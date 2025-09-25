Sound of Thailand Music Awards: Kick Off Party ครั้งแรกของรางวัลทางดนตรีที่สะท้อนเสียงคนทำงานดนตรีไทย

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรมีรางวัลทางดนตรีซึ่งเกิดจากการโหวตของบุคลากรในอุตสาหกรรมเอง เช่นเดียวกับเวทีระดับโลกอย่างแกรมมี่ อวอร์ด ของสหรัฐอเมริกา, บริท อวอร์ด ของสหราชอาณาจักร หรือมิวสิค อวอร์ด เจแปน ของญี่ปุ่น และในปีนี้ คนดนตรีไทยได้รวมพลังกันเพื่อก้าวสู่จุดเริ่มต้นนั้น
“Sound of Thailand Music Awards” จึงถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนดนตรีไทยทุกภาคส่วน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทุกค่าย ทุกแนวเพลง จะมารวมตัวกันเพื่อร่วมสร้างรางวัลที่ไม่เพียงแต่ยกย่องผลงาน แต่ยังเป็นเวทีในการส่งต่อกำลังใจและแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดนตรีไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและก้าวสู่สากล
งานแถลงข่าว “Sound of Thailand Music Awards: Kick Off Party” จัดขึ้น ณ คริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT) เพื่อตอกย้ำความตั้งใจของคนดนตรีไทยที่จะสร้างรางวัลนี้ให้เป็นของพวกเขาเองจริงๆ
ในงาน จะมีการเผยโฉมสัญลักษณ์ (Logo), อัตลักษณ์ (Key Visual) และหมวดหมู่รางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลหลัก (General Field Awards), รางวัลประเภทเพลง (Genre-Specific Awards), รางวัลด้านศิลปิน (Performance-Based Awards) และสาขาอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งจะถูกตัดสินจากการโหวตของคนทำงานดนตรีเองอย่างแท้จริง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังแห่งความร่วมมือจากบุคลากรดนตรีหลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น จ๋อง–พงศ์นรินทร์ อุลิศ (Cat Radio), นิค–วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, ป๋าเต็ด–ยุทธนา บุญอ้อม, คมสัน นันทจิต, วิภว์ บูรพาเดชะ, ก้อ–ณฐพล ศรีจอมขวัญ, ปอย Portrait, โอม Cocktail, มิว–ชิษณุชา หรือ “MeYou”, บอย–ตรัย ภูมิรัตน, นภ พรชำนิ, สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์, เจ-เจตมนต์ มละโยธา หรือ เจ Penguin Villa, ปราชญ์ อรุณรังษี, เวสป้า,พงศ์จักร พิษฐานพร (เอ๊ะ วงละอองฟอง), เฮง-บุรินทร์ทร แซ่ล้อ บริษัท เฮฟวี่ ออแกไนเซอร์ และอีกมากมายที่มารวมตัวกันในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพ
“Sound of Thailand Music Awards” ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลทางดนตรี หากแต่เป็นพื้นที่ที่คนดนตรีจะมอบกำลังใจให้แก่กันและกัน และส่งเสียงร่วมกันให้โลกได้ยิน
#SOTawards #soundofthailandmusicawards