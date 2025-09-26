“แม่เม้า-วินัย” เผยไร้ความคืบหน้าคดีเงินโยงวัดพระบาทน้ำพุ สบายใจได้ชี้แจงแล้ว ย้ำพูด 10 ครั้งก็เหมือนเดิม

“แม่เม้า-วินัย” ยันไร้ความคืบหน้าคดีเงินโยงวัดพระบาทน้ำพุ สบายใจได้ชี้แจงแล้ว ย้ำพูด 10 ครั้งก็เหมือนเดิม เผยระแวงรับงานมากขึ้น วอนอย่าแอบอ้างชื่อ
หลังจากที่เดินทางไปชี้แจงให้ข้อมูลกับทางกองปราบเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับกรณีเส้นเงินโยงวัดพระบาทน้ำพุ ล่าสุดทั้ง “แม่เม้า สุดา ชื่นบาน” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) ประจำปี พ.ศ. 2563 และ “วินัย พันธุรักษ์”ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ขับร้อง-เพลงไทยสากล) ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุง ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2 : Timeless Legend, Eternal Melodies ณ ชั้น 6 ห้องออดิทอเรียม บมจ.อสมท (ถนนพระราม9) ทั้งคู่ก็เผยว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้า แต่สบายใจที่ได้ไปชี้แจงแล้ว
วินัย : “ความคืบหน้าหลังจากที่เราได้ไปชี้แจงกับทางกองปราบก็ยังไม่มีอะไรนะครับ เราให้ความกระจ่างว่าที่มาที่ไปของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องมาจากอะไรเท่านั้นเองจริงๆ แต่อาจจะเพราะพวกเรามีคนรู้จักเยอะก็เลยเป็นข่าวเท่านั้นเองครับ เราสบายใจอยู่แล้วครับ”
แม่เม้า : “ก็ไม่มีอะไร ที่เราไปก็เพราะปีที่แล้วมีพวกเราและลูกๆ หลานๆ เราไปร้อง ป้าก็เลยต้องไปเพื่อให้เด็กๆ สบายใจ ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สบายใจกัน แต่จริงๆ แล้วอยากให้ทุกคนทราบว่าเราเป็นศิลปิน เขาให้เราทำอะไรก็ตามที่เขาให้ทำ เราไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดที่เขาจะทำ แต่เราจะไม่คอมเพลนนะคะ เพราะในสิ่งที่เขาทำดีก็มี สิ่งที่ไม่ดีเราไม่รู้เรื่อง เราจะรับแค่งานของเราเท่านั้น จริงๆ ป้าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ เพียงแต่บางครั้งการตั้งคำถามของสื่อมวลชนพอเวลาไปออกอากาศแล้วตัดเรื่องที่เราบอกไป เหลือตรงที่ไม่ใช่ ก็ไม่เป็นไรค่ะ ถาม 10 ครั้งเราก็จะพูดเหมือนกัน 10 ครั้ง
เรายึดมั่นในความบริสุทธิ์ใจของเรา การที่เราจะรับงานจากใคร เรารับเฉพาะของเรา ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น เพราะอย่างต๋อย (วิชัย ปุญญะยันต์) ทำ 30 เพลง เขาไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่น พูดตรงๆ เลย ดนตรีกี่ชิ้น นักร้องกี่คน ทำอะไรบ้าง เขารับแค่ตรงนั้น พวกเราก็รับต่อมา แต่ถามว่าเรื่องนี้มันกวนใจไหม ไม่เกี่ยวค่ะ ไม่เป็นไรเลย เราถือว่าเราต้องยกว่าความดีเขาก็มีแต่เรื่องอื่นเราไม่รู้เท่านั้นเองค่ะ
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าเราอยู่ตรงนี้มา ทำดีมาตลอดแล้วจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ เพราะว่าการที่คนมองเข้ามา คนเราความคิดไม่เหมือนกัน ความเข้าใจไม่เหมือนกัน ก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ถามว่ากระทบชื่อเสียงการเป็นศิลปินแห่งชาติไหม ก็ไม่เกี่ยวค่ะ เพราะว่าเราสองคนทำอะไรก็ทำตามนั้น และทำให้ดีที่สุด อะไรที่ไม่ดีพวกเราไม่กล้าทำค่ะ”
วินัย : “ก็เหมือนที่พี่เม้าบอกก็ความหมายเดียวกัน เราก็ทำไปตามกระบวนการ แต่เมื่อไปแล้วเราได้ชี้แจงแล้วก็จบแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรครับ พวกเราสบายใจครับ แต่ถามว่าเวลาจะรับงานเกี่ยวกับวัดต่อไปต้องละเอียดแค่ไหน ก็คงไม่ถึงกับละเอียดมากมายหรอกครับ เพราะเราก็รู้วัตถุประสงค์อยู่แล้ว การที่จะตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่วิจารณญาณของเราด้วยครับ”
ยอมรับเริ่มมีความระแวงในการรับงาน วอนอย่าเอาชื่อพวกตนไปแอบอ้าง
แม่เม้า : “เมื่อก่อนไม่ระแวงนะ แต่ตอนนี้เริ่มระแวงแล้ว ก็ไม่ได้มีวิธีเช็กอะไรพิเศษ ก็แค่คนที่โทร.มาบอก งานอะไร ร้องกี่เพลง สถานที่อยู่ตรงไหน สตางค์ได้อย่างไร ชัดเจนนะคะ แต่ก็ไม่ได้เสียใจนะ เพราะเราทำไปแล้วก็จบ โดยเฉพาะเราอายุมากแล้ว เราจะไม่มีอะไรที่จะไปวิตกจริต เพราะเราทำตามนั้น เมื่อจบคือจบค่ะ แต่อย่าเอาพวกเราไปแอบอ้างนะคะ วิธีการแบบนั้นมันไม่ดี เพราะคนที่ทำแบบนั้นคือคนขี้โกง ถ้ายังไม่ได้มาติดต่อเรา แล้วเอาไปบอกจนทั่ว แบบนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง แต่ถ้าคุยกันแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าถูกต้อง แต่รุ่นนี้มันคงไม่ถูกแอบอ้างเท่าไหร่หรอกค่ะ ดิฉันไม่ใช่จ๊ะ นงผณี มหาดไทย ไม่โดนแอบอ้างหรอก แต่ถ้าให้ร้องเพลงของจ๊ะก็พอไหว หนูจ๊ะขอโทษนะลูก เอาชื่อมาพูด (หัวเราะ)”