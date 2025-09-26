“บีม ศรัณยู” ด่าเดือด โหนกระแส ให้แสง “เบบี๋” นางงามโชว์กี ฉะเลิกเอียง ก่อนเคลียร์ใจ ขอโทษทำให้ “เมย์” ร้องไห้ (คลิป)

เป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียว หลังจากที่ “บีม ศรัณยู ประชากริช” อัดคลิปด่าเดือด รายการโหนกระแส ทำไมต้องให้แสง “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ นางงามโชว์กี ไม่เข้าใจว่าจะเอามาออกรายการทำไมให้รายการดูไม่ดี การที่ลูกหลาน สุภาพสตรี คุณแม่ ญาติโยม เอา ห.. เอานมไปเปิดโชว์ ไม่มีสำนึกเลยเป็นปีๆ นั่นคือสิ่งผิดพลาดเหรอ
อ้างแม่เป็นมะเร็ง ไม่มีโอกาสชีวิต เข้าใจคนเป็นกะxรี่มากมาย แต่ขาย ห.. ขายฝันไม่เวิร์ก ถ้าญาติโยม พี่สาว น้องสาวทำแบบนั้น ตัดพี่ตัดน้อง รายการโหนกระแสไม่ควรให้ค่า และควรเลิกเอียงได้แล้ว มึงเนี่ยโคตรเอียงเลย อยู่ที่มึงชอบใคร มองว่าไม่แฟร์ ฝากด้วย เบบี๋โชว์ ห. ไม่เวิร์ก ไปดูคลิปมาแล้ว วิเคราะห์ ไม่ได้ชักว่าว ดูแล้วไม่เวิร์ก ผิดพลาดยังไง แหกขนาดนั้น ไอ้สัxว์
ต่อมาบีม ศรัณยู ก็ได้อัดคลิปเพิ่ม เผยว่า อาจเข้าใจบริบทคำว่าโหนกระแสผิดไป แล้วตัดสินใจไวไป ฝากทุกคนด้วย ตรงนี้สมควรหรือไม่ ให้ตัดสินใจเอง กับน้องท่านนั้น ไม่อยากพูดถึงเยอะ เพราะได้แสงไปเยอะ ตนเองก็ทุกข์ใจที่ทำให้พี่ๆ เป็นทุกข์ พร้อมขอโทษ
และได้โพสต์อีกครั้งว่า “ที่ออกมาขอโทษพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) พี่เมย์ (ปทิดา กำเนิดพลอย) เพราะพี่หนุ่มโทร.มาบอกพี่เมย์ร้องไห้ ว่าทางรายการไม่ได้อยากจะให้แสงใครในสิ่งที่ผิด แต่อยากให้สังคมตัดสินเพื่อไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่าง ผมเข้าใจในจุดนี้ ผมอยากให้พี่หนุ่มพี่เมย์สบายใจ เพราะรายการโดนโจมตีเยอะมาก แล้วผมเป็นต้นตอของปัญหา ทำไมผมขอโทษพี่ชายพี่สาวไม่ได้ แฟร์ๆ ใจๆ ใจมาใจกลับไม่โกง
รักพี่หนุ่มพี่เมย์และเคารพเสมอ บีม ศรัณยู
ปล. ศิลปินดาราด้วยกัน เป็นพี่น้องในวงการเดียวกัน เขาจึงให้เกียรติโทรมาเคลียร์กับผม ทางรายการไม่มีการฟ้องใดๆ [อย่าคิดไปเอง และตีความหมายผิดผิด] ขอบคุณที่ใส่ใจครับ 🙏🏽❤️”