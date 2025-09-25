CASAa SERVICE เปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรก ที่ เซ็นทรัลชิดลม พร้อมยกประสบการณ์แฟชั่นสายคอมฟอร์ตสู่ใจกลางเมือง

CASAa SERVICE แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายแต่มีสไตล์ พร้อมความสวมใส่สบายที่เป็นซิกเนเจอร์ เปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม บนพื้นที่กว่า 51.8 ตารางเมตร ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์การออกแบบร้านที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่านสีสันที่สนุกสนาน โดยในงานเปิดตัวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปินและเซเลบริตี้ชื่อดังของไทย ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของแบรนด์ อาทิ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, เจ้าขุน-จักรภัทร วรรธนะสิน, วิว-เบญญาภา จีนประสม, อ๊ะอาย-กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ, จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน, ซาร่า เล็กจ์, พราว-อรณิชา กรินชัย และ เฟย์-พรปวีณ์ นีระสิงห์ มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
แฟล็กชิพสโตร์แห่งนี้ได้รับการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์อย่าง Charif Lona จาก Studio Act of Kindness มาร่วมถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ CASAa ออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ เปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งในบรรยากาศของความเป็นเลาจ์ ที่ผสานความสบายเข้ากับแฟชั่นและดีไซน์อย่างลงตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์ที่เน้นความผ่อนคลายและเป็นตัวเอง ถ่ายทอดผ่านแฟชั่นแนวเลาจ์แวร์ (loungewear) พร้อมองค์ประกอบตกแต่งภายในที่ชวนให้รู้สึกเหมือนได้ผ่อนคลาย ด้วยโทนสีบัตเตอร์ เฟอร์นิเจอร์โอเวอร์ไซส์ พื้นผิวฟู ๆ และดีเทลที่ชวนให้นึกถึงชุดนอนและผ้าห่มลายควิลท์ เติมเต็มความอบอุ่นและความรู้สึกผ่อนคลายในทุกมุมของร้าน สะท้อนถึงถึงความเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสไตล์ ตามแบบฉบับของ CASAa
ภายใต้แนวคิดหลักของแบรนด์ CASAa แฟชั่นร่วมสมัยถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองใหม่ ที่ผสานความเรียบโก้เหนือกาลเวลาเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสไตล์ นำเสนอเสื้อผ้าชิ้นเบสิกที่ออกแบบมาให้เป็นไอเทม must-have สำหรับทุกตู้เสื้อผ้า โดยให้ความสำคัญกับความสบายในการสวมใส่และความยืดหยุ่นในการมิกซ์แอนด์แมตช์ ทำให้ทุกลุคมีความ effortless แต่ยังคงเอกลักษณ์ สวมใส่ง่าย เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ในขณะที่ไม่ละเลยเรื่องความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนของการผลิตอย่างพิถีพิถัน และมุ่งมั่นใช้วัสดุรีไซเคิลเท่าที่เป็นไปได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งซิลูเอตต์ที่เรียบหรูและคุณค่าของแบรนด์ มากกว่าการเป็นเพียงเสื้อผ้า CASAa คือการแสดงออกถึงตัวตนและพลังของความมั่นใจ สำหรับผู้ที่เชื่อในเสียงของตนเอง และเลือกถ่ายทอดมันผ่านแฟชั่นที่สะท้อนความเป็นตัวเองในทุกวัน
การเปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ CASAa ในการเชื่อมต่อโลกแฟชั่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่แท้จริง ซึ่งแฟล็กชิพสโตร์แห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นร้านค้าแต่ยังมอบประสบการณ์บรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการผสมผสานระหว่างความผ่อนคลายและความอบอุ่น เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาช้อปและเพลิดเพลินได้ ราวกับอยู่ในบ้านพักตากอากาศแสนสบายหลังโปรดของตัวเอง
เยี่ยมชมแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกได้แล้วที่ Central Chidlom ชั้น 2