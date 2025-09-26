อาลัย “วันดี ศรีนคร” จบชีวิตตัวเอง! “อ๊อฟ ดอกฟ้า” เผยสาเหตุสุดเศร้า “เอกชัย” ใจหาย ตื่นเช้ามาเจอข่าวร้าย

จากไปอย่างไม่มีวันกลับ “วันดี ศรีนคร” เจ้าของเพลงฮิต สาวนากับเจ้าทุย ถูกพบเสียชีวิตจากการผูกคอใต้ต้นมังคุดภายในสวนผลไม้ บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อค่ำวันที่ 25 ก.ย. 68 เวลาประมาณ 20.23 น. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเกิดจากภาวะความเครียดส่วนตัว
ด้านน้องสาวคนสนิทอย่าง “อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม” ได้โพสต์ข้อความอาลัยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “หลายคน...อยากทราบว่า พี่แป๋ม วันดี ศรีนคร จากไปเพราะเหตุใด...? พี่สาวจากไปเพราะโรคซึมเศร้า ค่ะ ...โรคนี้น่ากลัวมาก และเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ทัน เพราะเราไม่สามารถเดาใจเขาได้เลย ... ว่าความรู้สึกเขา จะดิ่งลงวินาทีไหน
ชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ บางเรื่องที่ทุกข์ก็สามารถแก้ไข ทำใจได้ แต่สำหรับคนที่เป็นซึมเศร้า พอเจอเรื่องที่ไม่สบายใจ ก็จะไม่อยากอยู่บนโลกนี้ อยากหนีไปให้พ้น พี่แป๋มเป็นคนอารมณ์ดี สร้างเสียงหัวเราะ ความสดใสให้คนรอบข้างเสมอ แต่ใครจะไปรู้ ว่าเรื่องบางเรื่อง ความทุกข์ในใจของพี่ จะมีมากมายขนาดไหน ถึงตัดสินใจแบบนี้ ไม่มีใครอยากเป็นโรคซึมเศร้า ไม่มีใครอยากตๅย #ถ้าอยู่แล้วมีความสุข ...แต่ถ้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วอยากจากไป...
ขอให้คุณคิดถึงคนที่รักคุณ และคนที่คุณรักให้มากๆนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจจากไป (กำลังใจจากคนเป็น ยังไง...ก็ดีกว่า..ความคิดถึงของคนที่จากลา) (พี่อ๊อฟ เป็นโรคแพนิคค่ะ) กินยาอยู่ #แพนิค คือโรคกลัวตาย แต่ #ซึมเศร้า จะเป็นโรคอยากตาย คนรอบข้างต้องให้กำลังใจ และพาไปปรึกษาหมอ กินยานะคะ โรคพวกนี้มันทรมานมาก ดูอาการจากภายนอกไม่ออก จริงๆ ค่ะ เป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ สู้กันต่อไปนะคะ เคารพการตัดสินใจของพี่แป๋ม ขอให้พี่สู่ภพภูมิที่ดี มีความสุข นิรันดร์ อาลัยยิ่ง จากน้องสาว”
ด้าน “เอกชัย ศรีวิชัย” ผู้ที่เคยชักนำวันดีเข้าสู่วงการ ได้โพสต์ข้อความอาลัยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
“ตื่นเช้ามา ไม่คิดว่าจะทราบข่าวแบบนี้ ชื่อ วันดี ศรีนคร ป๋าเป็นคนตั้ง และถือว่าเป็นคนให้โอกาสเริ่มต้นในวงการ แต่ชีวิตมันก็ไม่ได้สวยงามจริงๆ หลังจากเดินทางออกจากศรีวิชัยโชว์ไปแล้ว ก็อาจจะไปเจออะไรใดใด ทั้งดีทั้งสุขทั้งทุกข์ ปะปนกันเหมือนทุกคน แต่น้องก็เลือกที่จะ เดินทางไปหาความสุขนิรันดร์ ขอให้น้องสุขนิรันดร์ ตลอดกาล ขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่ใกล้ชิด กับทุกคนรักน้อง”