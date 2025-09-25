เผย “นุ่น วรนุช” จะให้ “อ.อุ๋ย” เขียนจม.ขอโทษ แต่ “ต๊อด-ครอบครัว” ไม่ยอม! เดินหน้าฟ้อง จ่อเรียก 10 ล้าน

“ต๊อด ปิติ” เดือด! มอบอำนาจทนายฟ้อง “อาจารย์อุ๋ย” หมิ่น “นุ่น วรนุช” พาดพิงครอบครัว เรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน! เผยตอนแรกนุ่นอยากให้เขียนจดหมายขอโทษ เพราะไม่อยากมีปัญหา แต่ครอบครัวสามีไม่ยอม จ่อฟ้องจันทร์-อังคารนี้
ทำเอาปั่นป่วนก่อนวันเกิด “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” หลังมีคลิปเสียงหลุด “อาจารย์อุ๋ย”พาดพิงกระทบครอบครัว ล่าสุด “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี”ได้มอบอำนาจให้ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล”เป็นทนายความส่วนตัว จ่อฟ้องดำเนินคดี ข้อหาหมิ่นประมาท งานนี้ ทนายแก้ว ได้เผยผ่านรายการโหนกระแส ตอนแรกนุ่นจะให้อ.อุ๋ยเขียนจดหมายขอโทษ แต่ต๊อดและครอบครัวไม่ยอม
“เรื่องหมอดูอุ๋ยนี่ฟ้องแน่นอนครับ ผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจและทนายความของคุณต๊อดและคุณนุ่น ดำเนินการร่างฟ้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ กำลังพิจารณาค่าเสียหายส่วนแพ่งว่าเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อยู่ครับ เพื่อให้ดูเรื่องงบการเงิน รายการของคุณต๊อดเอง บัญชีรับจ่ายเอง เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าเขาเสียหายกับชื่อเสียงเท่าไหร่ครับ
การเอาชื่อไปอ้างไม่ถูกต้องครับ เขาไม่ได้ประสงค์จะไปเช่าของหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำให้บุคคลเข้าใจว่าผัวรักผัวหลง การที่เขาได้ทรัพย์สินจากสามีต่างๆ นานา มันเป็นในเชิงธุรกิจอยู่แล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเรื่องดวงอย่างที่อาจารย์คนนี้ไปพูดเลยครับ
โทษก็ 3 ปีครับ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มีหลายกรรมที่เขาพูด มีหลายคลิป 3-4 ครั้ง ตอนนี้กำลังไล่อยู่ ไล่เวลาเรื่องเสียหาย คิดว่าน่าจะ 2-3 กรรม พยานหลักฐานมีครบหมดครับ บิ๊กเกรียนให้ข้อมูลมา ผมประสานงานกับคนที่ไปคุยกับอ.อุ๋ย เขาให้ชื่อสกุลเรียบร้อย มีทั้งแชตคุย มีทั้งข้อความผู้เสียหายรายอื่น ที่เขาไปกล่าวอ้าง มีอีกหลายท่านครับ ดาราดังๆ ทั้งนั้น
อยากแนะนำสำหรับนักแสดงหลายๆ คน ดารา หรือนักร้อง มีบุคคลใดบุคคลนึงที่เขาเอาชื่อไปแอบอ้าง ต้องแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิ์ครับ ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าคุณรู้แล้วคุณปล่อยปละละเลย คุณไปร่วมกระบวนการปกปิดข้อความจริงกับชาวบ้านเขา ชาวบ้านเขาหลงเชื่อเพราะชื่อเบอร์ใหญ่ๆ ทั้งนั้น ชาวบ้านเขาก็เลยไปเช่า ไปศรัทธา ไปสร้างอย่างนั้นอย่างนี้”
ยื่นฟ้องวันจันทร์-อังคารที่จะถึงนี้ พร้อมเผยตอนแรกนุ่นอยากให้เขียนจดหมายขอโทษ แต่ต๊อดและครอบครัวไม่ยอม
“น่าจะวันจันทร์-อังคารนี้ ขอเซ็นเอกสารนิดเดียวครับ ตอนแรกคุณต๊อดเองมองว่าเรื่องขอโทษคงเกินจุดนั้นไปแล้ว เพราะเขาพูดหลายครั้ง เหมือนเอาคำนุ่น วรนุชอย่างนั้นอย่างนี้ มันเป็นการใช้โดยติดนิสัย เจอใครเขาก็เล่า หมายถึงอ.อุ๋ย ทางครอบครัวสามีคุณนุ่นไม่ยอม ตอนแรกคุณนุ่นอยากให้เขียนจดหมายขอโทษ เพราะฝ่ายผู้หญิงไม่อยากมีปัญหา แต่ตัวสามีรู้สึกว่าเกินความเป็นครอบครัวเขาแล้ว ล้ำเส้นคุณต๊อด เขาเลยบอกว่าพี่แก้ว งั้นก็ฟ้อง เลยให้ผมเซ็นรับมอบอำนาจสู้ไปครับ”
ทั้งนี้ ทนายแก้ว ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับไนน์เอ็นเตอร์เทน ระบุว่าต๊อดจะเรียกค่าเสียหายจากอาจารย์อุ๋ยเป็นจำนวนเงินสูงถึง 10 ล้านบาท