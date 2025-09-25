“มอส–มาย” จาก “คนเบื้องหลัง“ สู่ อินฟลูฯ ล้านแตก เปิด!! เส้นทางกว่าจะถึงวันนี้!

“ตีท้ายครัว” สัปดาห์นี้ 4 พิธีกร “พี่โอ๋-พี่อาร์ต-พี่ป๋อ” พาแฟนๆ บุกออฟฟิศของสองคู่หูเบื้องหลังสุดปัง “มอส มัดจุก” และ “มาย”เลขาสุดป่วน ที่ตอนนี้กลายร่างมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่บรรดาคนดังต่อคิวขอฝึกงานกันเพียบ จนสามารถสร้างรายได้ทะลุ 7 หลัก!
แต่เกิดอะไรขึ้น?? ที่ว่าพาไปออฟฟิศใหญ่โต…กลับโป๊ะเฉย! เพราะดันกลายเป็น ร้านขนมจีนน้ำเงี้ยว จ้าา
งานนี้ทั้งเฮฮา ทั้งเซอร์ไพรส์ กับกิจกรรมสนุกๆ ที่สองคู่หูจัดเต็ม พร้อมเปิดใจเล่าเส้นทางจาก “คนเบื้องหลัง” สู่ “ดาวTikTok” แบบหมดเปลือก
เรียกว่าเทปนี้มีทั้งรอยยิ้ม ความจริงใจ และเรื่องราวชีวิตที่ทั้งฮา ทั้งป่วนบอกเลยว่าต้องติดตามใน “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33 และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube: NGOA TV