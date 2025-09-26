“เบบี๋ สุพรรณี” อวดรอยสักเกอิชาบนแผ่นหลังขณะขึ้นโรงพัก ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์จะไม่ให้อภัยก็ตรงนี้

ทำประชาชนที่ติดตามข่าวอ้าปากร้องวู้ กับภาพ “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ สวมชุดอวดแผนหลังขึ้น สน. ไปพบตำรวจ แจ้งความถูกนำภาพไปโปรโมตเว็บพนัน และจะยุติการทำ Onlyfans เริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ที่ร้องวู้ เพราะรอยสักบนแผ่นหลังรูปเกอิชาถือพัดเหล็ก ที่ทำเอาคนที่ติดตามอดเข้ามาคอมเมนต์ถึงรอยสักไม่ได้ อาทิ เรื่อง OnlyFans ให้อภัย แต่ รอยสัก ? , ร้านไหนสักให้โกรธแทนเลย , มีเงินขับรถหรู ทำไมไม่ไปแก้ว้าาา... , ปฏิญาณตรงนี้เลย ผมจะแก้รอยสักให้น้องฟรีๆ , ขำรอยสัก , เดี๋ยวหาว่าคิดลบกับคนมีรอยสักอีก ไม่ค่ะสักสวยๆ ก็ชอบแต่ไม่ชอบเรื้อนๆ ลายเกลื่อนๆ
นอกจากวิจารณ์รอยสักแล้ว ชาวเน็ตก็แห่วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของ เบบี๋ สุพรรณี กับชุดซีทรูโชว์แผ่นหลังไปขึ้นโรงพักด้วย