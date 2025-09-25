xs
“หนุ่ม กรรชัย” ลั่นอย่าล้ำเส้น! เป็นลูกเมียน้อยแล้วผิดตรงไหน ย้อนจะด่าใครชีวิตประสบความสำเร็จเท่าเขาหรือยัง?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในรายการโหนกระแส บางช่วงบางตอนได้มีคนทางบ้านส่งข้อความมาถาม “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ว่า… “อยากให้พี่หนุ่มพูดถึงประเด็นที่มีดาราท่านหนึ่งออกมาโพสต์เอาไปด่าไปว่าในโซเชียล” หนุ่ม กรรชัย ได้อ่านแล้วตอบเรื่องนี้ว่า… “ผมไม่อยากพูดถึง ไม่อยากให้ค่า ในหลากหลายเรื่องผมเชื่อว่าคนไทยมีสติ เขามีความคิด เขารู้อะไรคืออะไร ขออนุญาตไม่เอ่ยถึง

ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆ มาด่าผม ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาด่าผมหรือเปล่านะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เขาโพสต์มันใกล้ๆ กับผม คือผมเป็นลูกเมียน้อย ผมเคยประกาศ ผมเคยพูดว่าผมเป็นลูกเมียน้อย ผมไม่เข้าใจว่าลูกเมียน้อยมันผิดตรงไหน แล้วถ้าผมจำเป็นที่จะต้องรักษาสิทธิ์ของผม ผมก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องหมิ่นประมาทได้นะ

เอาตรงๆ ผมก็มีการฟ้องเขาอยู่หลายกรรมเหมือนกัน ผมบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมจะใช้กฎหมายจัดการ อะไรก็ตามถ้าจะไปด่าอะไรใครบางครั้งเราจำเป็นต้องย้อนกลับมามองตัวเองด้วยเหมือนกันว่าชีวิตเราประสบความสำเร็จเท่าเขาหรือยัง ถึงได้ไปด่าเขาแบบนั้น ชีวิตเรามีดีเท่าเขาหรือยัง ชีวิตคุณยังมีโอกาสที่จำเป็นจะต้องไปด่าเขาหรือเปล่า ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คอยเตือนสติคนบางคน

ผมใช้คำว่าคนบางคน ไปดูแลเรื่องราวตัวเองให้ดีก่อน ก่อนที่จะไปนั่งด่านั่งว่าคนอื่น ตัวเองทำอะไรอยู่ ตัวเองอยู่บนจุดไหน โดนอะไรไปบ้าง อันนี้ไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งนะ เขามาเข้าใจผมกับทนายแก้ว (ดร.มนต์ช้ย จงไกรรัตนกุล) ผิดผมไม่ได้มายด์นะเพราะทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ จะอะไรก็แล้วแต่อย่าล้ำเส้น ถ้าล้ำเส้นอีกผมจะใช้กฎหมายจัดการ ซึ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะจัดการ”








