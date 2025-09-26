เปิดตำนานครั้งใหม่!! ในประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตเพลงลูกกรุง “ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2” รวมสุดยอด ๑๑ ศิลปินระดับตำนาน กับบทเพลงดังที่คิดถึง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล” ผู้จัดมือทองในนาม บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด ปลุกตำนานครั้งที่ 2 ของยุคทองเพลงลูกกรุงเมืองไทย กับบทเพลงลูกกรุงอันไพเราะ เปิดตำนานเพลงดังที่คิดถึง กับ คอนเสิร์ต “ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2 : Timeless Legend, Eternal Melodies” รวมสุดยอด ๑๑ ศิลปินแห่งประวัติศาสตร์เพลงลูกกรุงที่ได้รับความนิยม มากกว่า 30 บทเพลง คัดสรรเพลงไพเราะระดับตำนานที่คุณคิดถึง อาทิ หยาดเพชร, เริงลีลาศ , สี่แผ่นดิน, จูบเย้ยจันทร์, โพระดก, รักข้ามขอบฟ้า, จำเลยรัก และอื่นๆ อีกมากมาย รวบรวมไว้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ มาร่วมจารึกท่วงทำนองแห่งความทรงจำ ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงอันไพเราะ ที่ยังตราตรึงในความประทับใจของแฟนเพลงอีกครั้ง โดยได้จัดงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตเพลงลูกกรุง “ ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2 ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 ณ ชั้น 6 ห้องออดิทอเรียม บมจ.อสมท (ถนนพระราม9)
บรรยากาศภายในงาน 2 พิธีกร ผัดไท-ดีใจ ดีดีดี และ หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ กล่าวต้อนรับ คุณผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นกล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุยกับ คุณวศิน บุณยาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล ผู้จัดมือทองในนาม บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด ถึงที่มาของสุดยอดคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุง ยอดเพชร ๑๑ กะรัตVol .2 ที่ยังทรงคุณค่า กับ 11 ศิลปินคุณภาพ อาทิ สุดา ชื่นบาน, วินัย พันธุรักษ์, วิชัย ปุญญะยันต์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, จิตติมา เจือใจ,ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล, อุมาพร บัวพึ่ง, ศรวณี โพธิเทศ และศิลปินยอดเพชรรุ่นใหม่ สปาย ภาสกรณ์ พร้อมนำเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งบทเพลงอันไพเราะ Opening โชว์กับบทเพลง “ดาวล้อมเดือน” ร่วมพูดคุยกับเหล่าศิลปิน โชว์บทเพลงร้องเสียงสดๆ ที่จะนำมาโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพื่อมอบความความสุข ความประทับใจ แบบไม่รู้ลืมกับบทเพลงที่คิดถึง
คอนเสิร์ตเพลงลูกกรุง “ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2” อิ่มเอมไปกับการร้อยเรียงบทเพลงที่ถักทอเรื่องราวในรูปแบบ “Variety Songs” ผ่านการเล่าเรื่องเชื่อมอารมณ์ โดยพิธีกรอารมณ์ดีที่เป็นกูรูเพลงเก่า ”ผัดไท-ดีใจ ดีดีดี” และนักแสดงหนุ่มตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถและเติบโตมากับบทเพลงลูกกรุง “หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ” มาร่วมมอบความสุขจากบทเพลงให้เป็นของขวัญแทนความรัก ความห่วงใย ให้กับคนที่คุณรัก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจารึกประวัติศาสตร์ตำนานบทใหม่ ไปกับ คอนเสิร์ต “ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2 : Timeless Legend, Eternal Melodies” โดยจัดแสดง 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงละคร M Theatre ถนนเพชรบุรี เริ่มแสดงเวลา 14.00 น เป็นต้นไป เปิดจองบัตรแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ ช่องทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 1,000, 2,000, 3,000 และ 3,500 บาท
*รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้คอนเสิร์ตนี้เป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก กับบทเพลงแห่งความคิดถึง
