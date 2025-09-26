xs
xsm
sm
md
lg

“ณเดชน์” เผยจัดงานแต่งงานแบบประหยัด เพื่อนๆ ญาติๆ แลกไมค์ร่วมงานนอร์เวย์ “ญาญ่า” คุมงบประมาณ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ณเดชน์” เผยจัดงานวิวาห์ “ญาญ่า” 3 ที่แบบประหยัดงบ สำคัญที่สุดคืองานที่นอร์เวย์ ซึ่งไม่ได้ทุ่มสุดตัว จัดแบบประหยัดเช่นกัน ไม่มีเหมาเครื่องบิน แต่ใช้วิธีแลกไมค์ รวมถึงเพื่อนๆ และญาติที่ไปก็ใช้วิธีเดียวกัน ให้ญาญ่าเป็นคนคุมงบประมาณ คบกันขึ้นปีที่ 14 เป็น 14 ปีที่มั่นคง มีเรื่องให้ตื่นเต้น ผูกพันลึกซึ้งกันมากขึ้น

งานรุมเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ได้พัก แต่ยังไง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ก็ตัดใจเคลียร์คิวเพื่องานแต่งงานในปีหน้า โดยเผยระหว่างที่เตรียมงานแต่งงานปีนี้ ก็กำลังถ่ายทำทั้งละครและภาพยนตร์อยู่ 2 เรื่อง 

“ไม่ถึงขนาดต้องแยกร่าง อย่างตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่ สองหัวใจ โชคดีว่าตอนนี้ทำงานอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ ก็สบายตัวหน่อย พอถ่ายเรื่อง 50 First Dates ระยะเวลาการถ่ายมันแค่ 20 –30 คิวประมาณ2 เดือนก็น่าจะเสร็จหมด ก็ไม่กระทบเพราะแพลนไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะรับงานช่วงไหน เราจะแจ้งไว้ก่อนว่าปีหน้าเราจะมีงานแต่งนะ ถ้าเกิดคนที่ติดต่อมาเขารู้สึกไม่สะดวกไม่สบายใจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงาน ถ้าอยากรอก็รอ ถ้าเกิดเขารอไม่ได้เขาก็ไปพิจารณาคนอื่น”

เตรียมงานแต่งงาน 3 ที่ ยังไม่ 100% ให้น้ำหนักงานที่นอร์เวย์สำคัญที่สุด
“ยิ่งจะแต่งงานแล้วรายจ่ายยิ่งเยอะครับ เราพยายามควบคุมงบไม่ให้งบประมาณบานครับ เราพยายามควบคุมทุกอย่างให้มันสมเหตุสมผล เราไม่ได้ฟุ่มเฟือย เอาพอดี ญ่าจะเป็นคนคุมในเรื่องงบประมาณ เพราะผมมีความแบบจัดไปเลย เขาก็จะบอกว่าใจเย็นๆ นะ เราต้องคิดถึงตรงโน้นตรงนี้ด้วย (จัดงาน 3 ที่?) มีความกังวลในทุกอัน ทุกอย่างมันไม่ได้เรียบร้อย 100% ขนาดนั้น มันยังอยู่ในขั้นตอน

เป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นที่นอร์เวย์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเคยชิน มันต้องมีการเดินทางไป เราต้องจัดระบบให้ลงตัวที่สุด แขกที่ไปเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้เขาไปรอแบบงงๆ  เราก็ต้องดูแลทุกคนให้ดีที่สุด ส่วนขอนแก่นกับกรุงเทพฯ ผมว่ามันง่าย 3 ที่ถ้าวัดจากจำนวนแขกแตกต่างกันครับ แต่ถ้าเกิดวัดตามความสำคัญหรืองานเท่ากันหมดครับ แต่หลักคืองานแต่งที่นอร์เวย์อันนี้สำคัญที่สุด”

งานแต่งที่ประเทศนอร์เวย์จัดแบบประหยัดไม่ได้เช่าเครื่องบินเหมาลำให้แขกไปร่วมงาน แต่เพื่อนๆ แลกไมค์เอาตั๋วฟรี
ไม่ๆๆๆ แลกไมค์ครับ เพื่อนก็จัดการกันเองครับ ส่วนคนในบ้านเราก็พยายามแลกไมค์เอา ประหยัดได้ก็ประหยัดครับ ใกล้แต่งงานแล้วมันก็ตื่นเต้นแต่ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไร ผมต้องหล่อที่สุดอยู่แล้วครับวันนั้น”

คบกันขึ้นปีที่ 14 เป็น 14 ปีที่มั่นคง มีเรื่องให้ตื่นเต้น ผูกพันลึกซึ้งกันมากขึ้น
“14 ปีที่มั่นคง มองย้อนกลับมันแป๊บเดียวเองครับ เราได้นั่งคุยกันมันผ่านไปแป๊บเดียวเอง ดีใจครับมันมีความสุขมาก หลายอย่างมันตามขั้นบันไดมาเรื่อยๆ จนโอเคปีหน้าเราแต่งงานกันแล้ว เราก็หวังว่าปีต่อๆ ไปมันก็จะมีแต่เรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นและมีความสุขผูกพันกันลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ มันไม่เหมือนวันแรกที่เราคบกันหรอก อย่างที่บอกว่าความผูกพันความแน่นแฟ้นมันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น มองเห็นชีวิตด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆ มันอธิบายไม่ถูก คนโสดขอโทษทีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้น

(ญาญ่าประกาศแล้วว่าปีหน้าจะเป็นภรรยาของพี่แบร์แล้ว ?) เธอเสร็จฉันแน่ เราก็ได้เป็นสามี ตามกฎหมาย เราก็ต้องเป็นสามีที่ดี ยังไม่เคยซ้อมเรียกภรรยา มันเขินอยู่นะ (เรียกเมียจ๋า?) ไม่เคยเรียกแบบนั้น เคยเรียกแต่ที่รัก คิดว่าหลังจากแต่งงานแล้วเราก็คงจะเรียกกันแบบเดิมที่เราเรียกกันมา เอาไว้ตอนง้อก็ได้ครับดูจะเหมาะสมกับคำนี้ที่สุดแล้ว ผมคิดว่าตอนเรียก เขาคงทำหน้างงๆ เป็นอะไรแปลกๆ”










“ณเดชน์” เผยจัดงานแต่งงานแบบประหยัด เพื่อนๆ ญาติๆ แลกไมค์ร่วมงานนอร์เวย์ “ญาญ่า” คุมงบประมาณ
“ณเดชน์” เผยจัดงานแต่งงานแบบประหยัด เพื่อนๆ ญาติๆ แลกไมค์ร่วมงานนอร์เวย์ “ญาญ่า” คุมงบประมาณ
“ณเดชน์” เผยจัดงานแต่งงานแบบประหยัด เพื่อนๆ ญาติๆ แลกไมค์ร่วมงานนอร์เวย์ “ญาญ่า” คุมงบประมาณ
“ณเดชน์” เผยจัดงานแต่งงานแบบประหยัด เพื่อนๆ ญาติๆ แลกไมค์ร่วมงานนอร์เวย์ “ญาญ่า” คุมงบประมาณ
“ณเดชน์” เผยจัดงานแต่งงานแบบประหยัด เพื่อนๆ ญาติๆ แลกไมค์ร่วมงานนอร์เวย์ “ญาญ่า” คุมงบประมาณ
กำลังโหลดความคิดเห็น