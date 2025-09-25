“แอนนา ทีวีพูล” คุก 100 ปี คดีกล่องสุ่มทอง! “โบกัส” เฉลยเงิน 100 ล้านไปไหน?

“แอนนา ทีวีพูล” คุก 100 ปี คดีกล่องสุ่มทอง! “โบกัส-กันย์” เฉลยแล้วเงินผู้เสียหาย 100 ล้านไปไหน? รับแอนนาใช้ชีวิตหรู ซื้อเข็มขัด 3 ล้าน เสื้อ 10 ล้าน เที่ยวต่างประเทศ สร้างชื่อเสียง หวังปั้นเครดิตขายกล่องสุ่ม สุดท้ายหมุนเงินไม่ทัน!
หลังเข้าเรือนคำ คดีกล่องสุ่มทอง มีผู้เสียหายกว่า 300 คน โดนตัดสินคุก 100 ปี สำหรับ “แอนนา ทีวีพูล” วรินทร วัตรสังข์ล่าสุด “โบกัส ซุปตาร์” และ “กันย์ ดอนเมือง”ในฐานะเพื่อนสนิทแอนนา ได้เผยกับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ผ่านรายการโหนกระแส เผยที่มาชีวิตแอนนาดำดิ่งติดลบ เงินผู้เสียหาย 100 ล้าน เอาไปไหน?
แอนนาเอาเงินผู้เสียหายไปไหนหมด?
โบกัส : แอนนาใช้เงินมือเติบ
กันย์ : ซื้อเข็มขัด 3 ล้าน เสื้อ 10 ล้าน
โบกัส : เที่ยวต่างประเทศ เดินแบบซึ่งใช้เงินเยอะนะคะ
จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองไปเดินเหรอ?
โบกัส : เพื่อสร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียง พอมีชื่อเสียงจะได้มีเครดิต ช่วงนั้นแอนนาเริ่มทำกล่องสุ่ม แอนนาต้องมีเครดิต แต่ช่วงชีวิตที่แอนนาใช้เงินมือเติบ เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาแบบนั้น แต่เขากำลังสังเกตว่าเขาเอาเงินไปไหนหมด ก่อนเงินเข้าคุก เขาบอกว่าเงินหมดแล้ว เลยต้องเอาตัวเองไปอยู่ในคุก
เป็นหลายสิบล้านนี่นะ?
โบกัส : น่าจะ 100 ล้านค่ะ ใครซื้อทองกับแอนนา 9 หมื่นบาท แอนนาจะคืนเงินให้ในราคา 1.2 แสนบาท นี่เป็นการเปรียบเทียบนะคะ สมมติเจ๊กันย์ซื้อ 1 รหัส ก็จะได้กำไร 3 หมื่น คนก็ซื้อกัน 9 รหัส 10 รหัส 9 แสน แต่นางต้องหาเงินคืนเขาประมาณ 1.2 ล้าน ส่วนต่างที่แอนนาเอาเงินมาหมุน สุดท้ายขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ เพราะหมุนเงินไม่ทัน ก็เลยกลายเป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นประมาณ 300 คนค่ะ
เป็น 100 ล้าน?
โบกัส : น่าจะเกิน 100 ล้าน แต่บางคนได้กำไรคืนแล้วค่ะ
กันย์ : สมมติเขาซื้อ 17 ล้าน เขาฟ้อง 17 ล้าน แต่เงินเข้าบัญชีเขาไปเกิน 17 ล้านแล้ว ซื้อรอบแรก 5 ล้าน โอนกลับไปได้ 6 ล้าน ก็เอามาลงซื้อใหม่ แต่เวลามาฟ้องเขาเอาบิลมาฟ้อง เพราะบิลแอนนาอยู่ร้านทอง มันซื้อทองจริง แต่ทองขึ้นตลอด
โบกัส : ใช่ ยิ่งทองขึ้น แอนนาก็จะขาดทุน
กันย์ : หนูเคยแอบไปเอฟเหมือนกัน พอรู้ว่าชื่อหนูมันก็ตัดออก เอาเงินมาคืน บอกว่าอย่าทำแบบนี้ เดี๋ยวกูฉิxหาย แค่นี้มันก็ฉิxหายแล้ว หนูก็อ้าว ทำไมมึงทำกับคนอื่นได้ มันถึงบอกว่าทำอะไร นางกำลังหมุนเงินอยู่ อย่าเอาเงินเข้ามา หนูก็เลยบอกให้หยุด ถ้าหยุดตอนนี้สามารถปรับได้ แต่นางบอกว่ากูหยุดไม่ได้ เหมือนางเปิดวันนี้ เพื่อส่ง 15 วัน พอครบ 15 วันก็เปิดใหม่ เพื่อมาส่งอันนี้ ยอดก็เลยกลายเป็นดินพอก
โบกัส : ก็จะได้เงินหลายสิบล้าน แล้วเอามาโปะอันเก่า ระหว่างโปะอันเก่าก็ใช้ชีวิตหรูหรา เที่ยวต่างประเทศ ซื้อของแบรนด์เนม นางผิดจริงๆ พอกลายเป็นงูกินหาง สุดท้ายหมุนไม่ทัน พอหมุนไม่ทัน ความน่าเชื่อถือไม่มี พอเปิดใหม่ก็ไม่มีใครมาเอฟแล้ว
พอรู้มีปัญหา คุณยังช่วยเขาอีกเหรอ?
