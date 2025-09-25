“ไบร์ท-สรยุทธ” ขอโทษอินเกิน อ่านข่าวล้อเลียนเขมร ลืมหลักสำคัญการเป็นสื่อ

หลังจากมีเสียงติงในโซเชียล ถึง “ไบร์ท พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ” ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยไบร์ทได้เล่าข่าวใส่สำเนียงของกัมพูชา แล้วหัวเราะออกมา ด้าน “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” เสริมว่า “เราก็ใส่สำเนียงเท่านั้นแหละ เพราะสัญญาณของนายกฯ อนุทิน (อนุทิน ชาญวีรกูล) ต้องการจะสื่อถึงฮุน เซน, ฮุน มาเนต โดยตรงเลยนะ” ทำให้คนวิจารณ์มากมายว่าไม่ควรไปล้อเลียน
เช้าวันนี้ (25 ก.ย.68) ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ สรยุทธและไบรท์ออกมาชี้แจงขอโทษและยอมรับผิดกับเรื่องราวดังกล่าว พร้อมสั่งลบคลิปหมดแล้ว โดยสรยุทธ เผยว่า…
“พูดถึงประเด็นที่ถูกวิจารณ์ ประณามผมกับน้องไบร์ท เกี่ยวกับประเด็นที่ไปล้อเลียนใช้สำเนียงกัมพูชาเข้าไปในเนื้อหาที่เกี่ยวกับข่าว เรื่องนี้รับทราบ ด่าผมได้ และขออภัยจริงๆ
เปิดใจแต่รับผิดนะ ผิดพลาดไปแล้วถึงสั่งให้ลบทั้งหมด ที่มาที่ไปผมผิดเอง คือผมเป็นสื่อแต่อิน อันนี้ผิดจริงๆ พอมาย้อนดูคือผิดพลาด อินเพราะนำเสนอข่าวคนกัมพูชาอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยสงครามเขมรแดง คือหนีสงครามเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย แล้วทำให้นึกว่าเป็นของเขา
และสัปดาห์ก่อนก็เกิดเหตุการณ์ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจานที่มาก่อกวน และรื้อลวดหนาม ซึ่งในสารคดีของกองทัพนำเสนอว่าไม่รู้จักบุญคุณว่าเราเคยรับเป็นผู้อพยพ ถึงเวลาไม่รู้จักบุญคุณแล้วมายึดเป็นที่ของเขาและมาก่อเรื่องก่อราวเกิดการเผชิญหน้า
คือมันอิน ความรู้สึกมันอิน พอมานึกย้อนดู มันมาจบที่หลักการสำคัญของการเป็นสื่อ ก็คือเราจะต้องไม่ล้อเลียนอัตลักษณ์ของชนชาติอื่น พอมาตกข้อนี้ผมก็ไม่มีข้อแก้ตัว กราบขออภัย (ยกมือไหว้) น้องไบรท์ไม่เกี่ยวเลย (ไบร์ท เสริม ขออภัยคุณผู้ชมด้วย) ผมผิดเอง และคนอย่างผมด่าได้ วิจารณ์ได้ ประณามได้ ถ้าไม่ใช่ผมก็วิจารณ์กลับ ถ้าทำผิดก็ยอมรับผิด
การที่ลบคลิปแสดงความรับผิดชอบข้างต้น และมันออกในคุยนอกจอ ผมก็มากราบขออภัยในคุยนอกจอ ถ้าผมไม่ใช่สื่อนะ ผมก็จะยืนยันว่าผมทำถูก บังเอิญว่าผมเป็นสื่อ หลักของผมก็คือไม่ว่าจะเป็นชาติไหน เราก็ไม่ควรจะไปล้อเลียนอัตลักษณ์ของคนชาติอื่น ทุกอย่างมาบรรจบที่ข้อนี้
เพราะฉะนั้นผมผิดไปแล้ว ขอให้ทุกท่านให้อภัยผมนะ ผมผิดไปจริงๆ มันอิน คือบางทีมันเห็น นึกออกใช่ไหม กัมพูชา ภาษาก็จะเอา อันโน้นก็จะเอา ที่ดินก็จะเอา มันก็รู้สึกอิน บางทีลืมตัวไป เพราะฉะนั้น เอาเป็นว่า ไม่มีข้อแก้ตัว เพราะฉะนั้น ไม่มีข้อโต้แย้ง ผิดคือผิด พลาดคือพลาด ด่าได้ แต่พอแล้วนะ น้องไบรท์ไม่เกี่ยว ถูกผมบังคับให้ทำ ลืมตัว ให้อภัยผมนะ”