต้องแจ้งความฟ้องไปเลยแล้วกัน เพราะมันมีหลายรูปที่แอบถ่าย
อย่างชุดเหมือนสุชาติ ตันเจริญมาก ใส่เสื้อกล้าม นั่งยกขาอยู่บนโซฟา เขาก็แอบไปถ่าย แล้วไปส่งในกรุ๊ปไลน์ว่าอยู่บ้านมดดำนะ เอาแชตข้อความไปใช้ว่าตอนนี้มาดูดวงกับมดดำอยู่นะ ซึ่งภาพบางภาพ เราก็เป็นกะเทย เราก็อยากให้ภาพเราออกมาสวยๆ แต่ภาพที่ออกมาเหมือนอาแปะ
ที่โกรธเพราะภาพออกไปไม่สวย เป็นเรื่องจริง บ้านกูควรใส่ชุดอะไรก็ได้ ถูกไหม แล้วมีเพื่อนสนิทเข้ามา ขณะเดียวกัน มันก็ไม่ควรถ่ายเล่น แล้วดูแต่ละรูปสิ เขาก็ลงเพจอยู่ทุกวันนี้ โกรธไหม กลับบ้านเราก็ถอดเสื้อสูทออก นอนอยู่บนโซฟา มันก็ไม่ควร มันแอบถ่าย
ก็ด่าเขาไปหมดแล้ว ต่อไปนี้ให้ทนายจัดการ ก็ไม่ได้คุยกันส่วนตัว แต่บอกว่าต่อไปนี้เธอมีอะไร คุยเรื่องอื่นคุยได้นะ แต่ถ้าคุยเรื่องคดี ฉันไม่ขอคุยแล้ว ให้คุยกับทนายไปเลย พร้อมเผยว่าทนายไมค์ตอนพ่อตนเป็นรองประธานสภา เป็นรัฐมนตรี เขาก็เป็นผู้ช่วยอยู่ในสภา
นอกจากนี้ มดดำ ได้โทร.หา ทนายไมค์ เพื่อเผยความคืบหน้าเรื่องนี้ ทนายไมค์เผย เบื้องต้นเรียก 10 ล้าน ฟ้องเป็นคดีละเมิด เกิดความเสียหายกับมดดำโดยตรง เอาชื่อไปแอบอ้าง ได้ซึ่งทรัพย์สินคนอื่น ความเสียหายด้านชื่อเสียง หน้าที่การงาน มาหมดเลย ก็สามารถตีเป็นทุนทรัพย์ได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างร่างฟ้อง รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ตอนนี้มีมาเรื่อยๆ และมีมาทุกวัน เป็นข้อมูลใหม่ๆ พอไปเสาะหาจากคนใกล้ชิด ก็จะมีเจอพยานหลักฐานชิ้นนี้มาอีกแล้ว พูดคุยผ่านแอปฯ ไลน์ แชตเสียงโทรศัพท์ เขาส่งมาให้หมด มีหลักฐานเพิ่มตลอด
เดี๋ยวยื่นเอกสารให้เป็นเรื่องหมายศาล คงไม่ได้ยื่นด้วยตัวเอง ให้ทางศาลส่งหมายกับเจ้าพนักงาน แล้วเจ้าพนักงานไปแปะหมายดีกว่า ก็ฟ้องตรงกับศาลเลย ยังไม่ได้ตัดว่าจะไม่ฟ้องคดีอาญานะ ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถฟ้องคดีอาญา และมีโทษแรงได้ ก็คงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลตรงนั้นด้วย พยานหลักฐานเยอะมาก แม้แต่ตอนที่คุยกันตอนนี้ก็มีส่งเข้ามาให้ด้วย ผู้เสียหายค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ คนปกติ อยู่แวดวงเดียวกับมดดำ เพื่อนๆ กันนั่นแหละ
มดดำบอกตนไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดมาไม่เคยฟ้องใคร ไม่มีการยอมอยู่แล้ว ถ้าเป็นฉัน ฉันโดนด่ามา 2 อาทิตย์เต็มๆ ที่อยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ เมื่อวานที่ตัดสินใจฟ้องคือหนุ่ม กรรชัย เขาถามทำไมไม่เล่าให้เขาฟัง ฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว ก็เลยเรียกให้ทนายคนนี้มาคุยกับพี่หนุ่ม ต่อไปนี้ยายอุ๋ยจะคุยก็ให้ผ่านทนาย เราไม่รู้ภาษากฎหมาย คุยไปเดี๋ยวไม่จบ มันก็เสียความรู้สึกแหละ วันนึงถ้าเอาแชตที่คุย เอารูปไปลงอย่างนั้น
นอกจากนี้รายการเผยว่ามีดารามิสคอลหา “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เยอะมากๆ อีกด้วยในตอนนี้