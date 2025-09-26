คดีพลิก สามีของชู้ซีอีโอ พาคู่เดตไปชมคอนเสิร์ต Coldplay เช่นกัน

กลายเป็นเรื่องราวให้ได้พูดถึงกันต่อเนื่องทีเดียวสำหรับ Kiss Cam ในคอนเสิร์ตของ Coldplay ที่บังเอิญจับภาพซีอีโอคบชู้พนักงานในบริษัท ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่า สามีของชู้ซีอีโอ ก็อยู่ในงานคอนเสิร์ตพร้อมคู่เดตคนใหม่ กลายเป็นความสัมพันธ์ที่อีรุงตุงนังกันสุดๆ
เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา คอนเสิร์ตของ Coldplay ได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก เมื่อ Kiss Cam ไปจับภาพของ คริสเตน คาบอต หัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัท Astronomer นอกใจสามีกอดกับ แอนดี้ ไบรอน ซีอีโอของบริษัทที่นอกใจภรรยาเช่นกัน หลังทั้งคู่แสดงอาการตกใจขณะกำลังกอดกันเมื่อกล้องจับภาพ ส่งให้ คริส มาร์ติน นักร้องนำรีบแซวว่า “ถ้าไม่เป็นเพราะเขิน ก็เป็นเพราะคบชู้กันแน่ๆ“
หลังจากคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและเป็นมีมไปทั่วโลก ชาวเน็ตพากันใส่ใจ ก่อนขุดพบว่าทั้งคู่คือผู้บริหารจากบริษัท Astronomer ที่ต่างฝ่ายต่างแต่งงานแล้ว ก่อนที่ทั้งคู่จะเซ่นคลิปนี้ด้วยการประกาศลาออกจากบริษัท
นอกจากนั้น ชาวเน็ตยังขุดลึกไปถึงเฟซบุ๊คของภรรยา แอนดี้ ไบรอน ก่อนพบว่าเธอทราบข่าวนอกใจแล้วและได้ฟ้องหย่าสามีเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนทางฝั่งของ คริสเตน คาบอต ตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าสามีของ คริสเตน กำลังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นขณะที่ คริสเตน นอกใจ แต่รายงานล่าสุดระบุว่า แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับ คริสเตน ได้เผยว่าแท้จริงแล้ว แอนดรูว์ สามีของ คริสเตน ก็ไปร่วมชมคอนเสิร์ตดังกล่าวกับคู่เดตใหม่ของเขาเองเช่นกัน
โดยระหว่างที่เกิดเหตุในคอนเสิร์ต Coldplay คริสเตน อยู่ในช่วงแยกทางกับอดีตสามีและกำลังเตรียมเรื่องหย่าร้าง แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า
“คริสเตน รู้สึกว่าเธอไม่สามารถพูดอะไรได้มากนัก เพราะคนที่กำลังอยู่ในช่วงหย่าร้างไม่สามารถพูดอะไรต่อสาธารณะได้ คริสเตน ไม่ได้ปิดบัง เธอไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงหลบเลี่ยง แต่เธอรู้ว่าการประพฤติเช่นนั้นกับผู้บริหารในฐานะทึ่เป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นไม่เหมาะสม
พวกเขาแยกทางกันและแยกกันอยู่หลายสัปดาห์ ความสัมพันธ์ราบรื่นและแยกทางกันด้วยดี ในคอนเสิร์ต คริสเตน อยู่ในคอกวีไอพีกับคนจากที่ทำงาน แม้ว่าจะไม่ใช่คอกของบริษัทก็ตาม ส่วน แอนดรูว์ ก็อยู่ที่นั่นด้วยกับคู่เดทซึ่งตอนนี้เป็นแฟนใหม่ของเขาแล้ว“
แหล่งข่าวยังได้แก้ตัวแทน คริสเตน หลังจากที่ คริสเตน ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกทำลายครอบครัวคนอื่น
“คริสเตน และ แอนดี้ [ไบรอน] มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีเยี่ยม เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ไม่มีการนอกใจกันจริงอยู่ที่การกอดเจ้านายในคอนเสิร์ตเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และเธอก็น้อมรับผิดอย่างเต็มที่ แต่เรื่องอื้อฉาว ความตกต่ำ การตกงาน ทั้งหมดนี้มันไม่ยุติธรรมเลย” แหล่งข่าวเผย
แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า คริสเตน ถูกผู้คนในชีวิตจริงรังควานเช่นกัน โดยมีคนถ่ายคลิปและหัวเราะเยาะเธอขณะที่เธอไปรับลูกชายที่โรงเรียน เธอได้รับข้อความขู่ฆ่า 900 ครั้งบนบัญชีโซเชียลมีเดียภายใน 3 วันแรกหลังเกิดเหตุ และถูกปาปารัสซี่ตามติดไปทุกที่ที่เธอไป
แหล่งข่าวเดียวกันยังเผยอีกว่า “พวกเขาคือคนจริงๆ มีครอบครัวจริงๆ การที่ผู้คนสนุกบนความทุกข์คนอื่นมันยากที่จะยอมรับได้“