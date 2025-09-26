“มดดำ” เตรียมฟ้อง “อาจารย์อุ๋ย” เอาชื่อไปอ้าง “มันเกินไปแล้ว” ลั่นดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

หลังจากที่ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ได้ออกมาให้ข่าว ว่าตอนนี้ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี”พร้อมสามี “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี”ได้ให้ตนเอง ดำเนินคดีกับ “อาจารย์อุ๋ย” หลังจากมีคลิปเสียงหลุดอ้างถึงนางเอกชื่อดัง ว่าไปทำพิธี จนสามีโอนบ้านโอนรถโอนเงินให้ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
ล่าสุดในรายการแฉ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ”ซึ่งหลายคนก็รู้ว่าเจ้าตัวสนิทกับอาจารย์อุ๋ย เคยพามาออกในรายการอยู่หลายครั้ง แต่วันนี้พูดกลางรายการว่ากำลังจะฟ้องอาจารย์อุ๋ยเช่นกัน เนื่องจากตนเองได้คุยกับผู้เสียหายรายหนึ่ง แล้วมีการอ้างชื่อ มีหลักฐานในแชตไลน์ พร้อมประโยคติดปาก เพิ่งไปดูดวงมดดำมา, มดดำเรียกอีกแล้ว จนทำให้ผู้เสียหายเกิดความหลงเชื่อ โดยมดดำยืนยันว่า ปกติไม่เคยฟ้องใคร แต่นี่ถือเป็นเคสแรกๆ ที่จะต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
“ก็มีการเอาชื่อมดดำไปแอบอ้าง เอาชื่อมดดำไปแอบอ้างในการดูดวง แม้กระทั่งเอาชื่อมดดำไปทำให้เราเสื่อมเสีย เราอยู่มาขนาดนี้ ไม่เคยโดนข่าวอะไรประเภทนี้เลย มดดำต้องหยุดตรงนี้มาเกือบสองอาทิตย์ จึงตัดสินใจดำเนินคดีคดีอย่างถึงที่สุด ไม่มีการถอนฟ้องด้วย เพราะใช้เวลาตัดสินใจมาสักอาทิตย์นึงแล้ว ก็ได้ถามกับพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) ว่าหนูควรทำยังไง นั่นก็เป็นเพื่อน ถามว่าสนิทไหม ก็สนิท แต่ตัวเองก็เสื่อมเสียชื่อเสียง มันก็มีผลต่อการงาน ก็ขอปกป้องสิทธิ์ตัวเอง ที่เขาเอาชื่อของเราไป เอารูปของเราไปใช้ในการโฆษณา แล้ววันนี้ขออนุญาตตัดสินใจจะดำเนินคดี ให้ทนายไมค์เป็นคนดูแลคดีนี้ พรุ่งนี้ก็จะเริ่มกระบวนการในการฟ้องร้อง ไม่ได้เรียกร้องอะไร ก็อยากจะเรียกร้องสิทธิของตัวเอง รู้ว่าเขาดูดวง แต่ไม่รู้ว่าเขาขายตุ๊กตา ซึ่งยืนยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าไม่เคยเห็นด้วยกับการขายตุ๊กตาราคาเป็นล้าน วันนี้ขอฟ้องแน่นอน
ตัวฉันเองก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว พูดตรงๆ ปกติฉันเป็นคนเฉยๆ ไม่ค่อยได้ฟ้องใคร ปกติมีแต่โดนฟ้อง ถูกต้องไหม แต่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก มีความจำเป็นจะต้องฟ้อง มันจะต้องฟ้อง เพราะมันมีการใช้รูป มีการใช้แชต มีการพูดถึง
และมีผู้เสียหาย หนึ่งเคส ใช้ชื่อสมมติว่า คุณเอ ตนเองเป็นมะเร็งปากมดลูก โดยบอกว่ารู้จักอาจารย์อุ๋ยจาก รายการทีวีรายการหนึ่ง จนหลงเชื่อ ศรัทธา เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตตนกลับมาดีได้ ก็ได้ไปหาข้อมูล ว่าได้ไปทำพิธีให้กับนางเอกดัง และอีกหลายคนที่มีชื่อเสียง ก็ติดต่อไปทาง LINE ก็มีค่าใช้จ่าย 999 บาท แต่ต้องรอสองถึงสามปี ถ้าอยากได้คิวด่วน 5,000 บาท แต่ก็ต้องรอครึ่งปี แต่ถ้านัดคิวก็ต้อง 10,000 บาท ได้ดูเลย
ในกลุ่ม LINE ก็มีแนะนำให้บูชาองค์เทพ ซึ่งถ้าบูชาแล้ว อาจารย์ก็จะทักมาใน LINE ว่าเรามีปัญหาอะไร โดยตนเองมีปัญหาเรื่องธุรกิจ บูชาเทพสององค์ องค์ละ 45,000 บาท บูชาไป 3 เดือน บูชาไปเกือบ 20 องค์ หมดไป 2 ล้านบาท ชีวิตไม่ได้ดีขึ้น กลับหนักกว่าเดิม และดูดวงในแต่ละครั้ง ก็จะบอกว่าองค์เทพอยากมาอยู่กับตน ก็จะมีค่าใช้จ่าย ตอนนี้เป็นหนี้เป็นสิน ไปกู้เงินมาบูชา เพราะตอนหลังรู้ว่าตนเองถูกหลอก ก็ถามคนที่อยู่ในกลุ่ม LINE เดียวกัน ก็มีหลายคนที่ถูกหลอก หลาย 10 ราย
สิ่งที่ทำให้คนหลงเชื่อ เขาจะพูดเสมอว่าวันนี้ไปดูดวงให้มดดำมา ประโยคนี้แหละที่มดดำจะต้องฟ้อง หรือพูดว่าพี่มดดำเรียกแล้ว ติดสายพี่มดดำบ้างล่ะ หรือว่าดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องไป ถ้าเขาเรียก ซึ่งถามว่าฉันดูดวงกับนางไหม ฉันไม่ค่อยดูดวงกับนางอยู่แล้ว เพราะว่าฉันเปิดไพ่เองจนฉันดูดวงตัวเองได้แล้ว
เอาง่ายๆ มีการเอาชื่อมดดำไปอ้าง คำพูดเหล่านี้คือสาเหตุทำให้เกิดความหลงเชื่อ เมื่อมีชื่อมดดำปุ๊บ มดดำมีความจำเป็นที่จะต้องฟ้อง ไม่เคยฟ้องใครนะคะ เหยื่อยังบอกอีกว่ายังมีการอ้างว่าดูดวงดาราคนนั้นคนนี้
แล้วตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการตามกฏหมายแล้ว ซึ่งถ้ายายอุ๋ยผิด ก็ต้องไปชดใช้ และสิ่งที่ฉันต้องการตั้งแต่ต้น เอาตรงๆ ฉันได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้เสียหาย ฉันก็อยากให้เอาเงินที่นางมีอยู่ไปชดเชยเขา คนที่เป็นมะเร็ง คนที่เป็นซึมเศร้า ไปคืนเขาซะ ควรชดใช้เขา แต่วันนี้มันอยู่ที่กระบวนการทางกฎหมาย ก็ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป และตัวฉันเองก็ฟ้องแน่นอนอยู่แล้ว มันใช้ชื่อเราเยอะไป ถามว่าเราสนิทกันจริงไหม ไม่ปฏิเสธ เพราะว่าเขามาที่บ้าน แต่เพื่อนฉันเยอะอยู่แล้ว ฉันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ก็เลยขอประกาศไว้แต่ตรงนี้ว่าฉันฟ้อง”