กันย์ : ช่วยค่ะ เขาเป็นคนเก่ง ขายเก่ง ตอนขายแบบสุจริตใจ เขาทำกำไรเดือนนึง 20 กว่าล้าน
ให้คุณ?
กันย์ : เปล่า ให้ตัวเขาเอง
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณ ที่ทำให้คุณต้องช่วยเขา?
กันย์ : มันเป็นเพื่อน เราอยากให้มันกลับมายืนได้ คนเราไม่มีใครมีโอกาสบ่อยๆ และไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้เราบ่อยๆ ถ้าหนูเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยมันได้ แค่ช่วยประกันให้มันกลับมาใช้ชีวิตทำมาหากิน ถ้ามันประสบความสำเร็จอีกครั้ง เจ้าหนี้ก็ได้เงินคืนหมด ตัวมันเองก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ มันคือการทำบุญอย่างนึงนะ ร่างหนึ่ง
โบกัส : วันที่แอนนาจะเข้าเรือนจำ จริงๆ แอนนาประกันตัวได้นะคะ แต่แอนนาไม่ให้ประกันแล้ว เจ๊กันย์ก็เตรียมเงินจะไปประกันในวันนั้น เขาน่าจะตัดปัญหา ไม่ต้องมาใช้หนี้ใครแล้ว เขาโดนทวงหนี้เยอะมาก
มันก็ไม่แฟร์กับผู้เสียหายสิ เอาตัวเองไปอยู่ในเรือนจำ?
กันย์ : เหมือนก่อนหน้านั้นไม่ถึง 7 วัน หนูเพิ่งประกันไปถึง 2 แสน หนูพิมพ์ไปว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่กูจะช่วยมึง เพราะตั้งแต่มึงออกมา มึงไม่เคยออกมาทำงานทำการให้เห็นเลย มึงไปอยู่กับนางงาม ทำอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้ทำงานใช้หนี้ให้กูเห็น ดังนั้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแอนนา ก่อนเขาเข้าไป เขาไปนั่งเฝ้าหนูอยู่ 2 วัน นั่งมองทุกวันแต่ไม่พูด พอวันรุ่งขึ้น นางบอกว่ากูไปศาลนะ ไม่ได้บอกว่าจะไป เราตื่นมาอีกทีตอนบ่ายโมง พิมพ์มาบอกว่ากูไปแล้วนะเพื่อน ทนายโทรบอกว่าเขาห้ามโทรปลุกคุณกันย์ เพราะคุณกันย์น่าจะมาช้า เพราะมาจากร้านที่นครสวรรค์ แล้วก็ปล่อยให้มันนอน ไม่ต้องเล่าอะไรให้มันฟัง ไม่ต้องให้ประกันทั้งสิ้น ยอมติดคุก เพราะไม่งั้นคนที่จะวิ่งอีกครั้งก็ไม่พ้นเรา แต่วันนั้นนางเตรียมเงินให้ผู้เสียหาย 2.5 หมื่น แต่เขาติด 9 หมื่นหรือเท่าไหร่หนูไม่แน่ใจ ทนายบอกว่าผู้เสียหายให้โทรหาเพื่อนแอน ให้เอาเงินมา 9 หมื่น แต่แอนบอกทนายว่าถ้าวันนี้คนนี้ทำได้ ผู้เสียหายเขามีกลุ่ม เขาจะบอกต่อๆ กัน สุดท้ายคนเดือดร้อนวิ่งหาเงินคือกันย์ ดังนั้นอย่าเป็นภาระให้กันย์ ยอมติดคุกซะ